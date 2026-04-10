ΚΙΝΑ

Ανακοίνωσε εξαήμερες ασκήσεις με αληθινά πυρά

Γυμνάσια στα βόρεια της Ταϊβάν, για τα οποία μεταδίδεται ότι αφορούν προσομοίωση απάντησης σε πυρηνική επίθεση

Την πραγματοποίηση εξαήμερων στρατιωτικών ασκήσεων στην(μεταξύ κινεζικής ενδοχώρας και Κορεατικής Χερσονήσου - βόρεια της Ταϊβάν) με αληθινά πυρά ανακοίνωσαν οι κινεζικές αρχές την Πέμπτη, με φόντο την όξυνση των πολεμικών προετοιμασιών και σε Ασία - Ειρηνικό. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην Ιαπωνία αυτές τις μέρες επιταχύνονται οι συζητήσεις για νέα αναθεώρηση του Συντάγματος, με περαιτέρω άρση των περιορισμών για τη «δράση εκτός συνόρων» των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και για τους περιορισμούς που μπήκαν καταρχάς στη φιλοξενία πυρηνικών όπλων, ειδικά μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και με τον μεταπολεμικό συσχετισμό δυνάμεων που είχε διαμορφωθεί.

Ασιατικά ΜΜΕ (όπως η ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδα «South China Morning Post»), επικαλούμενα και κρατικά κινεζικά ΜΜΕ, μετέδιδαν ότι πρόκειται για άσκηση της Διοίκησης Ανατολικού Θεάτρου των κινεζικών Ενόπλων Δυνάμεων «με προσομοίωση απάντηση σε πυρηνική επίθεση και στόχο τη βελτίωση της ετοιμότητας των στρατευμάτων σε πολύπλοκα περιβάλλοντα πεδίου μάχης εν μέσω αυξημένων περιφερειακών εντάσεων». Τα ίδια δημοσιεύματα άλλωστε παρατηρούσαν ότι η περιοχή την οποία αφορούν οι ασκήσεις περιλαμβάνουν πυρηνικές εγκαταστάσεις, όπως αυτές σε Fujian και Zhejiang.

Η νοτιοκορεατική εφημερίδα «Chosun» αναμετέδιδε πληροφορίες του κινεζικού δικτύου CCTV σύμφωνα με τις οποίες «η άσκηση επικεντρώθηκε στην ταχεία ανίχνευση και απολύμανση σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ζώνες ραδιενεργής μόλυνσης. Οι χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές δυνάμεις (CBRN) φέρεται να μοίρασαν τα καθήκοντα μεταξύ ανίχνευσης ακτινοβολίας και απολύμανσης, προσδιορίζοντας το εύρος και τα όρια των μολυσμένων περιοχών και διεξάγοντας προσομοιωμένες ασκήσεις για την απομάκρυνση της μόλυνσης από εκτεθειμένο προσωπικό και εξοπλισμό».

Τα νέα κινεζικά γυμνάσια έγιναν γνωστά ενώ στην Κίνα συνεχίζει μέχρι και την Κυριακή 12/4 τις πολυήμερες επαφές της η Τσενγκ Λι Γουν, επικεφαλής του κόμματος Κουομιντάνγκ (ΚΜΤ) της ταϊβανέζικης αντιπολίτευσης.

Σε δηλώσεις της από την κινεζική μεγαλούπολη της Σαγκάης, η Τσενγκ επανέλαβε ότι το κόμμα της στηρίζει τη «διευρυμένη δέσμευση» μεταξύ των δύο πλευρών στα Στενά της Ταϊβάν, αναφέροντας ότι η συνεργασία σε οικονομικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς τομείς μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση μακροπρόθεσμης ειρήνης και ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων είπε ότι το ταξίδι της προσφέρει «πληροφορίες για την ταχεία ανάπτυξη της Κίνας», συμπεριλαμβανομένης της προόδου που έχει γίνει στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης και της ψηφιακής οικονομίας.

Σύμφωνα δε με εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας «Focus Taiwan», τόνισε ότι οι επιχειρήσεις και οι νέοι επαγγελματίες στην Ταϊβάν διερευνούν όλο και περισσότερο ευκαιρίες στη Σαγκάη και ζήτησε στενότερη συνεργασία «για την αξιοποίηση συμπληρωματικών πλεονεκτημάτων, ειδικά στην τεχνολογία και στις υπηρεσίες». Στη Σαγκάη η ταϊβανέζικη αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τοπικούς αξιωματούχους, αλλά και με στελέχη διαφόρων βιομηχανιών.

Εμφανιζόμενη δε ως υπέρμαχη της διαπραγμάτευσης και της συμφιλίωσης μεταξύ Πεκίνου - Ταϊπέι, η Τσενγκ δήλωσε ότι «σε αυτόν τον ουρανό πρέπει να πετούν πουλιά, όχι πύραυλοι», ενώ εμφάνισε την επίσκεψή της ως μια «αποστολή για την ειρήνη».

Πάντως το κυβερνών Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα (DPP) της Ταϊβάν ειρωνεύτηκε την Τσενγκ («οι βόμβες άρχισαν να πετούν ακόμα και πριν να ριζώσουν οι σπόροι της ειρήνης που έσπειρε η Τσενγκ»), αντιδρώντας στις κινεζικές ασκήσεις αλλά και την επίσκεψη της Τσενγκ και ζητώντας από το KMT να μην υπολογίζει σε έναν «δικτάτορα» (τον Κινέζο Πρόεδρο) «για να πραγματοποιήσει τη λαχτάρα του για ειρήνη».

Θυμίζουμε ότι η κινεζική κυβέρνηση επικρίνει έντονα τη σημερινή ταϊβανέζικη ηγεσία ως αυτονομιστική, ενώ η επίσκεψη της Τσενγκ στην Κίνα άρχισε μετά από πρόσκληση του Κινέζου Προέδρου.

Αυτήν την περίοδο το ΚΜΤ, που πλειοψηφεί οριακά στην ταϊβανέζικη Βουλή, αντιδρά εν μέρει στην αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών που προωθεί το DPP, ζητώντας να μην είναι αυτή «λευκή επιταγή» απέναντι σε «συμμάχους» όπως οι ΗΠΑ, που αποτελούν τον σημαντικότερου προμηθευτή όπλων της Ταϊπέι.