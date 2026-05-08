Παρασκευή 8 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΠΛΗΡΩΜΑ Ε/Γ-Ο/Γ «ΚΑΛΥΜΝΟΣ»
Δυόμισι μήνες απλήρωτο και χωρίς τροφοδοσία το πλήρωμα

Απαράδεκτη και εξοργιστική χαρακτηρίζει κλιμάκιο του ναυτεργατικού σωματείου «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» την κατάσταση που συνάντησε κατά την επίσκεψή του στο επιβατηγό - οχηματαγωγό πλοίο «Κάλυμνος» της ΑΝΕΚ, στο πλαίσιο περιοδείας που οργάνωσε σε βαπόρια στον Νέο Μόλο Δραπετσώνας.

Ολο το πλήρωμα του πλοίου, αναφέρει, είναι απλήρωτο δυόμισι μήνες, κατά παράβαση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Ακτοπλοΐας, ενώ την ίδια στιγμή η εταιρεία δεν έχει φροντίσει ούτε για την τροφοδοσία του πληρώματος, αφήνοντας τους ναυτεργάτες κυριολεκτικά στην τύχη τους. Πρόκειται «για μια κατάσταση ντροπής, που προσβάλλει την αξιοπρέπεια των ναυτικών και αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πώς αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοι όταν η κερδοφορία των εταιρειών μπαίνει πάνω από τις ανθρώπινες ανάγκες».

Το Σωματείο απαιτεί από την ΑΝΕΚ και το υπουργείο Ναυτιλίας να δοθεί άμεση λύση. Να εξοφληθούν άμεσα όλα τα δεδουλευμένα, να διασφαλιστούν η τροφοδοσία και οι αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, να σταματήσει η άθλια εγκατάλειψη των συναδέλφων.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Να δοθεί αποφασιστική απάντηση στις απειλές και την εργοδοτική αυθαιρεσία
Ξεσηκωμός! Ολοι στην απεργία και στις συγκεντρώσεις στις 13 Μάη!
Ενας ακόμα εργαζόμενος ξεψύχησε «για να γίνει η δουλειά!»
Την Κυριακή 10 Μάη η ημερίδα για το νοσηλευτικό προσωπικό
 Μαχητική κινητοποίηση για την επαναπρόσληψη της μονογονέα από τα KFC
Την Κυριακή ο ιστορικός περίπατος στη Θεσσαλονίκη
 Νεκρός, πιθανά από λεπτοσπείρωση, μετανάστης εργάτης γης
 Διοίκηση και εργοδοτικός συνδικαλισμός συνυπέγραψαν την απεμπόληση εργασιακών δικαιωμάτων
 Σε αγωνιστική επαγρύπνηση ενόψει συνάντησης με την εργοδοσία
 Μεγάλοι οι κίνδυνοι από την ανυπαρξία μέτρων υγείας και ασφάλειας
Στις 26 Μάη η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές του νέου σωματείου
 Επιθεώρηση Εργασίας ακόμα πιο βολική για τη μεγαλοεργοδοσία
 Εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την κατάληψη των τυφλών
 Να δοθεί επιτέλους το επίδομα σε τραυματισμένο ξυλουργό
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ