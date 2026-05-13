Τετάρτη 13 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΔΙΕΘΝΗ
ΒΕΛΓΙΟ
Στη μεγάλη απεργιακή διαδήλωση στις Βρυξέλλες συμμετείχε η Οργάνωση του ΚΚΕ

Την αντίθεσή τους στην αντεργατική πολιτική της βελγικής κυβέρνησης και της ΕΕ διατράνωσαν για μια ακόμα φορά χτες δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στις Βρυξέλλες, με τη μαζική και επιτυχημένη απεργία τους.

Σε συνέχεια των μαζικών κινητοποιήσεων των τελευταίων μηνών, οι εργαζόμενοι βγήκαν ξανά στον δρόμο διεκδικώντας να μην πληρώσει ο λαός τις συνέπειες του πολέμου, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, καμία αύξηση στα όρια συνταξιοδότησης, κόντρα στην πολιτική κυβέρνησης - ΕΕ που τσακίζει τα λαϊκά δικαιώματα, με περικοπές σε εργατικές και κοινωνικές παροχές, την ίδια στιγμή που δίνει πακτωλό χρημάτων για την πολεμική οικονομία και προετοιμασία.

Στην απεργιακή συγκέντρωση συμμετείχε η Οργάνωση του ΚΚΕ στο Βέλγιο και αντιπροσωπεία της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον Κώστα Παπαδάκη, μέλος της ΚΕ του Κόμματος και ευρωβουλευτή, ενώ μοιράστηκε ανακοίνωση του ΚΚΕ στους απεργούς διαδηλωτές.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Δολοφονίες από το Ισραήλ και νέα κατοχή εδάφους
Οι ΗΠΑ απειλούν για νέες επιθέσεις, το Ιράν δηλώνει ότι θα απαντήσει
 Την ανάπτυξη του πυραύλου Sarmat έως το τέλος του έτους ανακοίνωσε η Ρωσία
 Νόμος για θανατική ποινή σε Παλαιστίνιους εγκρίθηκε στη Βουλή
Ανησυχία για το προβάδισμα που παίρνει η Κίνα σε πολλούς τομείς
 Ο ΠΟΥ εκφράζει «ελπίδα» να τηρηθούν οι «συστάσεις» του
 Σχεδιασμοί για επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ
 Τριγμοί στους Εργατικούς μετά την ήττα
 Διαπραγματεύσεις για νέες αμερικανικές βάσεις στη Γροιλανδία
 Στόχος της «ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό έθνος»
 Νέες επιθέσεις και αλληλοκατηγορίες
 Να «ξεπλύνει» το αποικιοκρατικό παρελθόν επιχειρεί η Γαλλία
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ