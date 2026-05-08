ΤΟ ΠΑΜΕ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΗΡΩΙΚΟ ΜΑΗ ΤΟΥ '36

Την Κυριακή ο ιστορικός περίπατος στη Θεσσαλονίκη

Με μεγάλο ιστορικό περίπατο στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 10 Μάη το ΠΑΜΕ τιμά τον ματωμένο Μάη του 1936, τον ηρωικό αγώνα των καπνεργατών και χιλιάδων εργατών της πόλης που με το αίμα τους έγραψαν μία από τις πιο λαμπρές σελίδες στην Ιστορία του εργατικού κινήματος της χώρας μας.

Η αφετηρία - συγκέντρωση των συνδικάτων θα είναι στην πλατεία Ελευθερίας στις 10.30 π.μ., ενώ με πούλμαν και άλλα μέσα ετοιμάζουν τη συμμετοχή τους σωματεία από την Αθήνα και άλλες περιοχές. Συγκεκριμένα, από την Αθήνα τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν ξημερώματα Κυριακής, στις 3 π.μ. από την πλατεία Καραΐσκάκη (Μεταξουργείο).

Επίσης θα αναχωρήσουν λεωφορεία από: Βόλο, 6.30 π.μ., δημαρχείο. Τρίκαλα, 7 π.μ., κεντρική πλατεία. Κοζάνη, 8 π.μ., κεντρική πλατεία. Νάουσα, 8.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο Ημαθίας.

Το ΠΑΜΕ και τα σωματεία τιμούν τον ηρωικό Μάη του 36, θυμίζοντας ότι από τις 29 Απρίλη εκείνης της χρονιάς 12.000 καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης, στην πλειονότητά τους γυναίκες, κατέβηκαν σε απεργία διεκδικώντας αυξήσεις στα μεροκάματα και εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης. Ο αγώνας τους απλώθηκε γρήγορα σε πόλεις και κλάδους, αγκάλιασε εργάτες, επαγγελματίες, φοιτητές, τη νεολαία, ολόκληρο τον εργαζόμενο λαό της Θεσσαλονίκης.

Απέναντί τους βρήκαν την εργοδοσία, το αστικό κράτος και τους κατασταλτικούς μηχανισμούς του. Στις 8 Μάη χιλιάδες απεργοί που κατευθύνονταν προς τη Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος χτυπήθηκαν από τη χωροφυλακή. Στις 9 Μάη η πόλη συγκλονίστηκε από τη γενικευμένη απεργία και τη δολοφονική επίθεση ενάντια στους εργάτες.

«Από τον Μάη του '36 αντλούμε σημαντικά διδάγματα», σημειώνει το ΠΑΜΕ. «Δεν ήταν μια σύγκρουση έξω από την εποχή της. Ξεσπά σε μια περίοδο μεγάλων ιμπεριαλιστικών αντιθέσεων, στον Μεσοπόλεμο, όταν η καπιταλιστική κρίση, η φτώχεια, η ανεργία, η ένταση της εκμετάλλευσης πήγαιναν χέρι - χέρι με την κλιμάκωση της πολεμικής προετοιμασίας. Λίγα χρόνια αργότερα, οι λαοί θα πλήρωναν με εκατομμύρια νεκρούς τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Μάης του 1936 ήταν μια ταξική σύγκρουση, ένας μεγάλος σταθμός στην Ιστορία των ταξικών αγώνων, ο μεγαλύτερος που είχε ζήσει μέχρι τότε το εργατικό κίνημα στη χώρα μας. Ενας αγώνας που ανέδειξε περίτρανα την ανειρήνευτη αντίθεση κεφαλαίου - μισθωτής εργασίας, και έχει ξεχωριστή αξία και για το σήμερα.

Γιατί και σήμερα ζούμε σε συνθήκες που θυμίζουν επικίνδυνα εκείνη την περίοδο, με κλιμάκωση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, ανοιχτά πολεμικά μέτωπα, πολεμική οικονομία, αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους σχεδιασμούς ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, που συνοδεύεται με ένταση της εκμετάλλευσης, της φτώχειας και της καταστολής.

Τιμάμε και εμπνεόμαστε από τον ηρωικό αγώνα των εργατών της Θεσσαλονίκης τον Μάη του 1936. Κρατάμε ζωντανή τη φλόγα της θυσίας τους. Διδασκόμαστε από την Ιστορία και βαδίζουμε στα βήματά τους για την ανατροπή του βάρβαρου συστήματος των κερδών και της εκμετάλλευσης, που γεννά τον φασισμό και τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους».

Το ΠΑΜΕ καλεί τα σωματεία, κάθε εργαζόμενη και εργαζόμενο που θέλει να γνωρίσει την Ιστορία των ταξικών αγώνων να συμμετάσχει στον ιστορικό περίπατο.

Τον ιστορικό περίπατο θα ακολουθήσει εργατικό - λαϊκό γλέντι στις 2.30 μ.μ. στον πολυχώρο «Soul».

Κατάθεση στεφάνων από σωματεία της Θεσσαλονίκης αύριο Σάββατο

Παράλληλα, αύριο Σάββατο θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Καπνεργάτη (συμβολή Εγνατίας και Βενιζέλου) από εργατικά σωματεία και φορείς της Θεσσαλονίκης, για τον Μάη του 36.

Η προσυγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου.

Το κάλεσμα απευθύνουν τα Σωματεία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Εμποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης, ΣΕΤΗΠ, Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας, Ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας, Χημικής Βιομηχανίας Βόρειας Ελλάδας, Υπαλλήλων Συμβολαιογραφείων ν. Θεσσαλονίκης - Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.