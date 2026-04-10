Παρασκευή 10 Απρίλη 2026 - Κυριακή 12 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 4
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΛΙΒΑΝΟΣ
Λουτρό αίματος από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ

Πάνω από 200 νεκροί σε λίγες ώρες, ξεπερνούν τους 1.000 οι τραυματίες

Οι Ισραηλινοί δολοφόνοι συνεχίζουν το σφυροκόπημα στον Νότιο Λίβανο

Οι Ισραηλινοί δολοφόνοι συνεχίζουν το σφυροκόπημα στον Νότιο Λίβανο
Αξιοποιώντας την εύθραυστη εκεχειρία, το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτης εξαπέλυσε από τις πρώτες ώρες της 8ης Απρίλη νέο μπαράζ αεροπορικών επιδρομών σε δεκάδες πόλεις του Λιβάνου, συμπεριλαμβανομένης της Βηρυτού. Μέσα σε ένα 24ωρο σκοτώθηκαν πάνω από 254 άνθρωποι και τραυματίστηκαν πάνω από 1.120 άλλοι, ενώ πολλοί παρέμεναν εγκλωβισμένοι ανάμεσα στα συντρίμμια ή αγνοούμενοι. Η μικρή αυτή χώρα μετατράπηκε σε ένα 24ωρο σε πραγματική «κόλαση». Οι νέες, ισραηλινές θηριωδίες δεν γνώρισαν όριο, με τον Ισραηλινό υπουργό Αμυνας, Ι. Κατς, να επαίρεται για τον «βομβαρδισμό 100 στόχων σε 10 λεπτά»...

Την Πέμπτη οι αρχές του Λιβάνου κήρυξαν εθνικό πένθος για τον νέο, βαρύ φόρο αίματος που πλήρωσε ο λαός, ενώ η ενδοτική κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμ έριχνε την ευθύνη στη Χεζμπολάχ, η οποία είναι το πρόσχημα για τη νέα ισραηλινή επιδρομή που δηλώνεται ότι θέλει να μετατρέψει τουλάχιστον τον νότιο Λίβανο σε νέα Γάζα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου (που ήδη καταζητείται από το ΔΠΔ για εγκλήματα πολέμου κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα και την Κυριακή 12 Απρίλη επιστρέφει σε δικαστήριο της Ιερουσαλήμ όπου δικάζεται για υποθέσεις διαφθοράς), επέβαλε την «αυτο-εξαίρεση» του Ισραήλ από την εκεχειρία με τις ΗΠΑ και το Ιράν και τη συνέχιση του πολέμου.

Πολλοί είναι ακόμα οι αγνοούμενοι στα βομβαρδισμένα κτίρια στη Βηρυτό

Πολλοί είναι ακόμα οι αγνοούμενοι στα βομβαρδισμένα κτίρια στη Βηρυτό
Η νέα φάση κλιμάκωσης της επίθεσης του Ισραήλ στον Λίβανο ονομάστηκε «Διαρκές Σκοτάδι». Επιδιώκει την επίτευξη στόχων που ο ισραηλινός στρατός απέτυχε να εκπληρώσει κατά τις έξι πρώτες βδομάδες του πολέμου, καθώς παρέμεινε «κολλημένος» σε βάθος λίγων χιλιομέτρων της λιβανικής ενδοχώρας. Το ισραηλινό σχέδιο κοντολογίς δεν είναι άλλο από την κατάληψη όλου του νότιου Λιβάνου έως τις όχθες του ποταμού Λιτάνι και η παραδειγματική ισοπέδωση της νότιας (και όχι μόνο) Βηρυτού τάχα για την εξόντωση της Χεζμπολάχ...

Το σχέδιο αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει δίχως τις πλάτες των ΗΠΑ και της ΕΕ, η ηγεσία της οποίας (παρά τις υποκριτικές ανακοινώσεις περί «ανησυχίας» για τους εκατοντάδες Λιβανέζους πολίτες που δολοφονούνται από την ισραηλινή πολεμική μηχανή) στρώνει συνεχώς τον δρόμο στο κράτος - τρομοκράτη για νέα εγκλήματα πολέμου.

Σε αυτό το φόντο, η Χεζμπολάχ μετά από περίπου ένα 24ωρο επιβεβαίωσε την Πέμπτη τις συγκρούσεις σώμα με σώμα με τον ισραηλινό στρατό στο Μπιντ Τζμπέιλ, ενώ η ιρανική ηγεσία σε συνεργασία με την κυβέρνηση του Πακιστάν συνέχιζε τις προσπάθειες να συμπεριληφθεί και ο Λίβανος στην εκεχειρία.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ισχυρίστηκε ότι σκότωσαν την Τετάρτη τον ανιψιό του αρχηγού της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, Αλί Γιουσούφ Χάρσι, στελέχους της οργάνωσης, στη διάρκεια βομβαρδισμών στη Βηρυτό.

Προσπαθώντας να ...διασκεδάσει τις αντιδράσεις για τη σφαγή στον Λίβανο, το απόγευμα της Πέμπτης ο Μπ. Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή για «άμεσες διαπραγματεύσεις» με τη λιβανέζικη κυβέρνηση «το συντομότερο δυνατόν» με «στόχο» τον «αφοπλισμό» της Χεζμπολάχ και την επίτευξη «ειρήνης», μετά από τηλεφώνημα που δέχθηκε από τον Λιβανέζο ομόλογο, Ν. Σαλάμ. Επίσης, ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί τηλεφώνημα του Τραμπ προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, που του ζήτησε να μη δυσκολέψει τις συνομιλίες στο Πακιστάν.

    

ΚΟΣΜΟΣ
