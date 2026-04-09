ΛΙΒΑΝΟΣ

Το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ κλιμακώνει το μακελειό

Η έναρξη της εύθραυστης εκεχειρίας στο Ιράν συνδυάστηκε με άνευ προηγουμένου ένταση των ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων στον Λίβανο.

Σμήνη ισραηλινών βομβαρδιστικών έσπειραν θάνατο και καταστροφή, προκαλώντας «τυφλούς» και αδιάκριτους βομβαρδισμούς σε εκατοντάδες πόλεις και χωριά όλης της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Βηρυτού. Η πρώτη ανακοίνωση που εξέδωσε το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας χτες το απόγευμα ανέφερε τουλάχιστον 87 νεκρούς, πάνω από 700 τραυματίες και αρκετούς εγκλωβισμένους μέσα σε συντρίμμια. Υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας εξέφρασαν φόβο για μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των θυμάτων το προσεχές διάστημα. Αργότερα, εκπρόσωπος του υπουργείου μιλώντας στο «Al Jazeera» ανέφερε πως σκοτώθηκαν περίπου 100 άνθρωποι και τραυματίστηκαν πάνω από 800. Λίγο μετά τις 19.30 (ώρα Ελλάδας και Λιβάνου) η Πολιτική Προστασία στη Βηρυτό ανακοίνωσε ότι μόνο χτες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 254 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 1.129.

Τα λουτρά αίματος που προκάλεσε το Ισραήλ από νωρίς το πρωί, σύμφωνα με μια πρώτη ανακοίνωση του Ερυθρού Σταυρού Λιβάνου, μόνο στη Βηρυτό και στα νότια προάστια προκάλεσαν πάνω από 300 νεκρούς και τραυματίες. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται πως το Ισραήλ βομβάρδισε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Βηρυτού και των νότιων προαστίων (Μπιρ Χασάν, Ριχάμπ, Χάι Αλ Σολούμ, Αλ Σιάχ, Αλ Χουεϊφάτ, Αραμούν) με ιδιαίτερο μένος και σφοδρότητα, χωρίς καν να έχει προειδοποιήσει. Το γραφείο της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στον Λίβανο ανέφερε χτες ότι οι φονικοί βομβαρδισμοί από το Ισραήλ έπληξαν τοποθεσίες σε όλη τη Βηρυτό και σε άλλα μέρη της χώρας, τονίζοντας: «Οι θάνατοι αυξάνονται. Η καταστροφή είναι τεράστια. Οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα. Και πάλι».

Ο ισραηλινός στρατός προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να πάρει «εκδίκηση» για την αποτυχία του να προχωρήσει τη χερσαία εισβολή στη λιβανέζικη ενδοχώρα μετά από 6 βδομάδες προετοιμασίας και συνεχών (αλλά αποτυχημένων) προσπαθειών κατάληψης εδαφών έως τη νότια όχθη του ποταμού Λιτάνι, με πρόσχημα τη δημιουργία «ζώνης ασφαλείας» από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Χτες το βράδυ ο ισραηλινός στρατός απαίτησε από τον στρατό του Λιβάνου να εγκαταλείψει τη θέση του στη γέφυρα Κασμίγια της Τύρου, που είναι και η μοναδική που απέμεινε να συνδέει τον νότιο Λίβανο με την υπόλοιπη χώρα. Επιπλέον, ο στρατός του Ισραήλ επιχείρησε χτες να εξολοθρεύσει ανώτερα στελέχη της Χεζμπολάχ και τον αρχηγό της, Ναΐμ Κασέμ, χωρίς άμεσο αποτέλεσμα.

Η δραματική κλιμάκωση των σφαγών από τον ισραηλινό στρατό στον Λίβανο προκάλεσε - όπως αναμενόταν - διατάραξη της εύθραυστης εκεχειρίας, με τους Ιρανούς «Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης» να ξεκαθαρίζουν χτες το απόγευμα ότι δεν θα ανοίξουν τα Στενά αν η εκεχειρία δεν εφαρμοστεί και στον Λίβανο». Ανοιχτό ήταν δε και το σοβαρό ενδεχόμενο να αποχωρήσουν από την εκεχειρία (πριν καν κλείσει ένα 24ωρο...), καθώς νωρίτερα χτες το απόγευμα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ υπαναχώρησε από αρχικές δηλώσεις του και έβαλε πλάτη στα νέα εγκλήματα του Ισραήλ στον Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι η Βηρυτός δεν συμπεριλαμβανόταν στη συμφωνία εκεχειρίας...

Προκλητική δήλωση Μητσοτάκη

Ο Ελληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο αμερικανικό CNN, την ώρα που το Ισραήλ κλιμακώνει τη σφαγή στον Λίβανο και ισοπεδώνει κατοικημένες περιοχές, δήλωσε προκλητικά: «Είναι ξεκάθαρο σε μένα και στην Ελλάδα ότι η επίθεση του Ισραήλ που λαμβάνει χώρα επί του παρόντος είναι αντιπαραγωγική». Υπογράμμισε δε ότι «αν θέλουμε πραγματικά να μιλήσουμε για μια τελική εκεχειρία στην περιοχή, θα πρέπει να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες». Με τον όρο «αντιπαραγωγική επίθεση» βρήκε να μιλήσει για το φριχτό μακελειό με εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες. Eνώ για το Ισραήλ, που το χαρακτήρισε «στρατηγικό σύμμαχο», είπε ότι «οι φίλοι μιλούν ειλικρινά» και το προέτρεψε «να μην απονομιμοποιήσει τη σημερινή καλή λιβανέζικη κυβέρνηση, γιατί αυτό θα οδηγήσει σε μια ανθρωπιστική καταστροφή». Λες και αυτό που γίνεται τώρα δεν είναι ανθρωπιστική καταστροφή.

Η αντίδραση της κυβέρνησης στη Βηρυτό

Μέσα στον ορυμαγδό των ισραηλινών επιθέσεων, ο Λιβανέζος πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ συνέχισε την όξυνση έναντι της Χεζμπολάχ και του Ιράν, σαν να είναι αυτοί οι πραγματικοί αντίπαλοί του. «Από την έναρξη του πολέμου που επιβλήθηκε στον Λίβανο» η «πρώτη ανησυχία» της κυβέρνησης «είναι ο τερματισμός του», είπε. Ανέφερε ακόμα ότι μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν για εκεχειρία, η λιβανέζικη κυβέρνηση εντείνει τις διπλωματικές και πολιτικές επαφές για να εξασφαλίσει εκεχειρία στο λιβανέζικο έδαφος. Επανέλαβε δε πως «κανένα κόμμα» δεν διαπραγματεύεται εκ μέρους του Λιβάνου, πέραν του κράτους, μέσω «συνταγματικών θεσμών» και με τρόπο που «διατηρεί τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα συμφέροντα του λαού».

Μπροστά σε αυτήν τη στάση ο Λιβανέζος Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν προσπάθησε να σώσει τα προσχήματα, αφού δεν φάνηκαν να πιάνουν τόπο οι δηλώσεις της Χεζμπολάχ, μπροστά στην οργή του λαού για το νέο μακελειό σε βάρος του.

«Αυτές οι βάρβαρες επιθέσεις, για τις οποίες δεν αναγνωρίζονται δικαιώματα, συμφωνίες ή δεσμεύσεις, έχουν επανειλημμένα δείξει την αδιαφορία τους για τις διεθνείς νόρμες και νόμους. Εδώ και 15 μήνες, αφότου τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία παύσης των εχθροπραξιών, βλέπουμε το εύρος των παραβιάσεων που διαπράττονται χωρίς καμία αποτροπή. Σήμερα το Ισραήλ επιμένει ξανά στην επίθεση, διαπράττοντας νέα σφαγή, την οποία προσθέτει στα μαύρα ρεκόρ και στην κατάφωρη άρνηση όλων των ανθρώπινων αξιών, όλων των προσπαθειών για αποκλιμάκωση και σταθερότητα. Η επικίνδυνη κατάσταση φέρει όλες τις ευθύνες για τις επιπτώσεις στο Ισραήλ...».

Παράλληλα, χτες ο (σιίτης) πρόεδρος της Βουλής του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι, επικοινώνησε με τον πρέσβη του Πακιστάν στη Βηρυτό, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ για εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν και ζητώντας του να γνωστοποιήσει σε όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές «την αποτυχία του Ισραήλ να τηρήσει τη συμφωνία».

Η Χεζμπολάχ σε ανακοίνωσή της σχολίασε ότι το μπαράζ αιματοχυσίας του Ισραήλ στον Λίβανο είναι ένδειξη της αποτυχίας του να πετύχει τους στόχους που είχε θέσει αρχικά στα πεδία των συγκρούσεων.

Οι Ιρανοί «Φρουροί της Επανάστασης» προειδοποίησαν ότι θα δώσουν απάντηση που θα κάνει το Ισραήλ να μετανιώσει για την κλιμάκωση των επιθέσεων στον Λίβανο. «Προειδοποιούμε έντονα τις ΗΠΑ, που αθετούν τις δεσμεύσεις τους, και τον σιωνιστικό τους συνεργό - δήμιο: Αν δεν τερματιστούν άμεσα οι επιθέσεις κατά του αγαπημένου Λιβάνου, θα πράξουμε το καθήκον μας και θα δώσουμε μια απάντηση που θα κάνει τους κακόβουλους επιτιθέμενους στην περιοχή να το μετανιώσουν...», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους χτες το βράδυ.

«Αιώνιο σκοτάδι» το ισραηλινό μπαράζ επιθέσεων

Η κλιμάκωση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο ονομάστηκε «Αιώνιο Σκοτάδι», με υποτιθέμενο στόχο «τις υποδομές της Χεζμπολάχ σε Βηρυτό και αλλού». Ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ι. Κατς δήλωσε χτες το απόγευμα ότι ο ισραηλινός στρατός εξαπολύει καταστροφικές επιθέσεις με στόχο «το ξερίζωμα της Χεζμπολάχ από τον Λίβανο». Εκανε λόγο για «επιθέσεις - έκπληξη» με στόχο «εκατοντάδες τρομοκράτες της Χεζμπολάχ» σε όλη τη χώρα, και για τη μεγαλύτερη επιχείρηση κατά της οργάνωσης από τον Σεπτέμβρη του 2024, όταν εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων μέσω πυροδότησης σε παγιδευμένες συσκευές επικοινωνίας Beeper.