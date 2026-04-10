ΙΤΑΛΙΔΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

«Δεν είναι ταμπού μια αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας»

Η συζήτηση για τη μοιρασιά της χασούρας αλλά και των «οικονομικών βαρών» εντός ΕΕ θα φουντώσει καθώς ο πόλεμος γενικεύεται και οι αντιθέσεις (ανάμεσα και στα μέλη της Ενωσης) βαθαίνουν. Αυτό επιβεβαίωσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, που από το βήμα της Βουλής δήλωσε ότι «δεν πρέπει να είναι ταμπού η συζήτηση για μια ενδεχόμενη προσωρινή αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι δεν αναφέρεται σε «μια εξαίρεση για μεμονωμένα κράτη - μέλη, αλλά ένα γενικό μέτρο» που αφορά όλες τις χώρες της Ενωσης.

Ενισχύοντας την προσπάθεια της ιταλικής κυβέρνησης να εμφανιστεί ότι δήθεν αγωνιά για το επίπεδο διαβίωσης του ιταλικού λαού, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, πρόσθεσε ότι «η εξαίρεση (μιας χώρας της Ενωσης από την τήρηση του Συμφώνου) είναι το ελάχιστο της κοινής λογικής», ενώ μίλησε για ένα «Σύμφωνο βλακείας», προσθέτοντας: «Πρέπει να είμαι ρεαλιστής και οι τιμές και το κόστος που πληρώνουν οι ιταλικές οικογένειες και επιχειρήσεις κινδυνεύουν να γίνουν μη βιώσιμα. Ετσι, ως ιταλική κυβέρνηση, ζητάμε απλώς από τις Βρυξέλλες να μας επιτρέψουν να δαπανήσουμε τα χρήματα που θέλουμε να δαπανήσουμε για να βοηθήσουμε τους Ιταλούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, διότι το να μας αναγκάσουν να μην το πράξουμε θα ήταν πραγματικά μικροπρεπές».

Από την πλευρά του, ο αρμόδιος για την Οικονομία Ευρωπαίος Επίτροπος, Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε ότι «για να ανασταλεί το σύμφωνο, πρέπει να υπάρξει σοβαρή οικονομική κρίση στην Ευρωζώνη ή στην ΕΕ συνολικά και δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση». Υποστήριξε δε ότι «οι ισχύοντες κανόνες παρέχουν την απαραίτητη ισορροπία για να κρατήσουμε τους λογαριασμούς υπό έλεγχο και να τονώσουμε τις επενδύσεις» και για τον λόγο αυτό, «δεν πιστεύω ότι αυτό που μας κρατάει πίσω είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο».