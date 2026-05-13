Τετάρτη 13 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΔΙΕΘΝΗ
ΠΑΚΙΣΤΑΝ - ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
Νέες επιθέσεις και αλληλοκατηγορίες

Τους 9 έφτασαν οι νεκροί από νέα βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε χτες στο Πακιστάν, σε αγορά στις βορειοδυτικές περιοχές της χώρας, που συνορεύουν με το Αφγανιστάν, λίγα 24ωρα μετά από αντίστοιχο περιστατικό που σημειώθηκε στην ίδια περιοχή μόλις το περασμένο Σάββατο.

Η χτεσινή έκρηξη έγινε στο παζάρι του Σαράι Νοράγκ, κοντά στη μεθοριακή περιοχή Μπάνου της επαρχίας Κιμπέρ Πακτουνκβά. Στις 9 του μήνα ένα όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά εξερράγη αφού έπεσε σε φυλάκιο αστυνομίας στο Μπάνου, ενώ ακολούθησε ένοπλη επίθεση κατά των αστυνομικών που βρίσκονταν σε διπλανό κτίριο. Την ευθύνη για την επίθεση αυτή ανέλαβε η οργάνωση «Ιτεχάντ Ουλ Μουτζαχεντίν», που συνδέεται με τους Πακιστανούς Ταλιμπάν (ΤΡΡ). Το Ισλαμαμπάντ επανέλαβε ότι η κυβέρνηση των Αφγανών Ταλιμπάν δείχνει ανοχή απέναντι στην ΤΡΡ.

Η δε Καμπούλ κατηγορεί το Ισλαμαμπάντ για πλήγματα που συνεχίζει στο όνομα της «αντιμετώπισης της τρομοκρατίας», όπως αυτό που σημειώθηκε πρόσφατα στη βορειοανατολική επαρχία Κουνάρ, με θύματα και στο Πανεπιστήμιο «Σαγέντ Τζαμαλουντίν».

    

