ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Στις 26 Μάη η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές του νέου σωματείου

Με σύνθημα «Οργάνωση - Αγώνας - Αλληλεγγύη» η νεοσύστατηαπευθύνεται στους μικρούς επαγγελματίες στα μικρά καφέ, στα ψητοπωλεία, στις ταβέρνες, στις κουζίνες, στα delivery, στα μπαρ, στα μεζεδοπωλεία και στα οικογενειακά μαγαζιά της γειτονιάς,

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μάη στις 5 μ.μ. και αμέσως μετά, την ίδια μέρα, αναμένεται να γίνουν οι αρχαιρεσίες.

Πρόκειται για σωματείο που συγκροτήθηκε από μικρούς επαγγελματίες, βιοπαλαιστές που όπως αναφέρουν και στο κάλεσμά τους δίνουν καθημερινό αγώνα επιβίωσης, για να εκφράσει συλλογικά τη φωνή τους. Ξεκαθαρίζει ότι «δεν είμαστε "λέσχη ενδιαφερόντων", ούτε γραφείο διεκπεραίωσης χαρτιών, αλλά όργανο αγώνα που βάζει στο στόχαστρο την πολιτική που ευνοεί τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους στην Εστίαση και στον Τουρισμό, σε βάρος των αυτοαπασχολούμενων και των οικογενειών τους».

Απέναντι στα οξυμένα προβλήματα της ακρίβειας και της φοροληστρικής πολιτικής της κυβέρνησης για λογαριασμό των μονοπωλιακών ομίλων, η Ενωση καλεί σε οργάνωση και πάλη μαζί με τους εργαζόμενους του κλάδου. Υπογραμμίζει μάλιστα την πείρα που υπάρχει όταν το κίνημα στρέφεται ενάντια στα μονοπώλια, έχοντας αποδείξει πως η οργανωμένη δράση και οι παρεμβάσεις φέρνουν αποτέλεσμα.

«Ξέρουμε πολύ καλά ότι η υπάρχουσα συνδικαλιστική εκπροσώπηση - και στην Αθήνα και πανελλαδικά (ΠΟΕΣΕ) - δεν εκφράζει τα συμφέροντα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Εστίασης, υπονομεύει τη συλλογική διεκδίκηση, λειτουργεί ως "χρήσιμος εταίρος" των κυβερνήσεων και χειροκροτητής των πολιτικών τους», προσθέτει.

Σχετικά με το πώς πρέπει να είναι ένα σωματείο, ώστε να μπορεί να προασπίζεται τα συμφέροντα των μικρών επαγγελματιών του κλάδου, τονίζει πως σήμερα χρειάζεται σωματείο πραγματικά ζωντανό, που θα στηρίζεται στη συμμετοχή των μελών του, στις Γενικές Συνελεύσεις, στις επιτροπές γειτονιάς και κλάδου.

«Θέλουμε σωματείο ανεξάρτητο από επιχειρηματικά συμφέροντα και κυβερνητικές εναλλαγές, που δεν θα παζαρεύει "ανταλλάγματα" πίσω από κλειστές πόρτες», συνεχίζει σε άλλο σημείο. Και καλεί τους επαγγελματίες να κρατήσουν αγωνιστική στάση απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο, τα μονοπώλια και την πολιτική τους, και να μην εγκλωβιστούν σε ψεύτικες λύσεις ανταγωνιστικότητας και προσαρμογής, που στο τέλος οδηγούν τον μικρό επαγγελματία να δουλεύει όλο και πιο σκληρά για όλο και λιγότερο εισόδημα.