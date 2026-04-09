Πέμπτη 9 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΔΙΕΘΝΗ
KINA - ΤΑΪΒΑΝ
Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης άρχισε πολυήμερες επαφές

Από την υποδοχή της Τσενγκ

Kuomintang

Από την υποδοχή της Τσενγκ
Κάλεσμα συνεργασίας «για να προωθήσουμε τη συμφιλίωση και την ενότητα στα Στενά της Ταϊβάν και να δημιουργήσουμε περιφερειακή ευημερία και ειρήνη» απηύθυνε η Τσενγκ Λι Γουν, επικεφαλής του κόμματος Κουομιντάνγκ (ΚΜΤ - της αντιπολίτευσης στην Ταϊβάν), από την Κίνα όπου προχτές άρχισε πολυήμερες συναντήσεις μετά από πρόσκληση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Η Τσενγκ έκανε τις παραπάνω δηλώσεις κατά την επίσκεψή της στο μαυσωλείο του Σουν Γιατ Σεν, ιδρυτή του ΚΜΤ (ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη δεκαετία του 1920 και τιμάται σε όλη την κινεζική επικράτεια ως εθνικός ήρωας, λόγω της συμβολής του στον πόλεμο κατά της τελευταίας αυτοκρατορικής δυναστείας στην Κίνα). Το μαυσωλείο του Σεν βρίσκεται στην ανατολική κινεζική πόλη Ναντζίνγκ, που μέχρι το 1949 φιλοξένησε την έδρα των εθνικιστικών δυνάμεων, οι οποίες μετά την ήττα τους στον Κινεζικό Εμφύλιο αποχώρησαν για να εγκατασταθούν στην Ταϊβάν, όπου ίδρυσαν την αποκαλούμενη «Δημοκρατία της Κίνας» (Ταϊβάν).

Σήμερα το ΚΜΤ είναι το βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης στην Ταϊβάν, μετά τις τελευταίες εκλογές πλειοψηφεί οριακά στη Βουλή και τον τελευταίο καιρό μπλοκάρει την αγορά νέου εξοπλιστικού προγράμματος από τις ΗΠΑ, εστιάζοντας στα «ανταλλάγματα» που χρειάζεται να διασφαλίσει η Ταϊπέι.

Την Τσενγκ υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο ο Σονγκ Τάο, διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Ταϊβάν της κινεζικής κυβέρνησης. Η επίσκεψη - η πρώτη ηγέτη του ΚΜΤ στην Κίνα μετά από σχεδόν μια δεκαετία - θα ολοκληρωθεί την Κυριακή.

Από τη μεριά του το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα (DPP), που σήμερα κυβερνά την Ταϊβάν, σε προχτεσινή του ανακοίνωση επέκρινε την Τσενγκ ως «υποταγμένη» στο Πεκίνο, εκτιμώντας ότι το ταξίδι της θα «ελέγχεται πλήρως» από το κυβερνών κόμμα της Κίνας. Κατηγόρησε δε την κινεζική κυβέρνηση ως «κύριο ένοχο για τη διατάραξη της περιφερειακής ειρήνης», καταγγέλλοντας τις αποστολές κινεζικών πολεμικών αεροσκαφών και πλοίων που συνεχίζονται γύρω και πάνω από την Ταϊβάν.

    

Πολεμικές ανατιμήσεις σε τρόφιμα και μεταφορές εξανεμίζουν το λαϊκό εισόδημα
Αθλιες συνθήκες για τους εγκλωβισμένους ναυτεργάτες
Ο πόλεμος για την Ενέργεια και η Ενέργεια ως όπλο του πολέμου
Εύθραυστες συμφωνίες και ανταγωνισμοί που οξύνονται...
Φουντώνουν τα ιμπεριαλιστικά παζάρια
Μεγάλα ζόρια να κατοχυρώσουν την «ολοκληρωτική νίκη» στο στρατιωτικό πεδίο και σ' αυτό της προπαγάνδας
 Ερώτηση για τις ελλείψεις και τις πολεμικές αυξήσεις στις τιμές των φαρμάκων
 Χαράσσουν ρότα για αποστολές στο μάτι του κυκλώνα
Το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ κλιμακώνει το μακελειό
Ετοιμη να «εργαστεί» για «αποκλιμάκωση» με πολλούς τρόπους
 Πρωτομάστορας και στα «επικαιροποιημένα» ευρωατλαντικά σχέδια για τη Μέση Ανατολή
 Καταγγέλλει νέα συκοφαντία από την πλευρά των ΗΠΑ
 Σταμάτησε η διέλευση πλοίων μετά τις παραβιάσεις της εκεχειρίας
 Καλπάζουν η ακρίβεια για τον λαό και τα κέρδη για τους ομίλους
 ΤΙΜΗ τους πρέπει, ΟΧΙ τιμωρία
 Αλληλοδιαπλοκή με τη σύγκρουση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή
 Ερευνες για την επίθεση στο ισραηλινό προξενείο
 Oι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν πρώτο το αντιπολιτευόμενο κόμμα
 Εκθεση επιβεβαιώνει την πλημμελή συντήρηση της γραμμής
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
