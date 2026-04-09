Πέμπτη 9 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΔΙΕΘΝΗ
ΤΟΥΡΚΙΑ
Ερευνες για την επίθεση στο ισραηλινό προξενείο

Νέες συλλήψεις έκαναν χτες οι τουρκικές αρχές, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για την προχτεσινή ένοπλη επίθεση που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, στο ισραηλινό προξενείο. Θυμίζουμε ότι τρεις ένοπλοι επιδίωξαν να εισβάλλουν, αλλά τους εμπόδισε επέμβαση τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας. Ο ένας σκοτώθηκε και οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν - αρχικά είχε μεταδοθεί ότι και οι τρεις σκοτώθηκαν. Οταν ολοκληρωθεί η νοσηλεία τους, θα οδηγηθούν κι αυτοί στην αστυνομία για ανάκριση. Ερευνες και συλλήψεις έγιναν σε διάφορες πόλεις (π.χ. Νικομήδεια, Ικόνιο).

Σημειωτέον ότι στο πλαίσιο της υπόθεσης ερευνώνται και σχόλια που έγιναν σε κοινωνικά δίκτυα για τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στην επιχείρηση έξω από το προξενείο. Μάλιστα εξετάζεται η άσκηση δίωξης με βάση άρθρα του Ποινικού Κώδικα περί δημόσιας προσβολής της Αστυνομίας του κράτους, περί υποκίνησης μίσους και εχθρότητας ή προσβολής, καθώς εκτιμάται ότι τέτοιες συμπεριφορές προσβάλλουν τη δημόσια τάξη και το δημόσιο αίσθημα.

    

ΚΟΣΜΟΣ
