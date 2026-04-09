ΗΠΑ - ΙΣΡΑΗΛ

Μεγάλα ζόρια να κατοχυρώσουν την «ολοκληρωτική νίκη» στο στρατιωτικό πεδίο και σ' αυτό της προπαγάνδας

Από τις πρώτες μέρες της στρατιωτικής επίθεσης ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν, η αμερικανική κυβέρνηση και οι ευρωατλαντικές «ντουντούκες» του πολέμου εκπέμπουν το ίδιο μήνυμα: Ο πόλεμος κερδήθηκε, οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν συνετρίβησαν και η πολυδιαφημισμένη «αλλαγή καθεστώτος» είναι θέμα χρόνου.

Ο ίδιος ο Τραμπ κομπάζει ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις «εξαλείφθηκαν πλήρως και ολοκληρωτικά», ο αρχηγός των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων δηλώνει πως «γυρίσαμε πίσω κατά χρόνια τόσο το πυρηνικό όσο και το πυραυλικό πρόγραμμα» και οι διάφοροι αναλυτές που έχουν πιάσει στασίδι στα κανάλια επιβεβαιώνουν την υπεροχή των πολεμικών μηχανών του Ισραήλ και των ΗΠΑ με θριαμβολογίες.

Διακήρυτταν μέχρι και τον «πλήρη έλεγχο του εναέριου χώρου του Ιράν», την ώρα που αναγκάζονταν να παραδεχτούν σοβαρές απώλειες αεροσκαφών και ελικοπτέρων.

Η προπαγάνδα τους εντάθηκε από χτες, σε μια προσπάθεια να παρουσιαστεί η εύθραυστη εκεχειρία ως «νίκη των Αμερικανών», με αναρτήσεις του Τραμπ και δηλώσεις του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ. Το κλίμα αυτό δεν το συμμερίζονταν ούτε τα μεγάλα δημοσιογραφικά συγκροτήματα, που μόνο φιλο-ιρανικά δεν είναι...

Δεν είναι τυχαίο ότι τις πρώτες πρωινές ώρες το σύνολο σχεδόν των ευρωατλαντικών Μέσων στην Ελλάδα αναπαρήγαγαν ρεπορτάζ του δικτύου «Axios», που περίπου θριαμβολογούσε για λογαριασμό των Αμερικανών και θα μπορούσε να είχε γραφτεί βδομάδες πριν!

Και δεν είναι μόνο αυτό: Ενώ τις προηγούμενες μέρες αναμασούσαν την ευρωατλαντική προπαγάνδα ότι ο νέος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν είναι σε κώμα, δημοσιεύοντας μέχρι και την πόλη στην οποία νοσηλευόταν, ξαφνικά χτες τον ...ξύπνησαν και τον έβαλαν να πρωταγωνιστεί στις διαπραγματεύσεις! Για τέτοια παραφροσύνη μιλάμε, που δεν αντέχει σε καμία λογική...

Σε κάθε περίπτωση, μια προσεκτική ματιά στις δηλώσεις των Αμερικανών αξιωματούχων και στις αντιφάσεις της προπαγάνδας τους δείχνει καθαρά ότι πίσω από τη βιτρίνα της «ολοκληρωτικής νίκης» κρύβονται τα μεγάλα στρατιωτικά αδιέξοδα των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, και η αποτυχία τους να μεταφράσουν τη στρατιωτική υπεροπλία τους σε αποτελέσματα «επί του πεδίου».

Τελεσίγραφα που παρατείνονται στο διηνεκές

Η πιο αποκαλυπτική απόδειξη είναι τα τελεσίγραφα που ...εκδίδει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σε εβδομαδιαία βάση προς το Ιράν, απειλώντας με «ολική καταστροφή».

Στις 21 Μάρτη δόθηκε προθεσμία 48 ωρών. Δύο μέρες αργότερα η προθεσμία παρατάθηκε κατά πέντε μέρες, με την αιτιολογία ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη «παραγωγικές συνομιλίες», τις οποίες η ιρανική πλευρά αρνήθηκε κατηγορηματικά. Στις 26 Μάρτη, νέα παράταση δέκα ημερών. Στις 4 Απρίλη, νέα απειλή: «Σε 48 ώρες θα πέσει η κόλαση». Στις 5 Απρίλη ο Τραμπ ανακήρυξε την 7η Απριλίου «Ημέρα Εργοστασίων Ηλεκτρισμού και Γεφυρών». Στις 7 Απρίλη έγραφε ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» και λίγες ώρες αργότερα συμφώνησε σε νέα παράταση δύο εβδομάδων, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, της Κίνας και άλλων δυνάμεων.

Οι αντιφάσεις του Τραμπ δεν είναι ...ατυχείς διατυπώσεις. Σε συνέντευξη Τύπου στις 7 Απρίλη ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πρώτα ότι «κερδίσαμε, εντάξει; Ηττήθηκαν στρατιωτικά», και στη συνέχεια εξέθεσε ένα σχέδιο για την «πλήρη κατεδάφιση» κάθε γέφυρας και εργοστασίου ηλεκτρισμού στο Ιράν. Οταν δημοσιογράφος τον ρώτησε ευθέως «αποκλιμακώνετε ή κλιμακώνετε;», η απάντηση ήταν: «Δεν μπορώ να σας πω. Θα δούμε τι θα γίνει». Δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί πιο ωμή ομολογία αδιεξόδου, όταν δηλώνει ταυτόχρονα «νικητής» και ανίκανος να προβλέψει τι θα γίνει σε λίγες ώρες!

Τα ίδια και με τα Στενά του Ορμούζ, όπου ο Τραμπ ταλαντεύεται μεταξύ τριών εκ διαμέτρου αντίθετων θέσεων: Οτι το Ιράν πρέπει να τα ανοίξει ως προϋπόθεση ειρήνης, ότι «άλλες χώρες» πρέπει να πάνε εκεί και «απλώς να τα πάρουν», ή ότι «θα ανοίξουν φυσικά μόνα τους» γιατί το Ιράν θα θέλει να εξάγει πετρέλαιο. Καθεμιά απ' αυτές τις θέσεις αναιρεί τις υπόλοιπες...

Σε δήλωσή του ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «σε δύο με τρεις βδομάδες». Σε άλλη, διακήρυξε ότι θα διαρκέσει «όσο χρειάζεται για να πετύχουμε τον στόχο μας». Και σε μια τρίτη απαριθμεί στόχους που θα απαιτούσαν δεκαετίες κατοχής, όπως «κατάληψη του ιρανικού πετρελαίου», «άνευ όρων παράδοση» κ.λπ.

Στοιχεία που αποκρύπτονται

Δεν είναι όμως μόνο ο Τραμπ. Πολλοί δημοσιογράφοι στις ΗΠΑ κατηγορούν τις αμερικανικές Ενοπλες Δυνάμεις για συγκάλυψη των πραγματικών απωλειών. Η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση (CENTCOM), που επιβλέπει τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, κατηγορείται ότι δίνει αριθμούς τραυματισμών που εκ των υστέρων αποδεικνύονται ξεπερασμένοι κατά ημέρες. Παράλληλα, αρνείται να δώσει τον συνολικό αριθμό και δεν απαντά σε αιτήματα ενημέρωσης.

Το πιο χαρακτηριστικό: Στις 2 Απρίλη η CENTCOM εξέδωσε ανακοίνωση που χαρακτήριζε «ψευδή» την ιρανική ανακοίνωση για κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους, δηλώνοντας ότι «όλα τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη βρίσκονται στη θέση τους» και ότι έχουν καταμετρηθεί κιόλας! Μόλις δύο μέρες πριν ο ίδιος ο Τραμπ διατυμπάνιζε ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί είχαν αφήσει το Ιράν «χωρίς αντιαεροπορικά». Ωστόσο αποδείχθηκε πως η κατάρριψη πράγματι έλαβε χώρα, και μάλιστα ακολούθησε δραματική επιχείρηση διάσωσης του πιλότου...

Και συμφωνίες που είχαν κλείσει αλλά...

Σε ό,τι αφορά τις χτεσινές εξελίξεις, το χρονικό είναι περίπου το εξής: Μέχρι το βράδυ της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) ο Τραμπ απειλούσε να εξαφανίσει τον πολιτισμό στο Ιράν και να τους γυρίσει στη «λίθινη εποχή». Αρκετή ώρα μετά τη μεσολάβηση του Πακιστάν, ξημερώματα Τετάρτης, ανάρτησε μήνυμα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης όπου μεταξύ άλλων έγραφε τα εξής:

«Ο λόγος που το κάνω αυτό (σ.σ. την εκεχειρία) είναι ότι έχουμε ήδη επιτύχει και ξεπεράσει όλους τους στρατιωτικούς στόχους και έχουμε προχωρήσει πολύ με μια οριστική Συμφωνία σχετικά με τη Μακροπρόθεσμη ΕΙΡΗΝΗ με το Ιράν και την ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή. Λάβαμε μια πρόταση 10 σημείων από το Ιράν και πιστεύουμε ότι αποτελεί μια λειτουργική βάση για διαπραγματεύσεις. Σχεδόν όλα τα διάφορα σημεία της προηγούμενης διαμάχης έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά μια περίοδος δύο εβδομάδων θα επιτρέψει την οριστικοποίηση και την ολοκλήρωση της Συμφωνίας».

Με άλλα λόγια, στο «παρά πέντε» της ...καταστροφής του πολιτισμού, κανένα πεδίο επαφής και συμφωνίας δεν υπήρχε με τους Ιρανούς, με δεδομένο μάλιστα ότι τα 10 σημεία προβλέπουν μέχρι και την αποζημίωση του Ιράν για τις καταστροφές που προκάλεσε ο πόλεμος. Στο «παρά ένα», όμως, όχι μόνο αποδέχτηκαν την εκεχειρία οι ΗΠΑ, αλλά ο Πρόεδρός τους ανακοίνωσε ότι υπήρχε από μέρες συμφωνία και ότι μένουν να διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες στις 15 μέρες που θα ακολουθήσουν!

Δεν πρόκειται για παράνοια, ούτε για τυχοδιωκτισμό. Είναι απόδειξη της δυσκολίας των «άτρωτων» ΗΠΑ να κατοχυρώσουν τη «νίκη», τόσο στο στρατιωτικό πεδίο όσο και σε αυτό της προπαγάνδας...