ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΤΡΑΜΠ

Ανησυχία για το προβάδισμα που παίρνει η Κίνα σε πολλούς τομείς

Με φόντο την όξυνση του ανταγωνισμού των δύο χωρών για τη πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια ιμπεριαλιστική πυραμίδα σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρουστην Κίνα, όπου αναμένεται να έχει επίσημες επαφές μέχρι και την Παρασκευή.

Στην ατζέντα της συνάντησης με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, θα βρεθούν όλα τα κρίσιμα θέματα των περιφερειακών αλλά και διεθνών εξελίξεων, από τον πόλεμο στο Ιράν και την Ουκρανία μέχρι τη δασμολογική πολιτική που κάθε πλευρά ακολουθεί και τους όρους για τη συνεργασία τους σε τομείς που εκτιμάται ότι αυτό θα βοηθήσει την υπεράσπιση των μονοπωλίων που εκπροσωπούν.

Ενόψει και της επίσκεψης Τραμπ ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, είχε χτες επαφές στο Τόκιο, ενώ σήμερα αναμένεται να τις συνεχίσει στη Σεούλ, πριν μεταβεί κι αυτός με την αμερικανική αντιπροσωπεία στο Πεκίνο.

Στη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό υπουργό η Γιαπωνέζα ομόλογός του, Σατσούκι Καταγιάμα, δήλωσε ότι συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και οι πιέσεις που δέχεται και η Ιαπωνία, υπό το βάρος του κλιμακούμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Από τη μεριά του ο Μπέσεντ είπε ότι «και οι δύο πιστεύουμε ότι η υπερβολική αστάθεια είναι ανεπιθύμητη και είμαστε σε στενή επαφή με το υπουργείο Οικονομικών και θα παραμείνουμε σε στενή επαφή μαζί τους». Εκρινε δε σκόπιμο να μιλήσει για τα «θεμελιώδη μεγέθη της ιαπωνικής οικονομίας» που «είναι ισχυρά και ανθεκτικά και ότι αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη συναλλαγματική ισοτιμία». Σύμφωνα με την Καταγιάμα οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συντονιστούν με βάση και Κοινή Δήλωση του Σεπτέμβρη για την καταπολέμηση της αστάθειας καθώς και της «άτακτης υποτίμησης ή ανατίμησης». Ιαπωνικά ΜΜΕ παρατηρούσαν ότι «αν και το αδύναμο (ιαπωνικό νόμισμα) γεν θεωρείται όφελος για τους Ιάπωνες εξαγωγείς, δεδομένου ότι διογκώνει τα κέρδη τους στο εξωτερικό όταν επαναπατρίζονται, αυξάνεται η ανησυχία ότι η υπερβολική υποτίμηση θα μπορούσε να βλάψει τα νοικοκυριά και τα εταιρικά κέρδη, αυξάνοντας το κόστος εισαγωγής καυσίμων και άλλων υλικών στη φτωχή σε πόρους χώρα».

Μεταξύ άλλων, Καταγιάμα και Μπέσεντ συζήτησαν την επέκταση της διμερούς συνεργασίας στις αλυσίδες εφοδιασμού για κρίσιμα ορυκτά, ενόψει και σχετικής συνάντησης του G7 στο Παρίσι την επόμενη εβδομάδα με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα για τους βασικούς φυσικούς πόρους.

Σημειωτέον ότι η Καταγιάμα επέκρινε ειδικά μέτρα που η Κίνα έχει αποφασίσει σε εξαγωγές σπάνιων γαιών ως «τρομερά και άδικα».

Ακόμα, η Γιαπωνέζα υπουργός περιέγραψε και την ανησυχία που προκαλεί το προβάδισμα που αναπτύσσει η Κίνα σε μια σειρά σημαντικούς τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, ξεχωρίζοντας π.χ. μοντέλα που κινεζικοί όμιλοι αναπτύσσουν με ικανότητα να εντοπίζουν «τρωτά σημεία στην τεχνολογική υποδομή, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών συστημάτων» Είπε χαρακτηριστικά: «Ειλικρινά μιλώντας, η Κίνα μπορεί να καλύψει τη διαφορά στην (ανάπτυξη) τέτοιων (μοντέλων) μέσα σε έξι μήνες ή έναν χρόνο... Η δυτική πλευρά πρέπει να συντονιστεί έτσι ώστε να μην οπλιστεί από εκείνους που δεν είναι σύμμαχοί μας».

«Αμετάκλητη» η αντίθεση Κίνας σε πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ Γκουο Ζιακούν επανέλαβε χτες ότι «η αντίθεση της Κίνας στην πώληση όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην κινεζική περιοχή της Ταϊβάν είναι σταθερή και αμετάκλητη».

Στην Ταϊπέι, πάντως, ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Χσιάο Κουάνγκ-γουέι, δήλωσε ότι «θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη συνεργασία με την αμερικανική πλευρά και να αναπτύσσουμε αποτελεσματικές αποτρεπτικές ικανότητες για να διατηρήσουμε από κοινού την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Στενό της Ταϊβάν».