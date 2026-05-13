ΙΣΡΑΗΛ

Νόμος για θανατική ποινή σε Παλαιστίνιους εγκρίθηκε στη Βουλή

Νομοσχέδιο που προβλέπει «δημόσια» δίκη και επιβολή θανατικής ποινής σε Παλαιστίνιους που θα κριθούν ένοχοι για τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτώβρη 2023 ενέκρινε η Κνέσετ με ψήφους 93 υπέρ και καμία κατά. Από την ψηφοφορία απείχαν αρκετοί βουλευτές.

Τον νέο νόμο επικρίνουν οργανώσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς θα διευκολύνει την απόφαση για την επιβολή θανατικής ποινής και θα μειώνει ακόμη περισσότερο τα περιθώρια για «δίκαιη» δίκη, καθώς οι κατηγορούμενοι θα μπορούν να ασκήσουν έφεση κατά της ποινής αλλά αυτή στη συνέχεια θα εκδικάζεται από «ειδικό» εφετείο.

Εως τώρα εκτιμάται πως κρατούνται περίπου 400 Παλαιστίνιοι ως ύποπτοι για συμμετοχή στις επιθέσεις της 7ης Οκτώβρη 2023 σε ισραηλινές φυλακές - κολαστήρια όπου υπάρχουν σειρά από καταγγελίες για απάνθρωπα βασανιστήρια, βιασμούς, σεξουαλική κακοποίηση, εξευτελισμούς και κάθε λογής ταπεινώσεις.

Τον περασμένο Μάρτιο η ισραηλινή βουλή είχε ψηφίσει νομοσχέδιο για την επιβολή θανατικής ποινής σε «τρομοκράτες» Παλαιστίνιους που έχουν καταδικαστεί για σχετικά αδικήματα δίχως αναδρομική ισχύ. Γι' αυτό και απαιτήθηκε ξεχωριστή νομοθεσία για την αντιμετώπιση όσων φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτώβρη 2023.

Εκατομμύρια οι πρόσφυγες εκτός Παλαιστίνης

Το Παλαιστινιακό Κεντρικό Γραφείο Στατιστικής (PCBS) ανακοίνωσε ενόψει της 78ης επετείου από τη Νάκμπα (Καταστροφή) των Παλαιστινίων, που τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Μάη, πως ο αριθμός των απανταχού Παλαιστινίων ξεπέρασε πλέον τα 15,5 εκατομμύρια άτομα. Από τον συνολικό αριθμό των Παλαιστινίων, οι 3.430.000 ζουν στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη και περίπου 2.130.000 στην επίσης κατεχόμενη Λωρίδα της Γάζας και οι υπόλοιποι πρόσφυγες σε αραβικές χώρες (6,5 εκατ.) αλλά και όλο τον κόσμο.

Επισημαίνει επίσης πως από τις 7 Οκτώβρη 2023 που ξεκίνησε ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα έως σήμερα έχουν εκτοπιστεί στη Γάζα γύρω στα 2 εκατομμύρια άνθρωποι και στη Δυτική Οχθη πάνω από 40.000.

Τονίζει τέλος πως μέχρι το τέλος του 2025 στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη υπήρχαν 645 εβραϊκοί εποικισμοί, φυλάκια ελέγχου και βάσεις του ισραηλινού στρατού.

Ο αριθμός Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά και επιθέσεις εποίκων από τον Οκτώβριο του 2023 μέχρι σήμερα ξεπερνά τους 73.760, εκ των οποίων οι 72.601 έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας. Από τον συνολικό αριθμό θυμάτων τα 20.413 ήταν παιδιά, οι 12.524 γυναίκες, οι 3.110 διασώστες, νοσηλευτές, γιατροί και δημοσιογράφοι.