ΒΕΛΓΙΟ

Στη μεγάλη απεργιακή διαδήλωση στις Βρυξέλλες συμμετείχε η Οργάνωση του ΚΚΕ

Την αντίθεσή τους στην αντεργατική πολιτική της βελγικής κυβέρνησης και της ΕΕ διατράνωσαν για μια ακόμα φορά χτες

Σε συνέχεια των μαζικών κινητοποιήσεων των τελευταίων μηνών, οι εργαζόμενοι βγήκαν ξανά στον δρόμο διεκδικώντας να μην πληρώσει ο λαός τις συνέπειες του πολέμου, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, καμία αύξηση στα όρια συνταξιοδότησης, κόντρα στην πολιτική κυβέρνησης - ΕΕ που τσακίζει τα λαϊκά δικαιώματα, με περικοπές σε εργατικές και κοινωνικές παροχές, την ίδια στιγμή που δίνει πακτωλό χρημάτων για την πολεμική οικονομία και προετοιμασία.

Στην απεργιακή συγκέντρωση συμμετείχε η Οργάνωση του ΚΚΕ στο Βέλγιο και αντιπροσωπεία της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον Κώστα Παπαδάκη, μέλος της ΚΕ του Κόμματος και ευρωβουλευτή, ενώ μοιράστηκε ανακοίνωση του ΚΚΕ στους απεργούς διαδηλωτές.