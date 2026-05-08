ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ - ΝΑΥΠΗΓΟΞΥΛΟΥΡΓΩΝ

Να δοθεί αποφασιστική απάντηση στις απειλές και την εργοδοτική αυθαιρεσία

καθημερινές είναι οι συγκεντρώσεις στους χώρους δουλειάς που οργανώνουν το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας και το Σωματείο Ναυπηγοξυλουργών, προκειμένου να φθάσει παντού το κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην κινητοποίηση που θα γίνει την Τρίτη 12 Μάη ενάντια στις απειλές και τους εκφοβισμούς που εξαπολύονται ενάντια σε συνδικάτα και συνδικαλιστές, που πρωτοστατούν στον αγώνα για ζωή και δουλειά με δικαιώματα.

Τη μέρα της κινητοποίησης θα γίνει παύση εργασιών από τις 12 το μεσημέρι και μετά, συγκέντρωση στις Δεξαμενές Βασιλειάδη στο λιμάνι του Πειραιά στις 12.30 το μεσημέρι και πορεία στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

Υπενθυμίζεται ότι αφορμή είναι η νέα απόπειρα εκφοβισμού συνδικαλιστή μέλους του ΔΣ του Συνδικάτου Μετάλλου και μέλους της 5μελούς Επιτροπής Ελέγχου των μέτρων Υγείας και Ασφάλειας στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Περάματος.

Χθες συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στον Νέο Μόλο Δραπετσώνας, όπου μίλησαν με τους εργαζόμενους ο Σταύρος Τουμανίδης, πρόεδρος του Σωματείου Κατεργασίας Ξύλου και Ναυπηγοξυλουργών, ο Γιάννης Μάνοσης και ο Ακης Αντωνίου, μέλη της διοίκησης του Συνδικάτου Μετάλλου. Κατήγγειλαν την προσπάθεια και υπογράμμισαν την ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας των Μεικτών Επιτροπών Ελέγχου για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Ως προς το περιστατικό της απόπειρας εκβιασμού υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη 30 Απρίλη θρασύδειλος τραμπούκος κάλεσε το τηλεφωνικό κέντρο στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, για να απευθύνει ευθείες απειλές σε βάρος συνδικαλιστή - μέλους του ΔΣ του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και μέλους του ΚΚΕ. Στο μαφιόζικο παραλήρημά του, ο τραμπούκος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην επίθεση που δέχθηκε στις 7 Γενάρη 2025 ο πρόεδρος του Σωματείου Ναυπηγοξυλουργών, επίσης μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, προειδοποιώντας για ανάλογες ενέργειες.

Δεν τρομοκρατούμαστε - δεν κάνουμε πίσω!

«Θέλουμε να στείλουμε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, κυβέρνηση, εργοδοσία και κάθε κρατικό μηχανισμό. Δεν τρομοκρατούμαστε. Δεν κάνουμε πίσω. Κανένας συνάδελφος, κανένας συνδικαλιστής, κανένα σωματείο δεν θα μείνει μόνο του απέναντι στις απειλές, στην εργοδοτική αυθαιρεσία και τους μηχανισμούς εκφοβισμού», τονίζουν τα δύο συνδικάτα στην κοινή ανακοίνωση - κάλεσμα στην κινητοποίηση στις 12 Μάη.

Τονίζουν πως η πρόσφατη απόπειρα εκφοβισμού αλλά και το γεγονός ότι με ευθύνη της κυβέρνησης δεν έχει προχωρήσει η έρευνα για την επίθεση στον πρόεδρο των Ναυπηγοξυλουργών «είναι κρίκος στην ίδια αλυσίδα που θέλει τους εργάτες φοβισμένους, ανοργάνωτους, σιωπηλούς. Θέλουν να χτυπήσουν αυτούς που μπαίνουν μπροστά για ελέγχους, για μέτρα προστασίας, για να μη θρηνούμε νεκρούς και σακατεμένους συναδέλφους».

Απαντώντας σε όσους προσπαθούν να εμποδίσουν τον αγώνα για δουλειά με δικαιώματα τονίζουν:

«Η Ζώνη δεν είναι τσιφλίκι κανενός εργολάβου, εφοπλιστή, επιχειρηματικού ομίλου ή "μπράβου" της εργοδοσίας. Είναι χώρος δουλειάς χιλιάδων εργατών που παράγουν πλούτο με τα χέρια, τη γνώση και τον ιδρώτα τους. Και αυτοί οι εργάτες έχουν δικαίωμα να γυρίζουν κάθε μέρα στο σπίτι τους όρθιοι, γεροί και ασφαλείς.

Τα πρόσφατα εργατικά ατυχήματα στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, στο πλοίο "ANDROS KING" και στο Ναυπηγείο "Χαλκίτη" στο κότερο "LIANNA", δείχνουν, για άλλη μια φορά, πού οδηγεί η πίεση, για να βγει η δουλειά γρήγορα, φτηνά και χωρίς τα απαραίτητα μέτρα. Η εντατικοποίηση, η έλλειψη ουσιαστικών ελέγχων, η υποβάθμιση των μέτρων Υγείας και Ασφάλειας δεν είναι "ατυχία". Είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που μετράει την προστασία της ζωής μας ως κόστος».

Η κινητοποίηση, επισημαίνουν, είναι απάντηση στην τρομοκρατία, στην προσπάθεια να χτυπηθεί η συνδικαλιστική δράση, «συνολικά στην κατάσταση που ζούμε μέσα στη Ζώνη. Γιατί δεν φτάνει να λέμε "να μη γίνει άλλο ατύχημα". Πρέπει να επιβάλουμε μέτρα».

Γι' αυτό, σημειώνουν σε άλλο σημείο, «ο αγώνας μας δεν είναι στενά για ένα περιστατικό. Είναι αγώνας για τη ζωή μας, για το μεροκάματο, για τη Συλλογική Σύμβαση, για να μη γίνει η Ζώνη μια ακόμα "κοιλάδα των Τεμπών" στους χώρους δουλειάς».

Απαιτούν:

- Να διαλευκανθεί η υπόθεση των απειλών και των επιθέσεων σε βάρος συνδικαλιστών και μελών των Επιτροπών Ελέγχου Υγείας και Ασφάλειας.

- Να σταματήσει κάθε προσπάθεια εκφοβισμού, τρομοκράτησης και ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης.

- Ουσιαστική στήριξη των 5μελών Επιτροπών Ελέγχου των μέτρων Υγείας και Ασφάλειας. Να υπάρχουν 5μελείς Επιτροπές και στα μεγάλα ναυπηγεία.

- Εντατικοποίηση των ελέγχων τώρα. Να γίνονται έλεγχοι 7 μέρες τη βδομάδα και πέρα από το ωράριο του Δημοσίου, γιατί η δουλειά και οι κίνδυνοι δεν σταματούν στις 3 το μεσημέρι.

- Αμεση διαβίβαση όλων των παραβάσεων στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και να επιβάλλονται κυρώσεις στους παραβάτες.

- Να υπάρχουν Τεχνικοί Ασφαλείας από λίστες του Λιμεναρχείου, με ουσιαστικό ρόλο και όχι για τα χαρτιά.

- Να γίνει υποχρεωτική η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και όλες οι διατάξεις της για τα μέτρα Υγείας και Ασφάλειας.

- Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας. Να υπερασπιστούμε και να δυναμώσουμε τις κατακτήσεις μας: 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.

- Αμεση επαναλειτουργία του Κέντρου Υγείας στη Ζώνη και του Πυροσβεστικού Σταθμού στο Πέραμα. Να στελεχωθεί το Κέντρο Υγείας Κερατσινίου.