Πολεμικές ανατιμήσεις σε τρόφιμα και μεταφορές εξανεμίζουν το λαϊκό εισόδημα

Με την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημά τους, τα λαϊκά νοικοκυριά ετοιμάζονται για την έξοδο του Πάσχα και το πασχαλινό τραπέζι. Οι επιπτώσεις του πολέμου είναι δυσβάσταχτες και οι πολεμικές ανατιμήσεις ήρθαν για να μείνουν, παρά τα μέτρα - κοροϊδία που ανακοινώνει η κυβέρνηση και τα διάφορα «pass», που καταλήγουν να είναι επιδότηση της αύξησης των τιμών.

Η τιμή του πετρελαίου και της βενζίνης έχει εκτοξευθεί, και είναι χαρακτηριστικό ότι παρά την επιδότηση στην αντλία και την πτώση του Brent κάτω από τα 100 ευρώ, το πετρέλαιο κίνησης παρέμενε κολλημένο σε μια μέση τιμή που ξεπερνούσε τα 1,8 ευρώ ανά λίτρο. Η δε τιμή της βενζίνης είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Οι ανατιμήσεις στα βασικά καταναλωτικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ είναι πλέον καθημερινές, και το πασχαλινό τραπέζι θα είναι φέτος ακριβότερο κατά 7,8% έως 9,3%.

Οι αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών μεταφορών έχουν φτάσει ακόμα και στο 560% για προορισμούς του εξωτερικού, ενώ τα εισιτήρια με τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ έχουν αυξηθεί μέχρι και 10%! Οι τιμές αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και μέχρι το φθινόπωρο.

«Φαρμάκι» και το ταξίδι με ΙΧ, αφού εκτός από τα καύσιμα υπάρχουν και τα τσουχτερά διόδια. Ενδεικτικά, για τη διαδρομή Αθήνα - Θεσσαλονίκη (με επιστροφή): Το κόστος καυσίμων με μέση τιμή αμόλυβδης 2,093 ευρώ και μέση κατανάλωση 7,5 λίτρα / 100 χλμ. φτάνει τα 156 ευρώ. Αν προσθέσουμε τα διόδια στα 73,4 ευρώ, το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 229,4 ευρώ (από περίπου 193 ευρώ που κόστιζε το 2025). Για το δρομολόγιο Αθήνα - Καλαμάτα το συνολικό κόστος (καύσιμα και διόδια) αγγίζει πλέον τα 107,6 ευρώ.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι οι προοπτικές μείωσης των τιμών παραμένουν περιορισμένες, καθώς εκτιμάται ότι ακόμα και τον Οκτώβρη, δηλαδή σε 7 μήνες, οι ναύλοι θα κινούνται περίπου 30% υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι.

Ολα αυτά σε συνδυασμό με τη φοροληστεία που συνεχίζεται αμείωτη για τους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επαγγελματίες, είτε άμεση (τεκμαρτή φορολόγηση, προκαταβολή φόρου, φορολόγηση από το πρώτο ευρώ) είτε έμμεση (πάνω από 40% των τιμών στην Ενέργεια από ΕΦΚ και ΦΠΑ).

Μέτρα προστασίας των ομίλων

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα ακόμα πακέτο μέτρων που παρά τις φανφάρες περί ενίσχυσης των λαϊκών νοικοκυριών, ουσιαστικά αποτελεί στήριξη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων προκειμένου να θωρακίσουν την κερδοφορία που προκαλεί ο πόλεμος.

Μετά τα πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, που ενισχύουν εφοπλιστές, μονοπώλια της Ενέργειας, επιχειρηματίες των σούπερ μάρκετ και βιομηχάνους λιπασμάτων, ήρθε η δεύτερη παρτίδα των περιβόητων «pass», που βέβαια ο λαός τα έχει ζήσει και στο πρόσφατο παρελθόν, με τον πόλεμο στην Ουκρανία...

Μέτρα - καπαμάδες, που δεν φτάνουν ούτε για δείγμα να καλύψουν τις ανάγκες των νοικοκυριών και, βέβαια, δεν έχουν καμία σχέση με τα αιτήματα του εργατικού - λαϊκού κινήματος, ενώ «επιδοτούν την ακρίβεια», στηρίζοντας τις «τιμές στον θεό» και τους τζίρους των επιχειρηματικών ομίλων, κι αυτά από τη φοροληστεία του λαού που εκτοξεύεται.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το σύνολο των μέτρων για τον Απρίλιο και τον Μάιο αγγίζει τα 300 εκατ. ευρώ, όταν τα έσοδα από τον ΦΠΑ μόνο τον Ιανουάριο του 2026 έφτασαν τα 3,1 δισ. και τα έσοδα του ειδικού φόρου κατανάλωσης τα 393 εκατ. ευρώ. Το δε σύνολο των φορολογικών εσόδων (που το 95% το πληρώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά) το δίμηνο Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2026 έφτασε τα 11,5 δισ.

Την ίδια ώρα παραμένουν οι δυσβάσταχτοι φόροι στα καύσιμα, που φτάνουν στο 1 ευρώ το λίτρο και αγγίζουν το 60% της συνολικής αξίας της βενζίνης. Επιπλέον, για να μην ξεχνιόμαστε, η κυβέρνηση απροκάλυπτα, «ως άμυνα στις επιπτώσεις από τις υψηλές τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων», θέσπισε «ειδική αποζημίωση προς τις ναυτιλιακές εταιρείες».

Και σε αυτήν την περίπτωση, δηλαδή, το αστικό κράτος μέσω του κρατικού προϋπολογισμού της φοροληστείας και των αντιλαϊκών περικοπών θα επιδοτεί τους εφοπλιστές, διασφαλίζοντας την κερδοφορία τους, ενώ οι νησιώτες και ο λαός θα συνεχίσουν να πληρώνουν τα ήδη πανάκριβα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που πληρώνουν μέχρι σήμερα!

Αυτή η πολιτική είναι που οδηγεί σε συνεχόμενα ρεκόρ κερδοφορίας των εισηγμένων ομίλων στο Χρηματιστήριο, που κατέγραψαν τρεις συνεχόμενες χρονιές αύξησης κερδών: 10,3 δισ. ευρώ το 2022, 10,8 δισ. ευρώ το 2023, 11,5 δισ. ευρώ το 2024 και το 2025 ξεπέρασαν τα 13 δισ. ευρώ.