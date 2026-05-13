ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΡΑΝΤΕΦ

Στόχος της «ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό έθνος»

Με 124 ψήφους η βουλγαρική Βουλή ενέκρινε την κυβέρνηση που σχηματίστηκε μετά τις πρόσφατες εκλογές, όπου επικράτησε καθαρά (ελέγχει πλέον 131 από τις 220 έδρες) το νεοσύστατο κόμμα «Προοδευτική Βουλγαρία», του πρώην προέδρου της χώρας Ρούμεν Ράντεφ.

Καταψήφισαν το μεταρρυθμιστικό κεντρώο σχήμα «Δημοκρατική Βουλγαρία», το φιλοευρωπαϊκό κόμμα «Συνεχίζουμε την Αλλαγή», το MRF και το φιλορωσικό «Vazrazhdane» («Αναγέννηση»), ενώ το κεντροδεξιό κόμμα GERB του Μπορίσοφ ψήφισε αποχή.

Σε δηλώσεις του ο Ράντεφ είπε ότι δεν θα υπάρξει «βαθύς μετασχηματισμός» στον κρατικό μηχανισμό, σχολιάζοντας πως «δεν μπορούμε να ωθήσουμε την κυβέρνηση σε έναν βαθύ μετασχηματισμό μέσα σε έξι μήνες, δεν μπορούμε να χάσουμε δισεκατομμύρια ευρωπαϊκών κονδυλίων». Ωστόσο ανακοίνωσε μεταξύ άλλων συγχώνευση των χαρτοφυλακίων Καινοτομίας - Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, στο πλαίσιο του «εξορθολογισμού» των δημόσιων δαπανών και του εκσυγχρονισμού του αστικού κράτους.

Κατά την πρώτη του ομιλία στη Βουλή ο Ράντεφ έθεσε ως στόχο «να αποτρέψουμε τη Βουλγαρία από το να παρασυρθεί στις στρατιωτικές συγκρούσεις που μας περιβάλλουν», περιγράφοντας ως προτεραιότητα «έναν και μόνο στόχο: Τη σύγχρονη ανάπτυξη της Βουλγαρίας ως σύγχρονου ευρωπαϊκού έθνους». Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η κυβέρνησή του θα βασιστεί στην «εποικοδομητική συμμετοχή» της αντιπολίτευσης.

Την ίδια στιγμή ο βουλευτής και εκπρόσωπος της «Προοδευτικής Βουλγαρίας», Κονσταντίν Προντάνοφ, δήλωσε ότι «δεν θα χάσουμε ούτε λεπτό. Η χώρα μας αντιμετωπίζει εξαιρετικά δύσκολα προβλήματα, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά». Περιέγραψε το νέο υπουργικό συμβούλιο ως «μια σαφή, ρεαλιστική και ικανή ομάδα που έχει τη φιλοδοξία και την ικανότητα να οδηγήσει τη Βουλγαρία στις τρέχουσες διαδικασίες παγκόσμιας κρίσης».