ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

«Ιδιωτική αεράμυνα» και διαβεβαιώσεις για νέα παζάρια Ρωσίας - ΗΠΑ

Καθώς συνεχίζεται η ενδοϊμπεριαλιστική σύγκρουση ανάμεσα στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο και στη Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας, καθημερινή είναι η αλληλοσφαγή των δύο λαών, που ζούσαν αρμονικά για 70 χρόνια την περίοδο της ΕΣΣΔ. Την Πέμπτη η Ρωσία παρέδωσε στην Ουκρανία τιςμε αντάλλαγμα αυτές

Νωρίτερα, το πρωί της Τρίτης, οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν επιτεθεί με πυρά πυροβολικού σε σχολείο στο χωριό Βελικάγια Ζναμένκα στην περιφέρεια Ζαπορόζιε, όπου 5 παιδιά τραυματίστηκαν και σκοτώθηκε ένας τοπικός διοικητής που είχε οριστεί από τη Ρωσία, κατά τη διάρκεια της εκκένωσης μαθητών. Στην ίδια περιφέρεια, σε περιοχή που ελέγχει η Ουκρανία, από ρωσικά πυρά σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν. Ακόμα, από ουκρανικά drones ένας άμαχος έχασε τη ζωή του στη Ρωσία, στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ.

Την ίδια ώρα, από το ουκρανικό υπουργείο Αμυνας έγινε γνωστό ότι αρχίζουν να δίνονται οι πρώτες άδειες σε ιδιωτικές εταιρείες για να τοποθετούν στις εγκαταστάσεις τους συστήματα αεράμυνας, κυρίως για την αντιμετώπιση των ρωσικών drones, που είναι τα πολύ αποτελεσματικά Shahed, ιρανικού σχεδιασμού, και τα οποία πλέον κατασκευάζονται μαζικά από ρωσικές εταιρείες.

Οπως αναφέρουν οι ουκρανικές αρχές στην περιοχή του Χάρκοβου, κοντά στη γραμμή του μετώπου, μια εταιρεία - το όνομα της οποίας δεν αποκαλύπτεται - κατέρριψε μεγάλο αριθμό ρωσικών drones με τη βοήθεια βαρέων πολυβόλων τοποθετημένων σε τηλεχειριζόμενους πυργίσκους.

«Δεν περιμένουμε ότι η ιδιωτική αντιαεροπορική άμυνα θα επιλύσει όλα μας τα προβλήματα, αλλά θα είναι μια βοήθεια», δήλωσε ο Γιούρι Μιρονένκο, αξιωματούχος του υπουργείου Αμυνας της Ουκρανίας. Τονίζεται ωστόσο ότι οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα υποβληθούν σε ειδικούς ελέγχους, κυρίως για να αποκλειστεί κάθε σχέση με τη Ρωσία πριν τους δοθεί η άδεια να αγοράσουν όπλα, να εκπαιδεύσουν τους υπαλλήλους τους και κυρίως να έρθουν σε συντονισμό με την ουκρανική αεροπορία, στοιχείο - κλειδί αυτού του προωθημένου συστήματος, που διαχειρίζεται χιλιάδες αντιαεροπορικές μονάδες σε πραγματικό χρόνο. Μακροπρόθεσμα, ιδιωτικές εταιρείες θα μπορούσαν ακόμα και να αποκτήσουν όπλα που θα τους επιτρέπουν να καταρρίπτουν πυραύλους Κρουζ. «Δεν βάζουμε όρια στα αμυντικά όπλα που μπορούν να αγοραστούν», τόνισε ο Μιρονένκο.

Από την άλλη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν να επικοινωνούν με τις ΗΠΑ και η ρωσική πλευρά ελπίζει ότι στο άμεσο μέλλον οι Αμερικανοί διαπραγματευτές θα έχουν περισσότερο χρόνο και ευκαιρίες να ασχοληθούν, υπονοώντας ότι προηγείται ο πόλεμος στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Ο δε Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε δηλώσεις του επιβεβαίωσε ότι Μόσχα και Ουάσιγκτον «συνεχίζουν τις επαφές τους για το ουκρανικό ζήτημα, σε άτυπο και εμπιστευτικό επίπεδο».

Επίσης, την Πέμπτη έγινε γνωστό ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας συνέλαβε έναν δημοσιογράφο που είχε εργαστεί για το «Radio Free Europe» ως ύποπτο για προδοσία λόγω διαβίβασης πληροφοριών στις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από το Κίεβο ή από το «Radio Free Europe», ενώ η FSB δεν ανέφερε αν ο συλληφθείς αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται ή αν τις παραδέχτηκε.