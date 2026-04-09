ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Oι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν πρώτο το αντιπολιτευόμενο κόμμα

Πλειοψηφία μέχρι και 142 εδρών στο νέο 199μελές κοινοβούλιο που θα εκλεγεί την επόμενη Κυριακή δίνει στο αντιπολιτευόμενο ουγγρικό κόμμα Tisza (Σεβασμού και Ελευθερίας), που είναι φιλοευρωενωσιακό, δημοσκόπηση της εταιρείας «Median» που δημοσιοποιήθηκε χτες.

Σύμφωνα με αυτήν, το Tisza φαίνεται να κερδίζει 138 με 142 έδρες στο κοινοβούλιο, ενώ το Fidesz (του νυν πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπαν) εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει 49 έως 55 έδρες. Οσον αφορά το ακροδεξιό κόμμα «Η Πατρίδα μας» (Mi Hazank), υπολογίζεται ότι θα λάβει 5 ή 6 έδρες.

Τα περισσότερα χρόνια από το 2010 μέχρι σήμερα το Fidesz κυριαρχούσε, και μάλιστα με σημαντική πλειοψηφία στη Βουλή, με ποσοστά γύρω στο 66%.

Ο νέος συσχετισμός στη Βουλή θα επιδράσει και στις διεργασίες για μια νέα αναθεώρηση του Συντάγματος, η οποία για να προχωρήσει προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον 133 βουλευτών.

Στο μεταξύ, μετά την αποκάλυψη διαλόγων Πούτιν - Ορμπαν που επιβεβαίωσαν τις θερμές διμερείς σχέσεις, στη δημοσιότητα ήρθαν και παρόμοιες συνομιλίες των ΥΠΕΞ των δύο χωρών, Σεργκέι Λαβρόφ και Πίτερ Σιγιάρτο. Σε αυτές η Βουδαπέστη εμφανίζεται πρόθυμη να μοιραστεί ευρωπαϊκά ντοκουμέντα των Βρυξελλών με τη Μόσχα, μεταξύ άλλων για τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι μειονοτικές γλώσσες στις ενταξιακές συνομιλίες της Ουκρανίας με την ΕΕ. Ο Σιγιάρτο χαρακτήρισε «τεράστιο σκάνδαλο» την παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλλέξεων, ενώ ο Ορμπαν διέταξε σχετική διεξαγωγή έρευνας. Η ουσία είναι βέβαια η τεράστια επιχείρηση παραπλάνησης του ουγγρικού λαού ώστε να στρατευτεί στο ένα ή στο άλλο εξίσου εχθρικό για τα δικά του συμφέροντα αστικό ή / και ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο.