ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΗΠΑ - ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Εύθραυστη εκεχειρία με συσσωρευμένη καύσιμη ύλη

Η ανάγκη για έλεγχο του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των σπάνιων γαιών (που είναι άκρως απαραίτητες στα τεχνολογικά μονοπώλια και τις πολεμικές βιομηχανίες), οι ανταγωνιστικοί ενεργειακοί και εμπορικοί διάδρομοι (π.χ. «Ινδικός» και «Κινέζικος» δρόμος εμπορίου) και η προώθηση των εγκληματικών σχεδίων για τη λεγόμενη «νέα Μέση Ανατολή» (με το Ισραήλ στο επίκεντρο) συνεχίζουν να λειτουργούν σαν καύσιμη ύλη μακράς διάρκειας, τροφοδοτώντας συνεχώς με «μπαρούτι» την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, που εντάσσεται στην ευρύτερη σύγκρουση ΗΠΑ - Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύστημα. Υπό αυτή την έννοια η όποια εκεχειρία δεν μπορεί παρά να είναι εύθραυστη και προσωρινή.

Σε αυτό το πλαίσιο, η απόφαση που ανακοίνωσε το Πακιστάν (σε ρόλο μεσολαβητή και με τη συμβολή της Κίνας) για 15ήμερη αναστολή των συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ - Ισραήλ και Ιράν έως τις 22 Απρίλη είναι κυριολεκτικά στον αέρα. Ηδη από τις πρώτες ώρες ανακοίνωσης λίγο πριν λήξει το τελεσίγραφο Τραμπ και οι απειλές «να σβήσει από προσώπου Γης τον ιρανικό πολιτισμό χιλιάδων ετών» τα ξημερώματα της 7ης Απρίλη, άρχισαν οι ερμηνείες της βάσης των διαπραγματεύσεων.

Οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν έχουν προγραμματιστεί, εκτός απροόπτου, για τις 11 Απρίλη στο Ισλαμαμπάντ. Εως την τελευταία στιγμή η κατάσταση παρέμενε αβέβαιη, καθώς ΗΠΑ και Ιράν έδειξαν να μη συμφωνούν ούτε καν στη βάση διαπραγμάτευσης.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν πως βάση για τη διαπραγμάτευση των επόμενων δύο βδομάδων είναι η ιρανική πρόταση 10 σημείων, με τις θέσεις της όπως είχαν κωδικοποιηθεί πριν αρχίσει στις 28 Φλεβάρη η ιμπεριαλιστική επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ. Ανάμεσα σε αυτά τα 10 σημεία είναι η αναγνώριση του ιρανικού ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ, η άρση όλων των αμερικανικών και διεθνών κυρώσεων, η καταβολή αποζημιώσεων στο Ιράν και η διατήρηση του εμπλουτισμού ουρανίου στο πλαίσιο του ειρηνικού πυρηνικού προγράμματος.

Οι ΗΠΑ θεωρούν πως βάση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ είναι η αμερικανική πρόταση «15 σημείων». Εκεί μεταξύ άλλων τίθενται η πλήρης και διαρκής αποκήρυξη των πυρηνικών όπλων από το Ιράν (με την οποία συμφωνεί και η Τεχεράνη), διατυπώνονται αξιώσεις περί διάλυσης υφιστάμενων πυρηνικών σταθμών, τερματισμού του εμπλουτισμού ουρανίου και απομάκρυνσης των περίπου 440 κιλών αυτού του υλικού που διαθέτει σήμερα το Ιράν. Απαιτείται επίσης από το Ιράν να θέσει αυστηρούς περιορισμούς στην ποσότητα και στο βεληνεκές βαλλιστικών πυραύλων που θα παράγει, να περιορίσει τις σχέσεις με φιλο-ιρανικές οργανώσεις στην ευρύτερη περιοχή και να αναγνωρίσει το Ισραήλ.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» τις μεταμεσονύχτιες ώρες της 8ης Απρίλη, αναφέρθηκε στην εκεχειρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, τονίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ο Σαρίφ δεν αναφέρει ούτε την πρόταση 10 σημείων του Ιράν, ούτε το σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ, και η δήλωσή του δεν έχει καμία νύξη σε κάποια συμφωνία με το Ισραήλ. Πακιστανός αξιωματούχος δήλωσε ακολούθως ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να αναμένει να εξασφαλίσει πολλά από τα αιτήματά της, με έμφαση στην ανοικοδόμηση, στις αποζημιώσεις και στην άρση των κυρώσεων, αλλά δεν θα μπορούσε να αναμένει να εξασφαλίσει μια συμφωνία για τον εμπλουτισμό ουρανίου. Με άλλα λόγια, η κατάσταση μοιάζει για τα καλά με ένα πολύ μπερδεμένο κουβάρι...

Η περίπτωση του Λιβάνου

Διαφωνίες και αντιφάσεις καταγράφηκαν ακόμη και για το ποιες περιπτώσεις καλύπτει η εύθραυστη εκεχειρία.

Αρχικά ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ και ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ ανέφεραν σαφέστατα πως συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος.

Ωστόσο, όταν βγήκε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου και διαφώνησε δημοσίως λέγοντας πως η εκεχειρία δεν αφορά τον Λίβανο, ο Πρόεδρος Τραμπ το πήρε πίσω, βάζοντας πλάτες στο νέο μακελειό και στα εγκλήματα πολέμου που πραγματοποίησε από το πρωί της 8ης Απρίλη και έπειτα η ισραηλινή πολεμική αεροπορία σε πολλές πόλεις του Λιβάνου, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, Βηρυτού.

Απειλές και προειδοποιήσεις για παραβιάσεις εκεχειρίας

Την Πέμπτη το πρωί ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ φρόντισε να δυναμιτίσει περαιτέρω την ένταση, με επίκεντρο τις δυσκολίες διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, που υποτίθεται θα άνοιγαν στις 8 Απρίλη (μέρα έναρξης της «εκεχειρίας»). Με νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο Πρόεδρος Τραμπ απαίτησε ανεμπόδιστη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας τη στρατιωτική ετοιμότητα των ΗΠΑ με την ακόλουθη διατύπωση:

«Ολα τα αμερικανικά πλοία, αεροσκάφη και στρατιωτικό προσωπικό - με επιπλέον πυρομαχικά, όπλα και οτιδήποτε άλλο είναι κατάλληλο και απαραίτητο για τη θανατηφόρα δίωξη και καταστροφή ενός ήδη σημαντικά υποβαθμισμένου εχθρού, θα παραμείνουν στη θέση τους εντός και γύρω από το Ιράν μέχρι να τηρηθεί πλήρως η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ που επιτεύχθηκε». Ο Τραμπ προειδοποίησε, μάλιστα, ότι «αν για οποιονδήποτε λόγο δεν συμβεί αυτό, κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο, τότε οι "πυροβολισμοί" ξεκινούν μεγαλύτεροι και καλύτεροι, και ισχυρότεροι από ό,τι έχει δει ποτέ κανείς»... Βέβαια, αυτός που πρώτος δυναμιτίζει την εκεχειρία είναι το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ, σύμμαχος των ΗΠΑ.

Λίγες ώρες αργότερα ήρθε η απάντηση του Ιρανού ομολόγου του, Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, που προειδοποίησε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» αναφέροντας: «Η επαναλαμβανόμενη επίθεση από τη σιωνιστική οντότητα κατά του Λιβάνου συνιστά κατάφωρη παραβίαση της αρχικής συμφωνίας εκεχειρίας και επικίνδυνη ένδειξη εξαπάτησης και έλλειψης δέσμευσης σε πιθανές συμφωνίες. Η συνέχιση αυτών των επιθέσεων θα καταστήσει δίχως νόημα τις διαπραγματεύσεις. Τα χέρια μας παραμένουν στη σκανδάλη και το Ιράν ποτέ δεν θα εγκαταλείψει τους Λιβανέζους αδελφούς και αδελφές».

Δ. ΟΡΦ.