ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΧΑΝΤΑΪΟΥ

Ο ΠΟΥ εκφράζει «ελπίδα» να τηρηθούν οι «συστάσεις» του

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για μια μεγάλη επιδημία χανταϊού, δήλωσε χτες ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε αφού ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση πληρώματος και επιβατών από το «Hondius», που τελικά αγκυροβόλησε στην Τενερίφη των Κανάριων Νήσων, ωστόσο έσπευσε να προσθέσει ότι «η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει».

Και συνέχισε: «Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι βρισκόμαστε στην έναρξη μιας μεγαλύτερης επιδημίας, αλλά φυσικά η κατάσταση μπορεί να αλλάξει, και, με δεδομένη τη μακρά χρονική περίοδο επώασης του ιού, ενδέχεται να εμφανιστούν και άλλα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες», είπε μεταξύ άλλων. Την ίδια στιγμή, εξέφρασε ...«την ελπίδα» οι χώρες να ακολουθήσουν «τις συμβουλές και τις συστάσεις» του Οργανισμού, μιλώντας για «ξεκάθαρες οδηγίες» αλλά και για «το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας». Πρόσθεσε δε ότι «δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τις χώρες να εφαρμόσουν τα πρωτόκολλά μας. Μπορούμε μόνο να δώσουμε συμβουλές και συστάσεις».

Από την πλευρά του, ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, επιδιώκοντας να προσπεράσει την ανησυχία που γεννά στους λαούς η πολιτική που παραδίδει τις υπηρεσίες και τις δομές Υγείας στο κεφάλαιο, μεταξύ άλλων και στον κρίσιμο τομέα της πρόληψης, έκρινε σκόπιμο να πει ότι «ο κόσμος δεν έχει ανάγκη περισσότερο εγωισμό, περισσότερο φόβο...».

Στο μεταξύ, ένας 25χρονος από την Καλαβρία της νότιας Ιταλίας χαρακτηρίστηκε ύποπτο κρούσμα και αποφασίστηκε να τεθεί σε καραντίνα, επειδή είχε ταξιδέψει με την πτήση της ολλανδικής KLM που μετέφερε και την ηλικιωμένη Ολλανδή που τελικά υπέκυψε από λοίμωξη χανταϊού. Ο νεαρός επρόκειτο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο μολυσματικών ασθενειών της Ιταλίας, στο Σπαλαντζάνι στη Ρώμη. Νωρίτερα, ο δήμαρχος της κωμόπολης Τόρρε ντελ Γκρέκο είχε αποφασίσει με βάση τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών να τεθεί ο νεαρός σε καραντίνα 45 ημέρες απομονωμένος σε ένα δωμάτιο με δική του, ξεχωριστή τουαλέτα, φορώντας μάσκα και καταγράφοντας διαρκώς τη θερμοκρασία του σώματός του.

Από τη μεριά της Γαλλίας - όπου προχτές εντοπίστηκε θετική μια επιβάτιδα του «Hondius» που επαναπατρίσθηκε - ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί ζήτησε «άμεση ενίσχυση της συνεργασίας» με τις γειτονικές χώρες, αλλά και να ασκηθεί πίεση «για στενότερο συντονισμό των υγειονομικών πρωτοκόλλων που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ενωση και στη ζώνη Σένγκεν» ώστε «να διαρραγούν τυχόν αλυσίδες μετάδοσης».