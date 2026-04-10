Παρασκευή 10 Απρίλη 2026 - Κυριακή 12 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
Στις 16 και 17 Μάη το Διήμερο Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης

Την Κυριακή 17/5 η 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης μέχρι το Σύνταγμα

Η ΕΕΔΥΕ καλεί στο Διήμερο Πανελλαδικής Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης που θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Μάη, με κορύφωση την 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης στην Αττική την Κυριακή 17 Μάη, με έναρξη στις 8 π.μ. από τον Τύμβο Μαραθώνα και τερματισμό στις 8 μ.μ. στην πλατεία Συντάγματος.

Οπως αναφέρει στο κάλεσμά της η ΕΕΔΥΕ, το φετινό Διήμερο πραγματοποιείται σε μια περίοδο ιδιαίτερα επικίνδυνων εξελίξεων για τους λαούς της περιοχής και όλου του κόσμου.

Την ίδια ώρα η ελληνική κυβέρνηση, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, κλιμακώνει τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους επικίνδυνους πολεμικούς σχεδιασμούς.

Οι εξελίξεις αυτές κάνουν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη να δυναμώσει αποφασιστικά η λαϊκή πάλη ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.

«Η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, διαχρονικό σύμβολο του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος της χώρας, που ξεκίνησε από τον γιατρό, βαλκανιονίκη, αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης και αντιπρόεδρο της ΕΕΔΥΕ Γρηγόρη Λαμπράκη και τους συνοδοιπόρους του και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει βήμα ώστε να ακουστεί δυνατά η φωνή του λαού ενάντια στη μετατροπή της χώρας σε πολεμικό ορμητήριο και στην εμπλοκή της Ελλάδας στους πολέμους των ιμπεριαλιστών.

Η μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις του Διημέρου μπορεί και πρέπει να στείλει μήνυμα αγώνα και διεθνιστικής αλληλεγγύης προς όλους τους λαούς που παλεύουν ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, στην εκμετάλλευση, στην καταπίεση», επισημαίνει η ΕΕΔΥΕ.

    

ΚΟΣΜΟΣ
