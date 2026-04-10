ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Σε διαρκή εγρήγορση για τα συμφέροντα της αστικής τάξης με προσανατολισμό τη βαθύτερη πολεμική εμπλοκή

Eurokinissi

Σε κατάσταση εγρήγορσης είναι η κυβέρνηση μπροστά στις εξελίξεις, με προσανατολισμό την ακόμα βαθύτερη εμπλοκή στα άκρως επικίνδυνα σχέδια του ευρωατλαντικού άξονα, για τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της ντόπιας αστικής τάξης.

Χαρακτηριστικές ήταν οι αποστροφές του Κυρ. Μητσοτάκη σε συνέντευξή του στο CNN, όπου θύμισε ότι συνυπέγραψε με άλλους ηγέτες (Γαλλίας, Ιταλίας, Βρετανίας, Γερμανίας, Καναδά, Δανίας, Ολλανδίας, Ισπανίας, Ιαπωνίας κ.λπ.) Κοινή Δήλωση «για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή» στην οποία «χαιρετίζουν» την «κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων που συνήφθη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν».

«Ενθαρρύνουμε ένθερμα την ταχεία πρόοδο προς μια ουσιαστική διαπραγματευτική διευθέτηση. Αυτό θα είναι κρίσιμο για την προστασία του άμαχου πληθυσμού του Ιράν και τη διασφάλιση της ασφάλειας στην περιοχή. Μπορεί να αποτρέψει μια σοβαρή παγκόσμια ενεργειακή κρίση», προσθέτουν, μπαίνοντας στο ζουμί - τη διασφάλιση των επιχειρηματικών τους ομίλων (από ναυτιλία και διαμετακόμιση έως την Ενέργεια και όλους τους κλάδους που εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από την πρόσβαση σε φτηνό καύσιμο) απέναντι στους ανταγωνιστές τους.

Εξ ου και καταλήγουν ότι «οι κυβερνήσεις μας θα συμβάλουν στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ», προδιαγράφοντας τις επόμενες κινήσεις για ακόμα βαθύτερη εμπλοκή στη φλεγόμενη περιοχή.

Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη Πέμπτη η κυβέρνηση συνυπέγραψε κι άλλο τέτοιο κείμενο, την Κοινή Δήλωση των 35 - πλέον - κρατών που έχουν εκφράσει την ετοιμότητά τους να συμβάλουν επί του πεδίου στις «απαραίτητες προσπάθειες» για την «ελευθερία της ναυσιπλοΐας» στα Στενά του Ορμούζ. Μεταξύ των 35 βρίσκονται όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές ναυτικές δυνάμεις (Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Γερμανία) αλλά και άλλα ισχυρά καπιταλιστικά κράτη (Ιαπωνία, Καναδάς, Αυστραλία, ΗΑΕ κ.λπ.).

Τον ξέρουν τον δρόμο

Μάλιστα, όπως έγραψε το «Βήμα», στην τηλεδιάσκεψή τους την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης πρότεινε «η εντολή ανάπτυξης της ναυτικής δύναμης στην περιοχή να αποκτήσει μακροπρόθεσμα χαρακτηριστικά».

Θυμίζουμε επίσης ότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση στέλνει απανωτά φρεγάτες να περιπολούν στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Αντεν, ενταγμένες στην ευρωενωσιακή επιχείρηση «Aspides», όπου έχουν αντιμετωπίσει UAVs των Χούθι. Το τελευταίο διάστημα είναι εκεί η φρεγάτα «Υδρα», που - σημειωτέον - το 2021 την είχαν στείλει να περάσει τα Στενά του Ορμούζ, πλέοντας μέχρι το Αμπού Ντάμπι, όπου και εκτέλεσε συνεκπαιδεύσεις με πλοία των ΗΑΕ και των ΗΠΑ.

Συμμετείχε επίσης - για πρώτη φορά - σε ρόλο υποστήριξης («associated support») στην πολυεθνική αποστολή «European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz» (EMASOH / AGENOR, η ονομασία του στρατιωτικού σκέλους της αποστολής), όπου παίρνουν μέρος επίσης Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Νορβηγία, με σκοπό «την ασφαλή και ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων στον Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ και στον Κόλπο του Ομάν».

Τον ξέρουν τον δρόμο λοιπόν. Αλλωστε και η «Καθημερινή» έγραφε την Πέμπτη ότι «η Γαλλία επιθυμεί τη συγκρότηση ναυτικής δύναμης που θα αναλάβει κάποια αποστολή συνοδείας των πλοίων τα οποία διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ». Ακόμα ότι «η Αθήνα είχε απορρίψει τη σχετική ιδέα δημοσίως, ωστόσο συζητήσεις είχαν γίνει σε διάφορα επίπεδα», καθώς επίσης ότι «η συζήτηση αυτή έχει επανέλθει και αυτήν τη φορά διεξάγεται με βασικό αντικείμενο τον χρόνο έναρξης μιας τέτοιας αποστολής».

Σε αυτό το φόντο, ερωτηθείς ο Μητσοτάκης από το CNN τι πρέπει να συμβεί με τα Στενά του Ορμούζ, με σημαία του αυτήν του κεφαλαίου θύμισε πως «είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους "παίκτες", όσον αφορά τον ελληνόκτητο και υπό ελληνική διαχείριση στόλο», εξ ου και υπερασπίστηκε «την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, ζήτημα που αποκτά βαρύνουσα σημασία ως προς το μέλλον των Στενών του Ορμούζ».

«Δεν νομίζω ότι η διεθνής κοινότητα θα ήταν έτοιμη να δεχτεί το Ιράν να εγκαταστήσει "σταθμό διοδίων" για κάθε πλοίο που διασχίζει τα Στενά. Μου φαίνεται εντελώς απαράδεκτο», επέμεινε, παραπέμποντας σε «έντονες διαπραγματεύσεις» που όπως πιστεύει θα ακολουθήσουν και χαρακτηρίζοντας «πιθανό να χρειαστούμε τελικά μια ξεχωριστή διεθνή συμφωνία σε ό,τι αφορά τα Στενά του Ορμούζ», η οποία «δεν μπορεί να περιλαμβάνει κάποιο είδος τέλους που θα πρέπει να καταβάλλουν τα πλοία κάθε φορά που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ».

Ευαρέσκεια των Αμερικανών

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του υπεραμύνθηκε του ΝΑΤΟ και του ρόλου των ΗΠΑ σε αυτό, δηλώνοντας «βαθιά πεπεισμένος για τη μακροζωία της διατλαντικής συμμαχίας».

Χαρακτήρισε εξάλλου «αποτέλεσμα πρωτοβουλιών που ανέλαβε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ» το γεγονός ότι «η Ευρώπη οργανώνεται καλύτερα στον τομέα της άμυνας», δίνοντας δίκιο στον Τραμπ «όταν έλεγε ότι ουσιαστικά η Ευρώπη δεν αναλάμβανε το μερίδιο της ευθύνης που εύλογα της αναλογεί όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες».

Διαβεβαίωσε μάλιστα πως «υπάρχει έντονη δυναμική στην Ευρώπη για την ενίσχυση του πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας». «Κατ' αυτόν τον τρόπο, πιστεύω ότι θα πετύχουμε εκ νέου μια ισορροπία στο NATO με τρόπο που θα είναι προς όφελος της Συμμαχίας συνολικά». «Ασφαλώς η Ελλάδα φιλοδοξεί να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας», πρόσθεσε, στην πρεμούρα της ντόπιας αστικής τάξης να αναλάβει ακόμα περισσότερους ρόλους στον ευρωατλαντικό καταμερισμό.

Με τέτοια και με άλλα, πώς να μην αποσπά τη ευαρέσκεια των Αμερικανών; Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Wall Street Journal», η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ που κρίθηκαν «υποστηρικτικές» προς τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν και αναμένεται να επωφεληθούν από την Ουάσιγκτον, με βάση σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ.

Οπως επισημαίνει η εφημερίδα, το σχέδιο προβλέπει τη μετακίνηση αμερικανικών στρατευμάτων από χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ που θεωρείται ότι δεν συνέβαλαν στην πολεμική προσπάθεια κατά του Ιράν προς εκείνες που υποστήριξαν περισσότερο τη στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ. Επίσης το σχέδιο θα μπορούσε να περιλαμβάνει και το κλείσιμο μίας αμερικανικής βάσης σε τουλάχιστον μία από τις ευρωπαϊκές χώρες, πιθανώς στην Ισπανία ή στη Γερμανία, και τη μετακίνησή της σε μία από τις «πρόθυμες», σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ που επικαλείται η εφημερίδα.

Θυμίζουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση διέταξε Patriot και F-16 στη Βόρεια Ελλάδα να προστατεύουν τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας και υποδομές εκεί (ενεργειακές και άλλες) που ενδιαφέρουν τους Αμερικανούς. Εστειλε άλλη πυροβολαρχία στην Κάρπαθο να καλύπτει τα αμερικανικά πολεμικά πλοία στην Ανατ. Μεσόγειο. Εστειλε F-16 και πλοία να προστατεύουν τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο. Απέστειλε πυρομαχικά σε Κατάρ και ΗΑΕ για να χρησιμοποιηθούν εναντίον των Ιρανών. Εβαλε με τη συστοιχία Patriot που έχει στείλει στη Σαουδική Αραβία και κατέρριψε ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και UAVs. Στήριξε με τη Σούδα (ναύσταθμο και αεροπορικό σκέλος) τις επιχειρήσεις των ΑμερικανοΝΑΤΟικών, οι οποίοι βρήκαν στήριξη και από τα στρατιωτικά αεροδρόμια Λάρισας και Ελευσίνας.

Διόλου τυχαίο είναι το ψυχρό κλίμα που επικράτησε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν πριν μερικές μέρες ο Ελληνας ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτης και ο Ιρανός ομόλογός του, Αμπάς Αραγτσί. Οπως σημειώνει το «Βήμα», απαντώντας στην έκκληση Γεραπετρίτη για ελεύθερη διέλευση ελληνόκτητων πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, ο Ιρανός ΥΠΕΞ είπε ότι «από τα Στενά περνούν απρόσκοπτα μόνο τα πλοία των "φιλικών χωρών"».

Σύμφωνα με την εφημερίδα, «η Ελλάδα προφανώς δεν ανήκει σε αυτές», αφού η Τεχεράνη «έχει πλέον τοποθετήσει την Αθήνα στο αντίπαλο στρατόπεδο». Σημειώνει δε πως «στην εξέλιξη αυτή οδήγησαν τόσο οι στενές σχέσεις της ελληνικής πρωτεύουσας με το Τελ Αβίβ και την Ουάσιγκτον - είναι χαρακτηριστικό ότι λίγες ώρες πριν από το ξέσπασμα του πολέμου ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο - όσο και η επίσημη θέση της κυβέρνησης περί της ανάγκης ελέγχου του βαλλιστικού και πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης ως προϋπόθεσης ειρήνευσης της περιοχής. Η δε ενεργοποίηση της πυροβολαρχίας των Patriot έναντι ιρανικών πυραύλων, προς προστασία του εδάφους της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και η δημοσιότητα που έλαβε το περιστατικό, ενόχλησε ακόμα περισσότερο την Τεχεράνη».

Ως προς τις σχέσεις με το Ισραήλ, άλλωστε, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μητσοτάκης μιλώντας στο CNN (και ενώ το κράτος - μακελάρης Ισραήλ συνέχιζε τη σφαγή στον Λίβανο) θύμισε ότι η κυβέρνηση έχει «στρατηγική εταιρική σχέση με το Ισραήλ», βάζοντας μια ...ένσταση, ότι «η ισραηλινή επίθεση αυτήν τη στιγμή είναι εντελώς αντιπαραγωγική»!

Επικίνδυνες συμπράξεις ενάντια στον «εχθρό λαό»

Τέλος, μεσοβδόμαδα η πρέσβειρα των ΗΠΑ Κ. Γκίλφοϊλ ανακοίνωσε τη «σύμπραξη» των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Πολιτείας της Φλόριντα, με υποδοχή της Ελλάδας στο περιλάλητο «State Partnership Program» (SPP).

Ηταν πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός ότι λίγες ώρες πριν λήξει το τελεσίγραφο στο Ιράν, με το οποίο οι ΗΠΑ απειλούσαν τον ιρανικό λαό ότι θα σβήσουν τον πολιτισμό του από το πρόσωπο της Γης, η Γκίλφοϊλ δήλωνε ότι οι ΗΠΑ βλέπουν στην Ελλάδα «έναν πολύτιμο εταίρο, που συμμερίζεται την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε στο έπακρο ένα τολμηρό όραμα για το μέλλον»!

«Δεσμευόμαστε» - συνέχισε, προκαλώντας ανατριχίλα σε κάθε φράση της - «να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τις καλύτερες, πιο ευέλικτες, πιο θανατηφόρες δυνάμεις μάχης στον κόσμο, έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος», ενώ διευκρίνισε ότι πεδία «συνεργασίας» ανοίγονται σε «τομείς όπως η κοινή στρατιωτική εκπαίδευση και ετοιμότητα, η θαλάσσια ασφάλεια, η κυβερνοάμυνα, η προστασία των υποδομών και η ετοιμότητα για φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων της αντιμετώπισης πυρκαγιών και του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης».

Μια «συνεργασία» δηλαδή που χωράει τα πάντα, και με βάση διασταλτικές ερμηνείες (π.χ. στην προστασία κρίσιμων υποδομών, τις έκτακτες ανάγκες κ.λπ.) βάζει στο στόχαστρο το εργατικό - λαϊκό κίνημα.

Ενδεικτικά, η Κυπριακή Εθνοφρουρά, που είναι διασυνδεδεμένη με την Εθνοφρουρά του Νιου Τζέρσι, είχε συνεκπαίδευση τον Φλεβάρη «για την ασφάλεια του στόλου της Ευρώπης σε θέματα αντιτρομοκρατίας [Fleet Antiterrorism Security Team Company Europe (FASTEUR)], της Διοίκησης Καταδρομών, του 964 Τάγματος Στρατονομίας και του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού (ΕΑΟ) της Αστυνομίας Κύπρου, εστιάζοντας σε στρατηγικές και τακτικές πρόληψης και διαχείρισης τρομοκρατικών απειλών, αλλά και στη χρήση αντιοχλαγωγικών μέσων και τακτικών ελέγχου πλήθους»...

Θ.