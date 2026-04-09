ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ

Σταμάτησε η διέλευση πλοίων μετά τις παραβιάσεις της εκεχειρίας

Συνεχίζεται η αβεβαιότητα στα Στενά του Ορμούζ, καθώς η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξαπέλυσε χτες μπαράζ εγκληματικών βομβαρδισμών κατά αμάχων στον Λίβανο.

Παράλληλα αίσθηση προκαλεί ο χτεσινός βομβαρδισμός σε διυλιστήριο του νησιού Λαβάν του Ιράν όχι από τον στρατό του Ισραήλ, που διέψευσε πως τον πραγματοποίησε, αλλά από βομβαρδιστικά πιθανώς τύπου Mirage, όμοια με αυτά που χρησιμοποιεί η εμιρατινή Πολεμική Αεροπορία. Η εξέλιξη δεν αιφνιδιάζει, καθώς τα ΗΑΕ είναι στενός σύμμαχος του κράτους - δολοφόνου μετά τη συμφωνία του Αβραάμ που έκλεισαν το φθινόπωρο του 2020.

Οι εξελίξεις στον Λίβανο και ο βομβαρδισμός του διυλιστηρίου προκάλεσαν τα άμεσα αντανακλαστικά του Ιράν. Το ιρανικό πρακτορείο «Fars» μετέδωσε χτες το απόγευμα ότι σταμάτησε η διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ μετά την «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός» από το Ισραήλ.

Σύμφωνα εξάλλου με το πρακτορείο «Tasnim», που επικαλείται επίσης μια πηγή την οποία δεν κατονομάζει, το Ιράν θα αποσυρθεί από τη συμφωνία εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο. Ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, αποτελούσε μέρος της συμφωνίας με τις ΗΠΑ, υποστήριξε, σημειώνοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν «εντοπίζουν στόχους» για να απαντήσουν στις σημερινές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο.

Πριν καν από αυτές τις εξελίξεις, η Ιταλία ανακοίνωσε ότι δίχως απόφαση από τον ΟΗΕ αποκλείεται να στείλει πολεμικά πλοία για τη διαφύλαξη της ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ ανακοίνωσε πως «σοβαρές υλικές ζημιές» προκλήθηκαν σε εγκαταστάσεις της κρατικής εταιρείας πετρελαίου (Kuwait Petroleum Corporation / KPC) και του υπουργείου Ενέργειας του εμιράτου εξαιτίας επίθεσης ιρανικών drones χτες. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ξέσπασαν πυρκαγιές σε ορισμένες από τις πληγείσες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και τριών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και αφαλάτωσης.

Νωρίτερα, διαμαρτυρήθηκε στον επιτετραμμένο της πρεσβείας του Ιράκ μετά την προχτεσινοβραδινή επεισοδιακή διαδήλωση στο κουβεϊτιανό προξενείο στη Βασόρα, κατά τη διάρκεια της οποίας ορισμένοι διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν στο κτίριο και κατέβασαν τη σημαία του κρατιδίου από την οροφή αντικαθιστώντας την με ιρακινή. Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ του Κουβέιτ αναφέρει ότι εκφράστηκε διαμαρτυρία στον διπλωματικό αντιπρόσωπο του Ιράκ για «βανδαλισμούς και καταστροφές που προκλήθηκαν στο γενικό προξενείο» του Κουβέιτ, στη Βασόρα του νότιου Ιράκ. Χαρακτήρισε το περιστατικό ως «κατάφωρη παραβίαση των διεθνών κανόνων» σχετικά με τις διπλωματικές αντιπροσωπείες. Λίγο πριν από την ανακοίνωση της εκεχειρίας δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ιράκ εξαιτίας βλημάτων. Ιρακινός αξιωματούχος ανέφερε πως ένα από αυτά προήλθε από το Κουβέιτ, πράγμα που ήταν και η αφορμή για τα επεισόδια στο κουβεϊτιανό προξενείο στη Βασόρα.

Το υπουργείο Αμυνας του Κατάρ ανέφερε ότι η χώρα μπήκε στο στόχαστρο επτά πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Σύμφωνα με το υπουργείο, όλοι οι πύραυλοι και τα drones αναχαιτίστηκαν.

Ανάλογη ανακοίνωση έκαναν τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν, που ανέφεραν συνέχιση ιρανικών επιθέσεων (μικρότερης κλίμακας) παρά την ανακοίνωση της εκεχειρίας.

Πάντως, οι πρώτες ώρες ανακοίνωσης της εύθραυστης εκεχειρίας είχαν προκαλέσει αισθητή μείωση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Το πετρέλαιο Δυτικού Τέξας (WTI) κινήθηκε περίπου στα 96-97 δολάρια το βαρέλι, μετά από πτώση 13%-16% σε σχέση με τα υψηλά κοντά στα 110 δολάρια. Το Brent κυμάνθηκε λίγο ψηλότερα, γύρω στα 100-105 δολάρια το βαρέλι, βάσει των τελευταίων διαθέσιμων τιμών και αναλύσεων της αγοράς για τις αρχές Απριλίου.