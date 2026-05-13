ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

Στο κενό οι απειλές και ο εκφοβισμός, μαζικά στους δρόμους χθες οι εργάτες

«Απόλυτη σιωπή» επικράτησε χθες στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, από τις 12 το μεσημέρι και μετά, με τους εργαζόμενους να πραγματοποιούν παύση εργασιών και κινητοποίηση στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και του Σωματείου Ναυπηγοξυλουργών, στέλνοντας μήνυμα σε εργοδοσία και κυβέρνηση ότι ο αγώνας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους συνεχίζεται.

Η κινητοποίηση ήταν μια ηχηρή απάντηση στη νέα απόπειρα εκφοβισμού που στόχο είχε να φρενάρει την αγωνιστική δράση των συνδικάτων και σημειώθηκε την Πέμπτη 30 Απρίλη, όταν θρασύδειλος τραμπούκος κάλεσε το τηλεφωνικό κέντρο στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ και απηύθυνε απειλές σε βάρος συνδικαλιστή του Συνδικάτου Μετάλλου, μέλους της Επιτροπής Ελέγχου για την Υγεία και Ασφάλεια στη Ζώνη και μέλους του Κόμματος. Καθόλου τυχαία, μεταξύ άλλων, ο συγκεκριμένος «θύμισε» και την επίθεση που δέχτηκε από τραμπούκους στις 7 Γενάρη 2025 ο πρόεδρος του Σωματείου Ναυπηγοξυλουργών, επίσης μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Η χθεσινή κινητοποίηση, όπου συμμετείχε και αντιπροσωπεία από το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, ξεκίνησε με μοτοπορεία από τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος έως τις δεξαμενές Βασιλειάδη και από εκεί συνέχισε με πορεία έως το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.





Εκεί οι εργάτες βρήκαν απέναντί τους πλήθος δυνάμεων καταστολής που είχαν «στρατοπεδεύσει» μέσα και έξω από τον προαύλιο χώρο του υπουργείου, γεγονός που καταγγέλθηκε έντονα από τα συνδικάτα.

Αντιπροσωπεία των δύο σωματείων μαζί με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά Μ. Μπεκρή συναντήθηκαν με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου και με εκπρόσωπο της Επιθεώρησης Εργασίας, όπου κατήγγειλαν τη νέα απόπειρα εκφοβισμού και το γεγονός ότι ενάμιση χρόνο μετά την επίθεση στον πρόεδρο του Σωματείου Ναυπηγοξυλουργών, δεν έχουν βρεθεί ακόμα οι υπαίτιοί της.

Οι συνδικαλιστές στάθηκαν ιδιαίτερα στο ζήτημα του ελέγχου για την τήρηση των μέτρων προστασίας και των όρων εργασίας. Μεταξύ άλλων σημειώθηκε ότι η κυβέρνηση δεν έχει τηρήσει ούτε αυτά που η ίδια έχει εξαγγείλει για τη στήριξη και την αύξηση του αριθμού των Επιτροπών Ελέγχου, καθώς και ότι με δική της ευθύνη δεν γίνεται κανένας έλεγχος στα μεγάλα ναυπηγεία. Το αποτέλεσμα είναι να οργιάζει η αυθαιρεσία των εργοδοτών, που απολαμβάνοντας τα «δώρα» των κυβερνήσεων για τον τρόπο ελέγχου των δραστηριοτήτων τους χαρακτηρίζουν οι ίδιοι τις εργασίες που εκτελούνται «χαμηλής επικινδυνότητας», χωρίς όμως να είναι. Την ίδια στιγμή υπάρχει μεγάλη εντατικοποίηση, που σε συνδυασμό με την έλλειψη μέτρων προστασίας αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τους εργαζόμενους.

Οι συνδικαλιστές απαίτησαν οι παραβάσεις που διαπιστώνονται να διαβιβάζονται και στην Περιφέρεια Αττικής, που είναι αρμόδια για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων. Και πρόσθεσαν πως όσες φορές έχει γίνει αυτό, έγινε μόνο μετά από παρέμβαση των συνδικάτων και είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων στους εργοδότες.

Επανέφεραν με έμφαση το ζήτημα της τοπικής κλαδικής ΣΣΕ, την οποία η κυβέρνηση αρνείται να κηρύξει υποχρεωτική, με διάφορα προσχήματα.

Μίλησαν ακόμα για τις επιπτώσεις των ανταγωνισμών ανάμεσα σε ισχυρούς ομίλους και ιμπεριαλιστικά κέντρα, που στο λιμάνι του Πειραιά εκδηλώνονται με διάφορους τρόπους και ως αποτέλεσμα έχουν μεταξύ άλλων τη μείωση του χώρου εκτέλεσης των ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών.

Από τη μεριά των εκπροσώπων του υπουργείου και της Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ δεν διέψευσαν σε τίποτα όσα κατήγγειλαν τα συνδικάτα, δεν δόθηκε καμία απάντηση και δεν αναλήφθηκε καμία δέσμευση, όπως ήταν αναμενόμενο, αφού τη δυνατότητα αυτή την έχει μόνο η πολιτική ηγεσία, που επέλεξε να απουσιάζει. Γεγονός που επιβεβαιώνει ότι σοβαρά ζητήματα, όπως τα μέτρα προστασίας και οι συνθήκες εργασίας, συνδέονται άμεσα με την πολιτική που ασκούν οι κυβερνήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης η αντιπροσωπεία ενημέρωσε τους απεργούς για τα όσα ειπώθηκαν σε αυτήν, και επεσήμανε ότι η επιλογή της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου να μη συναντηθεί η ίδια με τα συνδικάτα επιβεβαιώνει και τη στάση που κρατά απέναντι στα προβλήματα των εργαζομένων. Δείχνει ότι το κράτος λειτουργεί καλά όχι για τους εργαζόμενους, αλλά για να στηρίξει τα κέρδη των εφοπλιστών και των εργοδοτών.

Τονίστηκε ότι η επιτυχία της κινητοποίησης έστειλε καθαρό μήνυμα στην κυβέρνηση και στην εργοδοσία ότι ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση, οι απόπειρες εκφοβισμού δεν περνάνε και ότι οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους ενωμένοι σαν μια γροθιά.