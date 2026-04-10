Παρασκευή 10 Απρίλη 2026 - Κυριακή 12 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 4
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ
Με το σταγονόμετρο η διέλευση πλοίων στη διάρκεια της εκεχειρίας

Εκατοντάδες εμπορικά πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, σε μικρή απόσταση από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς η παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας από το Ισραήλ (μέσω νέου εγκληματικού μπαράζ αεροπορικών βομβαρδισμών στον Λίβανο) ανάγκασε τους «Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης» να σταματήσουν τη μικρή διέλευση πλοίων, λίγες ώρες αφότου αυτή ξεκίνησε δειλά - δειλά τις πρώτες ώρες της 8ης Απρίλη.

Στοιχεία ανάλυσης δεδομένων παρακολούθησης των εμπορικών πλοίων από τη «MarineTraffic» κατέγραψαν τη διέλευση μόλις 9 πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ την Τετάρτη. Πρόκειται για πολύ μικρό αριθμό σε σχέση με τα 138 πλοία που περνούσαν καθημερινά πριν το ξέσπασμα του πολέμου.

Την Πέμπτη το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο ιρανικές πηγές, ανέφερε ότι στη διάρκεια της εκεχειρίας οι ιρανικές αρχές θα επιτρέπουν τη διέλευση έως 15 πλοίων καθημερινά. Αλλες πηγές ανέφεραν πως εν μέσω πολέμου το Ιράν έχει επιβάλει τέλη 2 εκατ. δολαρίων ανά διέλευση, ενώ παράλληλα επεξεργάζεται σε συνεργασία με το σουλτανάτο του Ομάν ένα πρωτόκολλο που θα ρυθμίζει αναλογικά τα έσοδα από τα τέλη διέλευσης στις δύο χώρες. Στη συνέχεια οι «Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης» προειδοποίησαν ότι για λόγους ασφαλείας τα πλοία θα ακολουθούν διαδρομή που περνά μέσα από τα ιρανικά χωρικά ύδατα κατά τη διέλευση από τα Στενά, καθώς η κυκλοφορία την Πέμπτη παρέμενε κάτω από το 10% των φυσιολογικών επιπέδων.

Οι εξελίξεις δείχνουν ότι παρά τον πόλεμο των περίπου 40 ημερών που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν και παρά τους χιλιάδες νεκρούς - ανακοινώθηκε ότι ξεπερνούν τους 3.000 - και τις καταστροφές υποδομών, κατοικημένων περιοχών, ιστορικών μνημείων, εργοστασίων και σταθμών Ενέργειας, το Ιράν διατηρεί τον έλεγχο της στρατηγικής περιοχής. Οι νέες απειλές ή προσπάθειες του Τραμπ για έλεγχο ή έστω «συνδιαχείριση» των Στενών του Ορμούζ δύσκολα θα βρουν ιρανική ανταπόκριση. Υπό αυτήν την έννοια, ο Τραμπ αναμένεται να κλιμακώσει τις πιέσεις σε χώρες του ΝΑΤΟ για ρόλο στην περιοχή, ενώ παράλληλα θα δέχεται τις «κρούσεις» χωρών του Κόλπου για «ελεύθερη» ναυσιπλοΐα, αυτή δηλαδή που χάθηκε με την εξαπόλυση του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
