Πέμπτη 9 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΔΙΕΘΝΗ
ΠΟΛΥΝΕΚΡΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
Εκθεση επιβεβαιώνει την πλημμελή συντήρηση της γραμμής

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα με 47 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες που σημειώθηκε στις 18 Γενάρη φέτος στην Ισπανία κοντά στην πόλη Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα, όταν δυο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν όταν το ένα εκτροχιάστηκε και έπεσε σε άλλο που διερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Ηταν ένα τρένο της ιδιωτικής εταιρείας «Iryo» -με το μεγαλύτερο ποσοστό της να ανήκει στην κρατική ιταλική εταιρεία «Ferrovie dello Stato»- που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα - Μαδρίτη με 317 επιβάτες, και το άλλο της κρατικής ισπανικής εταιρείας «Renfe» με 100 επιβάτες.

Από την πρώτη στιγμή είχαν γίνει γνωστές προειδοποιήσεις και καταγγελίες εργαζομένων για προβλήματα συντήρησης της γραμμής όπως και για σπασμένο σύνδεσμο στη σιδεροτροχιά.

Χθες έγινε γνωστό ότι ο σύνδεσμος είχε σπάσει την προηγούμενη ημέρα του δυστυχήματος, χωρίς να εντοπιστεί η ζημιά. Η Πολιτοφυλακή υπέβαλε νέα έκθεση σε δικαστήριο που διερευνά το δυστύχημα, στην οποία καταγράφεται η διακοπή ρεύματος και παρόλο που «παρατηρήθηκε διακύμανση τάσης που είναι συναφής με σπάσιμο της σιδηροτροχιάς, το σύστημα σηματοδότησης δεν είχε ρυθμιστεί ώστε να ενεργοποιεί αυτόματα μια ειδοποίηση».

Η έκθεση αποκλείει επίσης δολιοφθορά, τρομοκρατία και αμέλεια του οδηγού, ενώ η έρευνα της CIAF, η οποία αναμένεται να παράσχει οριστικά συμπεράσματα, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Και στην περίπτωση της Ισπανίας, όπως και στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη στη χώρα μας, αποδεικνύεται ότι η λογική του κόστους - οφέλους σκοτώνει, γιατί θεωρεί την απαραίτητη συντήρηση της γραμμής με το κατάλληλο προσωπικό και τα συστήματα ασφαλείας ως έξοδο για τις εταιρείες που εκμεταλλεύονται τον σιδηρόδρομο.

    

