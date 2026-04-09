ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Χαράσσουν ρότα για αποστολές στο μάτι του κυκλώνα

Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ όχημα για συμμετοχή στις πολεμικές αρμάδες των «προθύμων»

Ρότα για τα Στενά του Ορμούζ χαράσσουν οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις, με μπούσουλα τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης και την πρεμούρα της να διεκδικήσει μερτικά της λείας, βυθίζοντας τον λαό σε δίνη ανεξέλεγκτων εξελίξεων.

Χαρακτηριστικά, ο Κυρ. Μητσοτάκης συνυπέγραψε με άλλους «ηγέτες» (Γαλλία - Μακρόν, Ιταλία - Μελόνι, Βρετανία - Στάρμερ, Γερμανία - Μερτς, Καναδάς - Κάρνεϊ, Δανία - Φρεντέρικσεν, Ολλανδία - Γιέτεν, Ισπανία - Σάντσες, Ιαπωνία - Τακαΐτσι, μαζί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κόστα) Κοινή Δήλωση «για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή», όπου «χαιρετίζουν» την «κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων που συνήφθη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν». Ευχαριστούν, δε, το Πακιστάν «και όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους για τη διευκόλυνση αυτής της σημαντικής συμφωνίας».

«Ο στόχος πρέπει τώρα να είναι η διαπραγμάτευση ενός γρήγορου και διαρκούς τερματισμού του πολέμου εντός των επόμενων ημερών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διπλωματικών μέσων», λένε, όταν έβαλαν πολύτροπα πλάτη στις επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ.

«Ενθαρρύνουμε ένθερμα την ταχεία πρόοδο προς μια ουσιαστική διαπραγματευτική διευθέτηση. Αυτό θα είναι κρίσιμο για την προστασία του άμαχου πληθυσμού του Ιράν και τη διασφάλιση της ασφάλειας στην περιοχή. Μπορεί να αποτρέψει μια σοβαρή παγκόσμια ενεργειακή κρίση» προσθέτουν, μπαίνοντας στο ζουμί, τη διασφάλιση των επιχειρηματικών τους ομίλων (από ναυτιλία και διαμετακόμιση έως την Ενέργεια και όλους τους κλάδους που εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από την πρόσβαση σε φτηνό καύσιμο) απέναντι στους ανταγωνιστές τους.

«Υποστηρίζουμε αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες. Για τον σκοπό αυτό, βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους. Καλούμε όλες τις πλευρές να εφαρμόσουν την κατάπαυση του πυρός, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου» προσθέτουν, χωρίς να τολμούν ούτε να κατονομάσουν το κράτος - μακελάρη, Ισραήλ.

«Οι κυβερνήσεις μας θα συμβάλουν στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ», καταλήγουν, προδιαγράφοντας τις επόμενες κινήσεις για ακόμα βαθύτερη εμπλοκή στη φλεγόμενη περιοχή.

Η φρεγάτα «Υδρα» ξέρει τα κατατόπια...

Θυμίζουμε, η κυβέρνηση συνυπέγραψε την προηγούμενη Πέμπτη την Κοινή Δήλωση των 35, πλέον, κρατών που έχουν εκφράσει την ετοιμότητά τους να συμβάλουν επί του πεδίου στις «απαραίτητες προσπάθειες» για την «ελευθερία της ναυσιπλοΐας» στα Στενά του Ορμούζ. Μεταξύ των 35 βρίσκονται όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές ναυτικές δυνάμεις (Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Γερμανία), αλλά και άλλα ισχυρά καπιταλιστικά κράτη (Ιαπωνία, Καναδάς, Αυστραλία, ΗΑΕ κ.ά.).

Μάλιστα, όπως έγραψε το «ΒΗΜΑ», στην τηλεδιάσκεψή τους την Πέμπτη, ο Γεραπετρίτης πρότεινε «η εντολή ανάπτυξης της ναυτικής δύναμης στην περιοχή να αποκτήσει μακροπρόθεσμα χαρακτηριστικά». Θυμίζουμε επίσης, η κυβέρνηση στέλνει απανωτά τα τελευταία χρόνια φρεγάτες να περιπολούν στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Αντεν, ενταγμένες στην ευρωενωσιακή επιχείρηση «ASPIDES», όπου έχουν αντιμετωπίσει UAV των Χούθι.

Το τελευταίο διάστημα είναι εκεί η φρεγάτα «ΥΔΡΑ», που σημειωτέον το 2021 την είχαν στείλει να περάσει τα Στενά του Ορμούζ, πλέοντας μέχρι το Αμπού Ντάμπι, όπου και εκτέλεσε συνεκπαιδεύσεις με πλοία των ΗΑΕ και των ΗΠΑ.

Συμμετείχε επίσης - για πρώτη φορά - σε ρόλο υποστήριξης («associated support») στην πολυεθνική αποστολή «European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz» (EMASOH / AGENOR, η ονομασία του στρατιωτικού σκέλους της αποστολής), όπου μετέχουν Γαλλία, Ελλάδα, Γερμανία, Δανία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Νορβηγία, με σκοπό «την ασφαλή και ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων στον Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ και στον Κόλπο του Ομάν».