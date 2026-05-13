ΣΥΝΟΔΟΣ «ΑΦΡΙΚΗ ΜΠΡΟΣΤΑ»

Να «ξεπλύνει» το αποικιοκρατικό παρελθόν επιχειρεί η Γαλλία

Να «ξεπλύνει» το αποικιοκρατικό παρελθόν της Γαλλίας στην Αφρική προσπάθησε και χτες ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο Ναϊρόμπι, κατά τη δεύτερη μέρα εργασιών της συνόδου «Africa Forward» (Αφρική Μπροστά) στο φόντο της αναγκαστικής αποχώρησης (μεταξύ 2020-'23) των γαλλικών στρατευμάτων και το κλείσιμο γαλλικών στρατιωτικών βάσεων σε Μάλι, Μπουρκίνα Φάσο και Νίγηρα, και με το βλέμμα σε ισχυρούς ανταγωνιστές όπως η Κίνα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία κ.ά.

Η Αφρική «χρειάζεται επενδύσεις για να γίνει πιο κυρίαρχη», αντικαθιστώντας τη βοήθεια με οικονομικές ευκαιρίες, είπε ο Μακρόν, ενώ λίγες μέρες πριν είχε εγκριθεί ομόφωνα στο γαλλικό Κοινοβούλιο νομοσχέδιο για την επιστροφή αφρικανικών έργων τέχνης.

Τη Δευτέρα, πρώτη μέρα της συνόδου, ο Γάλλος Πρόεδρος συμμετέχοντας σε εκδήλωση διαβεβαίωσε ότι η Γαλλία θέλει «να ξεπεράσει το παλιό αποικιοκρατικού τύπου μοντέλο επιρροής στην Αφρική», προσθέτοντας πως αυτή η εποχή «έχει πια τελειώσει».

Αφού εξήρε τις προσπάθειες της κυβέρνησης του Κενυάτη ομολόγου του Γουίλιαμ Ρούτο, για την ψηφιοποίηση στην Κένυα, κάλεσε και άλλες αφρικανικές χώρες να μιμηθούν το παράδειγμα αυτό. Στη συνέχεια χαιρέτισε τη σύνοδο υποστηρίζοντας ότι «κινητοποίησε» επενδύσεις περίπου 3 δισ. δολαρίων στην Αφρική, προβάλλοντας την εξέλιξη σαν ένδειξη για τη «δέσμευση» της Γαλλίας για τη «διαμόρφωση νέων, ισότιμων σχέσεων με αφρικανικές χώρες».

Στη συνέχεια προσκάλεσε τον Κενυάτη Πρόεδρο να παρακολουθήσει τη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7), που θα γίνει τον Ιούνιο στο Εβιάν λε Μπαιν κοντά στα σύνορα της Γαλλίας με την Ελβετία.

Παρεμβαίνοντας με ομιλία του στη σύνοδο, ο γγ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ανέφερε πως οι αφρικανικές χώρες αντιμετωπίζουν υψηλά κόστη δανεισμού, που πολλές φορές είναι διπλάσια σε σχέση με τον μέσο όρο βιομηχανοποιημένων οικονομιών. Ερμήνευσε το φαινόμενο ως ένδειξη «για μία από τις αδικίες του συστήματος».