ΗΠΑ - ΔΑΝΙΑ

Διαπραγματεύσεις για νέες αμερικανικές βάσεις στη Γροιλανδία

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τη Δανία για να επεκτείνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Γροιλανδία, μετέδωσε το BBC, συνομιλίες που φέρεται να σημειώνουν πρόοδο τους τελευταίους μήνες.

Αυτό που επιδιώκει η Ουάσιγκτον - σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του BBC - είναι να ανοίξει τρεις νέες βάσεις στο νότιο τμήμα της Γροιλανδίας. Υπενθυμίζεται ότι αυτήν τη στιγμή οι ΗΠΑ έχουν μία βάση στο νησί της Αρκτικής, που αποτελεί αυτοδιοικούμενο δανέζικο έδαφος.

Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν μετά τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ και άλλων αξιωματούχων των ΗΠΑ για απόκτηση της Γροιλανδίας «με όλα τα μέσα». Οι ομάδες φέρεται να έχουν συναντηθεί τουλάχιστον πέντε φορές από τα μέσα Γενάρη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προτείνει μια συμφωνία βάσει της οποίας οι τρεις νέες στρατιωτικές βάσεις θα χαρακτηριστούν επίσημα κυρίαρχο έδαφος των ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις.

Οι βάσεις θα βρίσκονται στη νότια Γροιλανδία και θα επικεντρώνονται κυρίως στην επιτήρηση πιθανής ρωσικής και κινεζικής θαλάσσιας δραστηριότητας στην περιοχή του βόρειου Ατλαντικού μεταξύ Γροιλανδίας, Ισλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσαν οι αξιωματούχοι που μίλησαν στο BBC.

Οι δύο πλευρές δεν έχουν ακόμα συμφωνήσει επίσημα σε τίποτα, και ο τελικός αριθμός των βάσεων θα μπορούσε να αλλάξει. Μία από τις νέες βάσεις πιθανότατα θα βρίσκεται στο Ναρσαρσουάκ, στη θέση μιας πρώην αμερικανικής στρατιωτικής βάσης που στέγαζε ένα μικρό αεροδρόμιο. Αν συμφωνηθεί η δημιουργία και άλλων βάσεων, αυτές πιθανότατα θα βρίσκονται επίσης σε τοποθεσίες στη Γροιλανδία που διαθέτουν υπάρχουσες υποδομές όπως αεροδρόμια ή λιμάνια, οι οποίες θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν με χαμηλότερο κόστος απ' ό,τι προβλέπει η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων.