ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Αλληλοδιαπλοκή με τη σύγκρουση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή

H ενδοϊμπεριαλιστική σύγκρουση ανάμεσα στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο και τη Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας όλο και περισσότερο αποδεικνύεται ότι είναι μέρος της συνολικότερης αντιπαράθεσης με το υπό διαμόρφωση ευρασιατικό στρατόπεδο, όπως δείχνει και ο πόλεμος στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και το Ιράν, στοιχείο της οποίας είναι και η εύθραυστη εκεχειρία που ανακοινώθηκε ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε ότι «η Ουκρανία ζητεί πάντα μια κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο που διεξάγεται από τη Ρωσία εδώ στην Ευρώπη κατά του κράτους και του λαού μας, και εμείς υποστηρίζουμε την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο, η οποία ανοίγει τον δρόμο για διπλωματικές προσπάθειες».

Προηγουμένως ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα είχε καλέσει τις ΗΠΑ να ασκήσει πιέσεις στη Ρωσία γιατί λέει «η αμερικανική αποφασιστικότητα λειτουργεί».

Την ίδια ώρα, το καθεστώς της Ουκρανίας το διάστημα του πολέμου στη Μέση Ανατολή προχώρησε τις μπίζνες και την προώθηση στρατιωτικού εξοπλισμού κυρίως drones σε μοναρχίες του Κόλπου. Επίσης είναι βέβαιο ότι Ρωσία και Κίνα παρείχαν βοήθεια και δορυφορικές πληροφορίες στο Ιράν προωθώντας τα δικά τους συμφέροντα.

Και η Ρωσία χαιρέτισε την εκεχειρία, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ να δηλώνει: «Ελπίζουμε ότι, στο προσεχές μέλλον (οι ΗΠΑ) θα έχουν περισσότερο χρόνο και περισσότερες ευκαιρίες να συναντηθούν σε ένα τριμερές σχήμα», επιβεβαιώνοντας το διαρκές παζάρι που γίνεται στις πλάτες των λαών. Η Ρωσία εκτιμά ότι το παζάρι αυτό διακόπηκε από τις ΗΠΑ με το ξέσπασμα του πολέμου κατά του Ιράν. Πάντως από την Ουγγαρία, όπου βρίσκεται στηρίζοντας τον Βίκτορ Ορμπαν στις εκλογές της Κυριακής (δες σχετικό θέμα), ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Βανς είπε ότι η χώρα του διατίθεται να μεσολαβήσει για έναν διάλογο, που ο Ορμπαν πρότεινε να γίνει στη Βουδαπέστη.

Πάντως το μακελειό στην Ουκρανία, που έχει φέρει ρήγμα στο ΝΑΤΟικό στρατόπεδο με αλληλοκατηγορίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και ευρωπαϊκά μέλη, καθημερινά εδώ και 4 χρόνια πληρώνουν με το αίμα τους τόσο Ουκρανοί όσο και Ρώσοι άμαχοι, δύο λαοί που ζούσαν αδελφικά για 70 χρόνια επί ΕΣΣΔ και μετά την καπιταλιστική παλινόρθωση αλληλοσφάζονται για τα συμφέροντα των αστικών τάξεων.

Από βομβαρδισμούς του ρώσικου στρατού από το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή της Ζαπορίζια που εν μέρει έχει καταλάβει, σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι, ανάμεσά τους μια 47χρονη μητέρα, ενώ από νυχτερινούς βομβαρδισμούς στην Οδησσό χτυπήθηκαν σημαντικές πολιτικές υποδομές.

Ακόμα στην επίσης εν μέρει κατεχόμενη Χερσώνα, από ρωσικά πυρά σκοτώθηκαν 4 άνθρωποι, τραυματίστηκαν 21 και συνολικά 17 πολυώροφα κτίρια, 28 ιδιωτικές κατοικίες, ένα φαρμακείο, ένα βοηθητικό κτίριο, ένας πύργος κινητής τηλεφωνίας, μια αποθήκη, ένα ιδιωτικό γκαράζ, αυτοκίνητα και ένα ασθενοφόρο υπέστησαν ζημιές.

Επίσης από τις ουκρανικές επιθέσεις με drones σε παραμεθόριες ρωσικές πόλεις σκοτώθηκαν 4 άμαχοι.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας κάλεσε τον Ιάπωνα πρέσβη για να διαμαρτυρηθεί για επένδυση που έκανε ιαπωνική νεοφυής επιχείρηση (startup) σε ουκρανική εταιρεία παραγωγής drones, δηλώνοντας ότι οι σχέσεις της Ρωσίας με την Ιαπωνία έχουν «φτάσει στο σημείο μηδέν» λόγω της «μη φιλικής στάσης». Ακόμα προειδοποίησε χώρες της Βαλτικής ότι θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες αν δίνουν τον εναέριο χώρο τους για την εκδήλωση ουκρανικών επιθέσεων με drones κατά της Ρωσίας.