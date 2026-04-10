Ο πόλεμός τους σκοτώνει ό,τι άφησε όρθιο η ειρήνη τους

Ο στίχος αυτός του Μπρεχτ μπορεί να έχει αναφερθεί πολλές φορές, είναι όμως απολύτως ακριβής. Σε ένα κοινωνικοοικονομικό σύστημα που στόχος του είναι το κέρδος των λίγων, η απλήρωτη εργασία που δημιουργεί το κεφάλαιο, αναπόφευκτα προκύπτει ότι το αποτέλεσμα θα είναι η χασούρα των πολλών. Αυτό συμβαίνει είτε σε συνθήκες ειρήνης με το πιστόλι στον κρόταφο, με την ένταση της εκμετάλλευσης, της φτώχειας και της εξαθλίωσης των λαϊκών στρωμάτων, είτε σε συνθήκες πολέμου, όταν τα οικονομικά και πολιτικά μέσα δεν αρκούν για να υπηρετηθεί ο στόχος της μεγιστοποίησης της κερδοφορίας.

Η βάση όλων των άδικων ιμπεριαλιστικών πολέμων είναι οικονομική. Στον 20ό και στον 21ο αιώνα τόσο ο Α' και ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος όσο και οι περιφερειακοί πόλεμοι έγιναν και γίνονται για τον έλεγχο των ενεργειακών πόρων, των πρώτων υλών, των αγωγών και δρόμων μεταφοράς Ενέργειας και εμπορευμάτων, τη διεύρυνση των σφαιρών επιρροής, το γεωστρατηγικό πλεονέκτημα.

Ο ρόλος των αστικών κυβερνήσεων είναι να υπερασπίζονται και να υπηρετούν τα συμφέροντα των λίγων, των αστών, που τα ονομάζουν «εθνικό συμφέρον» και απαιτούν από τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα όχι μόνο να τα ανεχθούν, αλλά και να τα στηρίξουν.

Χάριν του «εθνικού συμφέροντος» να αποδεχθούν τους μισθούς και τις συντάξεις πείνας, τη μείωση των δαπανών για την Υγεία, την Παιδεία, την αντισεισμική, αντιπλημμυρική, αντιπυρική προστασία.

Να αποδεχτούν τις τεράστιες δαπάνες για εξοπλισμούς που υπηρετούν τις επιθετικές ανάγκες των ιμπεριαλιστών, αλλά και τα φέρετρα των στρατιωτών που συμμετέχουν σε αποστολές εκτός των συνόρων της πατρίδας τους, για να υπερασπιστούν για παράδειγμα τα συμφέροντα των εφοπλιστών. «Τα κεφάλια μέσα», λοιπόν, γιατί η πατρίδα των αστών, δηλαδή τα κέρδη των λίγων όχι μόνο δεν πρέπει να μειωθούν, αλλά και να αυξηθούν.

Να με τι κυνισμό ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Είπα στον Ράσελ, μη στείλεις χρήματα για τη φροντίδα παιδιών, γιατί οι ΗΠΑ δεν μπορούν να φροντίσουν τα παιδιά... Δίνουμε μάχες. Δεν μπορούμε να τακτοποιήσουμε και τη φροντίδα παιδιών».

Και να τι είπε καμαρώνοντας ο υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας: «Ο ελληνικός εφοπλισμός διάγει λαμπρές ημέρες κερδών, και χάρη στον νόμο 27/1975 η πατρίδα έχει αποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό την προνομία της φορολόγησης των κερδών της εφοπλιστικής δραστηριότητας. Τα (πολεμικά) πλοία μας που αυτήν τη στιγμή είναι στην Ερυθρά Θάλασσα, ανοιχτά από την Κύπρο, αύριο το πρωί θα είναι ο Θεός ξέρει πού, θα είναι πάντα εκεί όμως, για να προστατεύουν και τα πλοία με ελληνική σημαία και τα ελληνόκτητα πλοία».

Σήμερα οι ΗΠΑ αγωνίζονται να κρατήσουν την ηγεμονία στην ιμπεριαλιστική πυραμίδα, που απειλείται πρωτίστως από την Κίνα και δευτερευόντως από τη Ρωσία, και η Ελλάδα να αναβαθμίσει τον ρόλο της αστικής της τάξης στην περιοχή. Στο ΝΑΤΟ υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, αλλά και μεταξύ των επιμέρους κρατών της ΕΕ.

Οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι μαίνονται στη γειτονιά μας και οι απειλές εκτοξεύονται σε κάθε κράτος, κάθε λαό που δεν υποτάσσεται. Συνεχίζεται η σφαγή στην Ουκρανία, όπου συγκρούονται οι ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ με την καπιταλιστική Ρωσία για τον ορυκτό, βιομηχανικό και γεωργικό πλούτο της Ουκρανίας.

Η γενοκτονία των Παλαιστινίων από το κράτος - κατακτητή και δολοφόνο Ισραήλ, σε συνδυασμό με την γκανγκστερική επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, έχει ως στόχο την εδραίωση και την επέκταση της επιρροής του Ισραήλ ως μαντρόσκυλου των συμφερόντων των ευρωατλαντικών ιμπεριαλιστών στη Μέση Ανατολή. Τη μετατροπή της Γάζας σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», σε συνδυασμό με τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων. Τον έλεγχο των πετρελαίων του Ιράν, τα οποία τώρα πάνε στην Κίνα. Τη δημιουργία του IMEC, του ινδικού εμπορικού δρόμου από την Ασία στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, σε αντιπαράθεση με το «Νέο Δρόμο του Μεταξιού» της Κίνας, στον οποίο συμμετέχει το Ιράν.

Η εύθραυστη δεκαπενθήμερη εκεχειρία που επιτεύχθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό και δεν αναιρεί την ανεπίστρεπτη πορεία κλιμάκωσης της ζούγκλας των ανταγωνισμών.

Η απαγωγή Μαδούρο και η χωρίς αλλαγή καθεστώτος εγκαθίδρυση φιλοαμερικανικής κυβέρνησης στη Βενεζουέλα αποβλέπουν στον έλεγχο των τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας, καθώς και την απαγόρευση εξαγωγής πετρελαίου στην Κούβα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την όξυνση των προβλημάτων που προκαλεί ο οικονομικός αποκλεισμός της Κούβας, της οποίας ο ηρωικός λαός αρνείται να παραδοθεί.

Η εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους βαθαίνει όλο και περισσότερο. Η Αττική, με τα λιμάνια του Πειραιά και της Ελευσίνας, την 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα, το Τατόι, τον Ναύσταθμο στη Σαλαμίνα, τη Ρεβυθούσα στα Μέγαρα, είναι το οικονομικό και επιχειρησιακό κέντρο που μαζί με τις βάσεις της Σούδας, της Αλεξανδρούπολης, της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας κ.ά. χρησιμοποιούνται ως ορμητήρια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ για τις επιθέσεις τους ενάντια στους λαούς της περιοχής, αλλά και γίνονται στόχος αντιποίνων από αντίπαλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις.

Παράλληλα η χώρα μας με την αποστολή συστοιχιών Patriot στη Σαουδική Αραβία, την αποστολή φρεγατών στην Ερυθρά Θάλασσα «και αύριο ο Θεός ξέρει πού», όπως είπε ο υπουργός Αμυνας, για την προστασία των Ελλήνων αφορολόγητων εφοπλιστών, με περίσσιο θράσος δηλώνει ποιους προστατεύει, βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωές των ναυτικών του Πολεμικού και του Εμπορικού Ναυτικού, αλλά και όλου του λαού.

Στο πλαίσιο αυτό, οι λαοί είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να αντιπαρατεθεί νικηφόρα, με τον δίκαιο αγώνα τους απέναντι σε μια χούφτα κοινωνικά παράσιτα που τρέφονται με τον ιδρώτα και το αίμα τους. Ο εχθρός είναι ισχυρός και έχει την οικονομική και στρατιωτική δύναμη στα χέρια του, παραπλανώντας τους λαούς ότι τη χρησιμοποιεί για την ευημερία τους και την άμυνα της χώρας τους, ενώ στην πραγματικότητα τη χρησιμοποιεί για να τους υποτάξει και να υπηρετήσει τα οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα των αστικών τους τάξεων. Ο εχθρός είναι ισχυρός, αλλά δεν είναι ανίκητος, και αν οι λαοί συνειδητοποιήσουν τη δύναμή τους «θα 'ρθει ανάποδα ο ντουνιάς», όπως γράφει ο Βάρναλης. Και αυτό έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι γίνεται.

Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη, στα 71 χρόνια ύπαρξής της, σταθερά και αταλάντευτα αγωνίζεται με πολύμορφες δράσεις, σε συμπόρευση με το εργατικό - λαϊκό κίνημα, ενάντια στον πόλεμο και στον ιμπεριαλισμό, ενάντια στις ξένες βάσεις και στα πυρηνικά, για έναν κόσμο ειρηνικό και δίκαιο, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις της Εργατικής Πρωτομαγιάς, της Ημέρας της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών στις 9 Μάη, το Διήμερο Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης στις 16 και 17 Μάη, θα διατρανώσουν την οργισμένη αντίθεση του λαού της Αττικής και όλης της Ελλάδας, ιδιαίτερα εκεί που υπάρχουν αμερικανοΝΑΤΟικές και ευρωενωσιακές βάσεις και εγκαταστάσεις, ενάντια στη βαρβαρότητα και στη σαπίλα του εκμεταλλευτικού συστήματος, που για να ικανοποιήσει την ακόρεστη δίψα των ιμπεριαλιστών για κέρδη οδηγεί τους λαούς στον όλεθρο.

Καλούμε τον λαό της Αττικής, τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα τη νεολαία να συμπορευθούμε μαζικά στην 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης την Κυριακή 17 Μάη, που θα ξεκινήσει όπως πάντα από τον Τύμβο του Μαραθώνα και θα καταλήξει στο Σύνταγμα, για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας στον πόλεμο και στον ιμπεριαλισμό, στην εμπλοκή της Ελλάδας. Να απαιτήσουμε το ξερίζωμα των βάσεων του θανάτου και να ενώσουμε τη φωνή μας με όλους τους λαούς του κόσμου, ιδιαίτερα αυτούς που δοκιμάζονται από την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα, για ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη, γιατί:

«Στρατηγέ, ο άνθρωπος είναι χρήσιμος πολύ. Ξέρει να πετάει, ξέρει και να σκοτώνει. Μόνο που έχει ένα ελάττωμα: Ξέρει να σκέφτεται», για να κλείσουμε όπως ανοίξαμε, με Μπρεχτ.

Σταύρος ΤΑΣΣΟΣ

Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ