ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2026

Βαδίζουμε στον δρόμο της ανατροπής ενάντια στον πόλεμο και την εκμετάλλευση!

Πληθαίνουν μέρα με τη μέρα οι αποφάσεις των σωματείων για την οργάνωση της απεργιακής συγκέντρωσης της Πρωτομαγιάς, στο Σύνταγμα στις 10.30 π.μ.

«Βαδίζουμε στον δρόμο της ανατροπής ενάντια στον πόλεμο και την εκμετάλλευση», είναι ανάμεσα στα συνθήματα που συμπυκνώνουν τα απεργιακά καλέσματα, με τα σωματεία να καλούν την εργατική τάξη να βαδίσει στον δρόμο της σύγκρουσης με το σημερινό σάπιο σύστημα. Να εμπνευστεί από τις θυσίες των ηρώων της ταξικής πάλης, από το Σικάγο μέχρι την Καισαριανή της Πρωτομαγιάς του 1944, που δείχνουν τον δρόμο της ανατροπής.

Στη Θεσσαλονίκη

Πανεργατικό ξεσηκωμό μπροστά στην απεργιακή συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς, που θα γίνει στις 10.30 π.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου, σαλπίζουν και τα εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης.

Με σύνθημα «Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους, οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή», τα Σωματεία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, ΣΕΤΗΠ, Εμποροϋπαλλήλων, Οικοδόμων και Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών καλούν σε κλιμάκωση της πάλης για τη ζωή που αξίζει στους εργαζόμενους, χωρίς φόβο απέναντι στη βία της εξουσίας των καπιταλιστών.

Για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, άμεση κατάργηση των αντεργατικών νόμων ενάντια στον σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο. Αμεσα μέτρα για τη ζωή και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και για την προστασία του λαϊκού εισοδήματος. Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ. Προστασία των λαϊκών ελευθεριών και δικαιωμάτων.

Σε ανακοίνωσή τους σημειώνουν μεταξύ άλλων: «140 χρόνια από την Πρωτομαγιά του Σικάγο και τη διεκδίκηση του 8ωρου ως ώριμης ανάγκης, οι καπιταλιστές μας γυρνάνε στον Μεσαίωνα, στη δουλειά ήλιο με ήλιο, σε μια ζωή - λάστιχο. Ενάμιση αιώνα μετά, εργοδοσία, ΕΕ, κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, εξαπολύουν επίθεση στο δικαίωμά μας να δουλεύουμε σαν άνθρωποι, με περισσότερο ελεύθερο χρόνο για εμάς και τις οικογένειές μας, με μισθούς και δικαιώματα όπως πρέπει στον 21ο αιώνα.

(...) Για την εργατική τάξη σε όλο τον κόσμο η Πρωτομαγιά αποτελεί τον φάρο της ανειρήνευτης ταξικής πάλης. Γι' αυτόν τον λόγο συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε οργανωμένα στους χώρους δουλειάς. Παίρνουμε τη σκυτάλη με ορμή και αποφασιστικότητα, για την οργάνωση του αγώνα μας για δικαιώματα, από τη μεγαλειώδη Σύσκεψη του ΠΑΜΕ με τη συμμετοχή εκατοντάδων σωματείων και χιλιάδων συνδικαλιστών».

Απεργιακά καλέσματα από τα συνδικάτα

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ομοσπονδία Γάλακτος - Τροφίμων αναδεικνύει ότι η φετινή Πρωτομαγιά βρίσκει την εργατική τάξη αντιμέτωπη με την κλιμάκωση του ιμπεριαλιστικού πολέμου, καθώς «το σύστημα του κέρδους που τσακίζει τις ανάγκες μας στηρίζεται στην εκμετάλλευσή μας, γεννάει τους πολέμους τους». Τονίζει ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να στρατευτούν κάτω από τη σημαία των κερδών του κεφαλαίου και προβάλλει την ανάγκη έντασης των αγώνων για τη διεκδίκηση του σύγχρονου και αναγκαίου, δηλαδή της μείωσης του εργάσιμου χρόνου, της δουλειάς και της ζωής με δικαιώματα.

Με σύνθημα «Δεν θα γίνουμε θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους», η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών καλεί σε συμμετοχή στην απεργία και στη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση. Στην ανακοίνωσή της σημειώνει πως «ιδιαίτερα ως κλάδος έχουμε νιώσει τι ακριβώς σημαίνει να αναπτύσσεται η τεχνολογία, που επειδή η αξιοποίησή της γίνεται προς το συμφέρον του μεγάλου κεφαλαίου, έχει ως αποτέλεσμα οι συνθήκες εργασίας μας να χειροτερεύουν. Πλέον κάθε μεγάλη ελεγκτική του κλάδου παρουσιάζει ως ευκαιρία τους πολέμους για να αυξήσουν την κερδοφορία τους». Μπορούμε και θα βάλουμε τη σφραγίδα μας στις εξελίξεις στον δρόμο της ανατροπής της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, τονίζουν.

Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας καλεί για την επιτυχία της απεργίας σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 26 Απρίλη στις 11 π.μ., και δίνοντας το στίγμα των καιρών τονίζει πως οι εργοδότες «μυρίζονται χρήμα από τον πόλεμο και τη δυστυχία των λαών, γι' αυτό και σε μεγάλα σούπερ μάρκετ στοκάρουν προϊόντα και μάλιστα σε ακατάλληλους χώρους, με ελλιπείς υποδομές. Ανεβάζουν τις τιμές στα ύψη αλλά κάνουν εκπτώσεις στα δικαιώματα των εργαζομένων, στην υγεία και την ασφάλειά τους. (...) Τώρα χρειάζεται και από εμάς να σημάνει συναγερμός, σε κάθε χώρο δουλειάς, να δυναμώσει η δική μας οργάνωση. Για να γίνει πράξη το "Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους"!».

Το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας τονίζει ότι ο δρόμος των εργοδοτών δεν είναι ίδιος «με τον δικό μας. Τον δικό μας δρόμο τον έχουν χαράξει εργάτες πριν από μας, με τους αγώνες τους απέναντι στα συμφέροντα των κεφαλαιοκρατών». Και σε άλλο σημείο υπογραμμίζει: «Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει, χωρίς φόβο απέναντι στη βία της εξουσίας των καπιταλιστών. Γι' αυτό η Πρωτομαγιά παραμένει ένα ισχυρό σύμβολο αγώνα και μνήμης, αλλά και σταθμός για την περαιτέρω οργάνωση και ενίσχυση της συλλογικής πάλης απέναντι στην εκμετάλλευση. Να το γνωρίζουν καλά οι κυβερνήσεις, τα κόμματα και οι "μεσσίες" του κεφαλαίου ότι δεν θα γίνουμε θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους».

Το Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Αττικής φέρνοντας ως παραδείγματα την μαζική απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στην PEPSICO στις 10 Μάρτη, την υπογραφή επιχειρησιακής Σύμβασης στη «ΔΕΛΤΑ» και τη μεγάλη Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ τονίζει: «Εχουμε τη δύναμη να τα καταφέρουμε. Το αποδεικνύουν οι εργαζόμενοι που σηκώνονται όρθιοι. Με πείσμα απέναντι στις δυσκολίες, στη μοιρολατρία, στη λογική τού "δεν γίνεται τίποτα". Με σχέδιο, οργάνωση και καθαρό προσανατολισμό. Για να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Για να μπορούμε να αναπνεύσουμε. Για να ζήσουμε όπως μας αξίζει, σπάζοντας τα δεσμά της εκμετάλλευσης».

Το Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής επισημαίνει ότι «140 χρόνια μας χωρίζουν από την 1η Μάη του 1886. Τότε που οι εργάτες του Σικάγο ύψωσαν το ανάστημά τους και απαίτησαν να πάψουν να ζουν σαν μηχανές. Πάλεψαν για να ζουν σαν άνθρωποι και νίκησαν. Οι καπιταλιστές και το κράτος τους τους αποκάλεσαν "ταραξίες". Η Ιστορία τούς δικαίωσε ως πρωτοπόρους της ανθρωπότητας. Το 8ωρο δεν χαρίστηκε. Κατακτήθηκε με αγώνες, απεργίες, φυλακίσεις, εξεγέρσεις και επαναστάσεις». Για να φτάσει στο σήμερα τονίζοντας: «Η πείρα από τους αγώνες που έδωσαν οι συνάδελφοί μας στον κλάδο με το Συνδικάτο μας το τελευταίο διάστημα, για την υπογραφή κλαδικής Σύμβασης, για τη διεκδίκηση μέτρων ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, ενάντια στις απολύσεις και την τρομοκρατία (...) και άλλες μικρές ή μεγαλύτερες μάχες, μας δίνουν δύναμη και αισιοδοξία ότι οι εργαζόμενοι ενωμένοι και οργανωμένοι μπορούμε να νικήσουμε! Να σπάσουμε την εργοδοτική τρομοκρατία, να αποσπάσουμε κατακτήσεις».

«140 χρόνια μετά τον εργατικό ξεσηκωμό στο Σικάγο, την πάλη των εργατών για 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ελεύθερο χρόνο και 8 ώρες ξεκούραση, η ΕΕ, οι επιχειρηματικοί όμιλοι και η κυβέρνηση της ΝΔ, επιτίθενται στα δικαιώματά μας, με 13ωρα, διευθέτηση του χρόνου εργασίας, stand-by και τηλεργασία, εντατικοποίηση της εργασίας μας, με πρόσχημα την εφαρμογή της AI στην παραγωγή», τονίζει το ΣΕΤΗΠ ν. Αττικής στο κάλεσμά του και επισημαίνει πως σύγχρονο σήμερα είναι η εργασία και η επιστήμη των εργαζομένων του κλάδου, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, να συμβάλλουν στο να βελτιώνεται η ζωή του λαού και της νεολαίας και όχι να αξιοποιούνται για πολεμικά έργα στη δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και των σχεδιασμών του κεφαλαίου, για να κερδίζουν μια χούφτα μέτοχοι - παράσιτα.

Το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αττικής μπροστά στην Πρωτομαγιά καλεί «κάθε συνάδελφο να συμμετέχει στον αγώνα για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες. Καλούμε κάθε συνάδελφο σε ετοιμότητα, γιατί τώρα τους δίνουμε τα νιάτα μας και τη δουλειά μας, αλλά σύντομα θα μας ζητήσουν και να δώσουμε τη ζωή μας. Εχουμε χρέος απέναντι στις οικογένειές μας, απέναντι στην ένδοξη Ιστορία της τάξης μας, να σηκώσουμε μπόι, να δείξουμε τη δύναμή μας. Στον επικίνδυνο κατήφορο, φρένο μπορούμε να βάλουμε μόνο εμείς!».

Απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά

Στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου θα γίνει η απεργιακή συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς που οργανώνει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης θα γίνουν πορεία και κατάθεση στεφάνων στο Πασαλιμάνι από εργατικά σωματεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και φορείς της περιοχής, στο Μνημείο των Πεσόντων Εργατών τον Αύγουστο του 1923.

Συγκεντρώσεις στη Στερεά

Στη Στερεά και στην Εύβοια τα συνδικάτα καλούν σε απεργιακές συγκεντρώσεις ως εξής: Αλιβέρι, 10.30 π.μ., πεζόδρομος. Ιστιαία, 11 π.μ., κεντρική πλατεία. Λαμία, 10 π.μ., πλατεία Πάρκου. Μαντούδι, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία. Χαλκίδα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο Εύβοιας.

Σε Γενική Συνέλευση για την οργάνωση της απεργίας της Πρωτομαγιάς καλεί το Συνδικάτο Μετάλλου Βοιωτίας το Σάββατο 18 Απρίλη, στις 10 π.μ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας στη Χαλκίδα.