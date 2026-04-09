Φουντώνουν τα ιμπεριαλιστικά παζάρια

Νέα ορμή στα πολύπλευρα ιμπεριαλιστικά παζάρια για την αναδιάταξη στη Μέση Ανατολή έδωσε η προχτεσινοβραδινή ανακοίνωση για 15ήμερη κατάπαυση του πυρός, που βέβαια οι εξελίξεις ώρα με την ώρα βεβαίωναν πόσο εύθραυστη είναι.

Από το Ριάντ, όπου ξεκίνησε περιοδεία στον Περσικό Κόλπο, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έκανε λόγο για «μια στιγμή ανακούφισης στην περιοχή και τον κόσμο», υποστηρίζοντας πως «μαζί με τους εταίρους μας πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μετατρέψουμε την κατάπαυση του πυρός σε διαρκή συμφωνία και να ανοίξουμε ξανά τα Στενά του Ορμούζ». Μεταξύ άλλων επισκέφτηκε και την αεροπορική βάση Ταϊφ.

Να σημειωθεί ότι Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Καναδάς και άλλες χώρες της ΕΕ, μαζί και η Ελλάδα, συνυπέγραψαν Κοινή Δήλωση «για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή» (βλέπε σχετικό θέμα, σελ. 5), αναδεικνύοντας τη σταθερή προσπάθεια για αυτοτελή παρουσία.

Την ίδια στιγμή ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε σε «περίπου 15 χώρες» που «κινητοποιούνται επί του παρόντος και συμμετέχουν στον σχεδιασμό, υπό την ηγεσία της Γαλλίας, για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή αυτής της αυστηρά αμυντικής αποστολής σε συντονισμό με το Ιράν για τη διευκόλυνση της επανέναρξης της κυκλοφορίας», προσθέτοντας πως «δική μας επιθυμία είναι να διασφαλιστεί ότι η εκεχειρία θα περιλαμβάνει πλήρως τον Λίβανο».

Από τη μεριά του ο Τούρκος Πρόεδρος Ρ. Τ. Ερντογάν έκρινε σκόπιμο να δηλώσει ότι το κρίσιμο είναι «να μη δοθεί ευκαιρία σε σαμποτάζ» της εκεχειρίας, συγχαίροντας ειδικά το Πακιστάν «για τον ρόλο που διαδραμάτισε σε αυτήν τη διαδικασία».

Στη Μόσχα, η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζακχάροβα επέκρινε τη στάση και τους χειρισμούς των ΗΠΑ, εκτιμώντας ότι «υπέστησαν συντριπτική ήττα», όπως και «η προσέγγιση μιας τέτοιας μονοδιάστατης, επιθετικής, απρόκλητης επίθεσης», ενώ ζήτησε να ξεκινήσει μια «πραγματική πολιτική και διπλωματική διευθέτηση».

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, χτες το πρωί (τοπική ώρα) ο γγ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ξεκίνησε επαφές στην Ουάσιγκτον, με φόντο τις επιφυλάξεις που όλο και πιο συχνά εκφράζουν οι ΗΠΑ για τα οφέλη της συμμετοχής τους στη συγκεκριμένη λυκοσυμμαχία. Φειδωλή ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι «συζήτησαν την επιχείρηση "Epic Fury", τις συνεχιζόμενες προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας μέσω διαπραγματεύσεων, και την αύξηση του συντονισμού και της μετατόπισης βαρών με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ».