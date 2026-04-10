Η βάση όλων των άδικων ιμπεριαλιστικών πολέμων είναι οικονομική. Στον 20ό και στον 21ο αιώνα τόσο ο Α' και ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος όσο και οι περιφερειακοί πόλεμοι έγιναν και γίνονται για τον έλεγχο των ενεργειακών πόρων, των πρώτων υλών, των αγωγών και δρόμων μεταφοράς Ενέργειας και εμπορευμάτων, τη διεύρυνση των σφαιρών επιρροής, το γεωστρατηγικό πλεονέκτημα.
Χάριν του «εθνικού συμφέροντος» να αποδεχθούν τους μισθούς και τις συντάξεις πείνας, τη μείωση των δαπανών για την Υγεία, την Παιδεία, την αντισεισμική, αντιπλημμυρική, αντιπυρική προστασία.
Να αποδεχτούν τις τεράστιες δαπάνες για εξοπλισμούς που υπηρετούν τις επιθετικές ανάγκες των ιμπεριαλιστών, αλλά και τα φέρετρα των στρατιωτών που συμμετέχουν σε αποστολές εκτός των συνόρων της πατρίδας τους, για να υπερασπιστούν για παράδειγμα τα συμφέροντα των εφοπλιστών. «Τα κεφάλια μέσα», λοιπόν, γιατί η πατρίδα των αστών, δηλαδή τα κέρδη των λίγων όχι μόνο δεν πρέπει να μειωθούν, αλλά και να αυξηθούν.
Να με τι κυνισμό ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Είπα στον Ράσελ, μη στείλεις χρήματα για τη φροντίδα παιδιών, γιατί οι ΗΠΑ δεν μπορούν να φροντίσουν τα παιδιά... Δίνουμε μάχες. Δεν μπορούμε να τακτοποιήσουμε και τη φροντίδα παιδιών».
Και να τι είπε καμαρώνοντας ο υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας: «Ο ελληνικός εφοπλισμός διάγει λαμπρές ημέρες κερδών, και χάρη στον νόμο 27/1975 η πατρίδα έχει αποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό την προνομία της φορολόγησης των κερδών της εφοπλιστικής δραστηριότητας. Τα (πολεμικά) πλοία μας που αυτήν τη στιγμή είναι στην Ερυθρά Θάλασσα, ανοιχτά από την Κύπρο, αύριο το πρωί θα είναι ο Θεός ξέρει πού, θα είναι πάντα εκεί όμως, για να προστατεύουν και τα πλοία με ελληνική σημαία και τα ελληνόκτητα πλοία».
Οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι μαίνονται στη γειτονιά μας και οι απειλές εκτοξεύονται σε κάθε κράτος, κάθε λαό που δεν υποτάσσεται. Συνεχίζεται η σφαγή στην Ουκρανία, όπου συγκρούονται οι ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ με την καπιταλιστική Ρωσία για τον ορυκτό, βιομηχανικό και γεωργικό πλούτο της Ουκρανίας.
Η γενοκτονία των Παλαιστινίων από το κράτος - κατακτητή και δολοφόνο Ισραήλ, σε συνδυασμό με την γκανγκστερική επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, έχει ως στόχο την εδραίωση και την επέκταση της επιρροής του Ισραήλ ως μαντρόσκυλου των συμφερόντων των ευρωατλαντικών ιμπεριαλιστών στη Μέση Ανατολή. Τη μετατροπή της Γάζας σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», σε συνδυασμό με τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων. Τον έλεγχο των πετρελαίων του Ιράν, τα οποία τώρα πάνε στην Κίνα. Τη δημιουργία του IMEC, του ινδικού εμπορικού δρόμου από την Ασία στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, σε αντιπαράθεση με το «Νέο Δρόμο του Μεταξιού» της Κίνας, στον οποίο συμμετέχει το Ιράν.
Η απαγωγή Μαδούρο και η χωρίς αλλαγή καθεστώτος εγκαθίδρυση φιλοαμερικανικής κυβέρνησης στη Βενεζουέλα αποβλέπουν στον έλεγχο των τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας, καθώς και την απαγόρευση εξαγωγής πετρελαίου στην Κούβα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την όξυνση των προβλημάτων που προκαλεί ο οικονομικός αποκλεισμός της Κούβας, της οποίας ο ηρωικός λαός αρνείται να παραδοθεί.
Η εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους βαθαίνει όλο και περισσότερο. Η Αττική, με τα λιμάνια του Πειραιά και της Ελευσίνας, την 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα, το Τατόι, τον Ναύσταθμο στη Σαλαμίνα, τη Ρεβυθούσα στα Μέγαρα, είναι το οικονομικό και επιχειρησιακό κέντρο που μαζί με τις βάσεις της Σούδας, της Αλεξανδρούπολης, της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας κ.ά. χρησιμοποιούνται ως ορμητήρια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ για τις επιθέσεις τους ενάντια στους λαούς της περιοχής, αλλά και γίνονται στόχος αντιποίνων από αντίπαλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις.
Παράλληλα η χώρα μας με την αποστολή συστοιχιών Patriot στη Σαουδική Αραβία, την αποστολή φρεγατών στην Ερυθρά Θάλασσα «και αύριο ο Θεός ξέρει πού», όπως είπε ο υπουργός Αμυνας, για την προστασία των Ελλήνων αφορολόγητων εφοπλιστών, με περίσσιο θράσος δηλώνει ποιους προστατεύει, βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωές των ναυτικών του Πολεμικού και του Εμπορικού Ναυτικού, αλλά και όλου του λαού.
Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη, στα 71 χρόνια ύπαρξής της, σταθερά και αταλάντευτα αγωνίζεται με πολύμορφες δράσεις, σε συμπόρευση με το εργατικό - λαϊκό κίνημα, ενάντια στον πόλεμο και στον ιμπεριαλισμό, ενάντια στις ξένες βάσεις και στα πυρηνικά, για έναν κόσμο ειρηνικό και δίκαιο, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις της Εργατικής Πρωτομαγιάς, της Ημέρας της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών στις 9 Μάη, το Διήμερο Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης στις 16 και 17 Μάη, θα διατρανώσουν την οργισμένη αντίθεση του λαού της Αττικής και όλης της Ελλάδας, ιδιαίτερα εκεί που υπάρχουν αμερικανοΝΑΤΟικές και ευρωενωσιακές βάσεις και εγκαταστάσεις, ενάντια στη βαρβαρότητα και στη σαπίλα του εκμεταλλευτικού συστήματος, που για να ικανοποιήσει την ακόρεστη δίψα των ιμπεριαλιστών για κέρδη οδηγεί τους λαούς στον όλεθρο.
«Στρατηγέ, ο άνθρωπος είναι χρήσιμος πολύ. Ξέρει να πετάει, ξέρει και να σκοτώνει. Μόνο που έχει ένα ελάττωμα: Ξέρει να σκέφτεται», για να κλείσουμε όπως ανοίξαμε, με Μπρεχτ.