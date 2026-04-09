Πέμπτη 9 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 3
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Καλπάζουν η ακρίβεια για τον λαό και τα κέρδη για τους ομίλους

Σε ανακοίνωσή του για την ακρίβεια στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τα καύσιμα, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ επισημαίνει:

«Τη στιγμή που η ακρίβεια καλπάζει στα τρόφιμα, την ενέργεια, συνολικά στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και που τα γνωστά "pass", τα οποία στην πράξη επιδοτούν την αύξηση των τιμών, δεν έχουν ακόμα καταβληθεί, την ίδια στιγμή καλπάζει και η τεράστια κερδοφορία των ομίλων, γιατί δεν "χάνουν όλοι" από την κυβερνητική πολιτική και τις συνέπειες της συμμετοχής της χώρας στον πόλεμο.

Για να κερδίσει ο λαός ανάσες ανακούφισης από την ασφυξία της ακρίβειας, αυτό που πρέπει τώρα, ως ελάχιστο, να γίνει είναι να καταργηθεί ο ΕΦΚ στην Ενέργεια και ο ΦΠΑ σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να μπει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και της Ενέργειας στη χονδρική αγορά και στους ενεργειακούς ομίλους, διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις».

    

ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Πολεμικές ανατιμήσεις σε τρόφιμα και μεταφορές εξανεμίζουν το λαϊκό εισόδημα
Αθλιες συνθήκες για τους εγκλωβισμένους ναυτεργάτες
Ο πόλεμος για την Ενέργεια και η Ενέργεια ως όπλο του πολέμου
Εύθραυστες συμφωνίες και ανταγωνισμοί που οξύνονται...
Φουντώνουν τα ιμπεριαλιστικά παζάρια
Μεγάλα ζόρια να κατοχυρώσουν την «ολοκληρωτική νίκη» στο στρατιωτικό πεδίο και σ' αυτό της προπαγάνδας
Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης άρχισε πολυήμερες επαφές
 Ερώτηση για τις ελλείψεις και τις πολεμικές αυξήσεις στις τιμές των φαρμάκων
 Χαράσσουν ρότα για αποστολές στο μάτι του κυκλώνα
Το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ κλιμακώνει το μακελειό
Ετοιμη να «εργαστεί» για «αποκλιμάκωση» με πολλούς τρόπους
 Πρωτομάστορας και στα «επικαιροποιημένα» ευρωατλαντικά σχέδια για τη Μέση Ανατολή
 Καταγγέλλει νέα συκοφαντία από την πλευρά των ΗΠΑ
 Σταμάτησε η διέλευση πλοίων μετά τις παραβιάσεις της εκεχειρίας
 ΤΙΜΗ τους πρέπει, ΟΧΙ τιμωρία
 Αλληλοδιαπλοκή με τη σύγκρουση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή
 Ερευνες για την επίθεση στο ισραηλινό προξενείο
 Oι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν πρώτο το αντιπολιτευόμενο κόμμα
 Εκθεση επιβεβαιώνει την πλημμελή συντήρηση της γραμμής
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
