ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΔ

Πρωτομάστορας και στα «επικαιροποιημένα» ευρωατλαντικά σχέδια για τη Μέση Ανατολή

Τη «βαθιά ανησυχία» του για τον Λίβανο εξέφρασε χτες ο Κυρ. Μητσοτάκης σε συνέντευξη στο CNN, όταν η κυβέρνηση έχει αναδειχτεί στον πιο θερμό υποστηρικτή του Ισραήλ και της εγκληματικής πολιτικής του στη Μέση Ανατολή. Η ανησυχία του βέβαια έχει να κάνει με την πρεμούρα των Αμερικανών να διασφαλίσουν ότι η εύθραυστη εκεχειρία με το Ιράν δεν θα καταρρεύσει πριν καν τεθεί σε ισχύ, όπως κινδυνεύει να γίνει με τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, που η Μητσοτάκης χαρακτήρισε ...«αντιπαραγωγικές»!

«Ελπίζω ότι οι επιχειρήσεις θα σταματήσουν το ταχύτερο δυνατό, όχι μόνο για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά και για να διασφαλιστεί το μέλλον της εκεχειρίας» είπε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, δίνοντας μια ιδέα του παζαριού που τρέχει στο παρασκήνιο, χαρακτήρισε πιθανό να καταλήξουν σε μια ξεχωριστή συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ και τις διελεύσεις πλοίων, η οποία όπως σημείωσε «δεν πρέπει να περιλαμβάνει οποιαδήποτε "διόδια", καθώς κάτι τέτοιο δεν ίσχυε πριν τον πόλεμο».

Σε άλλο σημείο, υπεραμύνθηκε του ΝΑΤΟ και του ρόλου των ΗΠΑ σ' αυτό, δηλώνοντας ότι «πρέπει να πετύχουμε μια διαφορετική ισορροπία προς όφελος της συμμαχίας» και αναγγέλλοντας πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση. Αναφέρθηκε τέλος στον σχεδιασμό της κυβέρνησης να προσχωρήσει στο σχήμα όπου ηγούνται οι Γάλλοι για ενίσχυση της λεγόμενης πυρηνικής αποτροπής.

Το παρασκήνιο της επικοινωνίας Γεραπετρίτη - Αραγτσί

Στο μεταξύ, το παρασκήνιο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν πριν από μερικές μέρες ο Ελληνας ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτης και ο Ιρανός ομόλογός του Αμπάς Αραγτσί αποκαλύπτουν δημοσιεύματα στον Τύπο. Οπως σημειώνει το «ΒΗΜΑ», απαντώντας στην έκκληση Γεραπετρίτη για ελεύθερη διέλευση ελληνόκτητων πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, ο Ιρανός ΥΠΕΞ είπε ότι «από τα Στενά περνούν απρόσκοπτα μόνο τα πλοία των "φιλικών χωρών"».

Σύμφωνα με την εφημερίδα, «η Ελλάδα, προφανώς, δεν ανήκει σε αυτές», αφού η Τεχεράνη «έχει πλέον τοποθετήσει την Αθήνα στο αντίπαλο στρατόπεδο». Σημειώνει ότι «στην εξέλιξη αυτή οδήγησαν τόσο οι στενές σχέσεις της ελληνικής πρωτεύουσας με το Τελ Αβίβ και την Ουάσιγκτον - είναι χαρακτηριστικό ότι λίγες ώρες πριν από το ξέσπασμα του πολέμου ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο - όσο και η επίσημη θέση της κυβέρνησης περί της ανάγκης ελέγχου του βαλλιστικού και πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης ως προϋπόθεση ειρήνευσης της περιοχής. Η ενεργοποίηση, δε, της πυροβολαρχίας των Patriot έναντι ιρανικών πυραύλων, προς προστασία του εδάφους της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και η δημοσιότητα που έλαβε το περιστατικό, ενόχλησε ακόμα περισσότερο την Τεχεράνη», αναφέρει το δημοσίευμα.

Θυμίζουμε ότι στο μεσοδιάστημα η κυβέρνηση απέστειλε πυρομαχικά σε Κατάρ και ΗΑΕ, για να χρησιμοποιηθούν εναντίον των Ιρανών, ενώ χθες ο υπουργός Αμυνας Ν. Δένδιας έλεγε ότι «βρισκόμαστε - και είναι φανερό - μπροστά σε μια νέα εποχή και σε νέες προκλήσεις. Τεράστιες προκλήσεις», και ότι η χώρα «για να μπορέσει να επιβιώσει σε αυτό το σύγχρονο περιβάλλον που υποχωρεί το δίκαιο και μοναδικό κριτήριο ή σχεδόν μοναδικό κριτήριο είναι ο ρόλος της ισχύος, πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες δυνατότητες».