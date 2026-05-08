ΠΛΗΡΩΜΑ Ε/Γ-Ο/Γ «ΚΑΛΥΜΝΟΣ»

Δυόμισι μήνες απλήρωτο και χωρίς τροφοδοσία το πλήρωμα

Απαράδεκτη και εξοργιστική χαρακτηρίζει κλιμάκιο του ναυτεργατικού σωματείου «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» την κατάσταση που συνάντησε κατά την επίσκεψή του στο επιβατηγό - οχηματαγωγό πλοίο «Κάλυμνος» της ΑΝΕΚ, στο πλαίσιο περιοδείας που οργάνωσε σε βαπόρια στον Νέο Μόλο Δραπετσώνας.

Ολο το πλήρωμα του πλοίου, αναφέρει, είναι απλήρωτο δυόμισι μήνες, κατά παράβαση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Ακτοπλοΐας, ενώ την ίδια στιγμή η εταιρεία δεν έχει φροντίσει ούτε για την τροφοδοσία του πληρώματος, αφήνοντας τους ναυτεργάτες κυριολεκτικά στην τύχη τους. Πρόκειται «για μια κατάσταση ντροπής, που προσβάλλει την αξιοπρέπεια των ναυτικών και αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πώς αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοι όταν η κερδοφορία των εταιρειών μπαίνει πάνω από τις ανθρώπινες ανάγκες».

Το Σωματείο απαιτεί από την ΑΝΕΚ και το υπουργείο Ναυτιλίας να δοθεί άμεση λύση. Να εξοφληθούν άμεσα όλα τα δεδουλευμένα, να διασφαλιστούν η τροφοδοσία και οι αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, να σταματήσει η άθλια εγκατάλειψη των συναδέλφων.