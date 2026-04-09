Πέμπτη 9 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 8
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΚΙΝΑ
Ετοιμη να «εργαστεί» για «αποκλιμάκωση» με πολλούς τρόπους

Το Πεκίνο δεν διέψευσε ότι η Τεχεράνη τού ζήτησε εγγυήσεις ασφαλείας για την τήρηση της συμφωνίας

Το κινεζικό ΥΠΕΞ θύμισε και κοινή «Πρωτοβουλία» με το Πακιστάν για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Xinhua

Την ανάμειξη της Κίνας στις διεργασίες που οδήγησαν και στη 15ήμερη «κατάπαυση του πυρός» μετά από πρόταση του Πακιστάν επιβεβαίωσε κατά τη χτεσινή ενημέρωση συντακτών του ΥΠΕΞ η εκπρόσωπός του, Μάο Νινγκ, λέγοντας ότι «από τότε που ξεκίνησαν οι μάχες η Κίνα εργάστηκε ενεργά για να βοηθήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης». Η Μάο αναφέρθηκε σε απανωτές τηλεφωνικές επαφές που είχε ο ΥΠΕΞ με τους ομολόγους του από την περιοχή, αλλά και στην πολυήμερη περιοδεία που έκανε ο ειδικός απεσταλμένος της κινεζικής κυβέρνησης, ξεχωρίζοντας και τον συντονισμό της Κίνας με το Πακιστάν, με το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει διευρύνει διάφορα πεδία συνεργασίας.

Μίλησε για κοινή «Πρωτοβουλία πέντε σημείων» που κατέθεσαν Πεκίνο - Ισλαμαμπάντ (31/3) «για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής», μεταξύ άλλων ζητώντας από τα εμπλεκόμενα μέρη «να επιτρέψουν το άμεσο και ασφαλές πέρασμα πολιτικών και εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ το συντομότερο δυνατόν». Κατέληξε ότι «ως υπεύθυνη μεγάλη χώρα, η Κίνα θα συνεχίσει να διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο και να συμβάλει θετικά» στην παραπάνω κατεύθυνση.

Ενδεικτική των σχεδίων που εξετάζει το Πεκίνο είναι η απάντηση της Μάο σε ερώτηση των «New York Times» για σενάρια σύμφωνα με τα οποία η Τεχεράνη «φέρεται να ζήτησε εγγύηση ασφαλείας από την Κίνα (...) Θα εξετάζατε το ενδεχόμενο εγγύησης ασφάλειας για το Ιράν;».

Αποφεύγοντας ουσιαστικά να απαντήσει, η εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ εξέφρασε την ελπίδα «τα μέρη να επιλύσουν σωστά τις διαφορές μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων» και επανέλαβε ότι «η Κίνα θα διατηρήσει την επικοινωνία με όλα τα μέρη, και θα συνεχίσει να εργάζεται για την αποκλιμάκωση και τον τερματισμό της σύγκρουσης». Αλλά και σε νέα ερώτηση, αυτήν τη φορά του BBC («Οσον αφορά τη διασφάλιση αυτής της ειρήνης, έχει κάνει η Κίνα κάποια συγκεκριμένη προσφορά να συμμετάσχει σε αυτήν, για παράδειγμα να στείλει πλοία στην περιοχή ή με οποιονδήποτε τρόπο να διαδραματίσει ρόλο στη διασφάλιση ότι η τρέχουσα ειρήνη θα διατηρηθεί;»), η Μάο περιορίστηκε στην εξής φειδωλή φράση: «Δεν έχω τίποτα να μοιραστώ μαζί σας αυτήν τη στιγμή».

Ας καταγραφεί τέλος και η απάντηση της εκπροσώπου όταν κλήθηκε από το ρωσικό «Σπούτνικ» να σχολιάσει σχέδια του Ιράν να εισπράττει ναυτιλιακά τέλη από πλοία που διέρχονται το Ορμούζ. Αναγνώρισε ότι τα Στενά «είναι μια σημαντική διεθνής εμπορική οδός για αγαθά και Ενέργεια» και ότι «η διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας της περιοχής, και η διασφάλιση της απρόσκοπτης διέλευσης, εξυπηρετούν το κοινό συμφέρον της διεθνούς κοινότητας», εκφράζοντας απλά την ελπίδα πως «όλες οι πλευρές μπορούν να συνεργαστούν για την ταχεία επανέναρξη της κανονικής κυκλοφορίας στα Στενά».

  • Τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός νέου ενεργειακού συστήματος, εν μέσω των εξελίξεων που επιταχύνει και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε προχτές ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος μιλώντας στο δίκτυο CCTV κάλεσε σε «ασφαλή και οργανωμένη επέκταση» της πυρηνικής ενέργειας. Πρόσθεσε δε ότι το κινεζικό κυβερνών κόμμα «έχει αποκτήσει βαθιά κατανόηση των παγκόσμιων τάσεων ανάπτυξης της Ενέργειας και έχει λάβει σημαντικές αποφάσεις, προωθώντας σε βάθος τη νέα στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας».
    

ΚΟΣΜΟΣ
