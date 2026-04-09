ΚΟΥΒΑ

Καταγγέλλει νέα συκοφαντία από την πλευρά των ΗΠΑ

Αλλη μια προσπάθεια συκοφάντησης από την πλευρά των ΗΠΑ καταγγέλλει η κυβέρνηση της Κούβας με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. Οπως σημειώνεται: «Πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων της κυβέρνησης των ΗΠΑ εικάζουν, χωρίς κανένα στοιχείο, ότι η κουβανική κυβέρνηση μπορεί να εμπλέκεται σε απάτη εις βάρος του προγράμματος υγείας Medicare των ΗΠΑ στη Νότια Φλόριντα. Πρόκειται για άλλη μια συκοφαντία που προωθείται από αντικουβανικές ομάδες σε αυτή τη χώρα».

Και προσθέτει: «Η Κούβα διατηρεί σταθερή στάση απέναντι σε αυτό και σε άλλα διεθνικά εγκλήματα. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ το γνωρίζει πολύ καλά αυτό, έχει ανταλλάξει πληροφορίες και έχει συντονίσει κοινές δράσεις με την Κούβα σχετικά με την τρομοκρατία, τη δικαστική βοήθεια, την εμπορική ασφάλεια, τη διακίνηση ναρκωτικών και μεταναστών, το κυβερνοέγκλημα, το ξέπλυμα χρήματος και τα οικονομικά εγκλήματα. Ωστόσο, κατά κανόνα, δεν υπήρξε καμία αμοιβαία αντίδραση από τις αρχές των ΗΠΑ».

Αναφέρει ακόμα ότι έχει ασκήσει διώξεις σε άτομα που διαμένουν εντός των συνόρων της και έχουν συνδεθεί με απάτη του Medicare στις ΗΠΑ και καταλήγει: «Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ που αναφέρονται σε αυτή τη συκοφαντία ξέρουν ότι ψεύδονται.

Η κυβέρνηση της Κούβας επαναλαμβάνει την προθυμία της να αντιμετωπίσει από κοινού τα διεθνικά εγκλήματα που προέρχονται από τις ΗΠΑ μέσω της έγκαιρης ανταλλαγής πληροφοριών».