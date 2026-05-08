ΒΟΡΕΙΑ ΗΛΕΙΑ - ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ

Νεκρός, πιθανά από λεπτοσπείρωση, μετανάστης εργάτης γης

Μεγάλη ανησυχία για την υγειονομική κατάσταση που επικρατεί στους καταυλισμούς διαμονής των χιλιάδων μεταναστών εργατών γης στις περιοχές της Βόρειας Ηλείας και της Δυτικής Αχαΐας, προκαλεί η είδηση θανάτου ενός 20χρονου Νεπαλέζου που νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, πιθανό από λεπτοσπείρωση.

Οπως έγινε γνωστό, ο άτυχος εργάτης διέμενε σε περιοχή της Ηλείας και άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη το απόγευμα. Πρόκειται για συμβάν που επιβεβαιώνει την ανάγκη λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας της υγείας των μεταναστών εργατών γης αλλά και συνολικότερα του πληθυσμού στις περιοχές Δυτικής Αχαΐας και Βόρειας Ηλείας, όπου την κατάσταση επιβαρύνουν και οι τεράστιες ελλείψεις στο υγειονομικό προσωπικό στα Κέντρα Υγείας, στα Νοσοκομεία και συνολικότερα στις υγειονομικές δομές.

Η ανησυχία εντείνεται και από το γεγονός ότι στο ΠΓΝΠ του Ρίο νοσηλεύονται έξι μετανάστες εργάτες γης με συμπτώματα φυματίωσης.

Απαιτώντας όλα τα αναγκαία μέτρα υγιεινής (ελέγχους, εμβολιασμούς, εξετάσεις κ.ά.) και αντιμετώπισης ασθενειών στους χώρους διαμονής των μεταναστών εργατών γης, παρέμβαση πραγματοποίησε χτες το μεσημέρι στην 6η ΥΠΕ το Εργατικό Κέντρο Πάτρας μαζί με το Σωματείο Τροφίμων - Ποτών Βόρειας Ηλείας - Δυτικής Αχαΐας.

Τα σωματεία κατήγγειλαν μάλιστα την άρνηση του Διοικητή της ΥΠΕ να τα δεχθεί, καθώς και το γεγονός ότι ουσιαστικά δεν έχει προχωρήσει κανένα μέτρο προστασίας στους καταυλισμούς.

«Απαιτούμε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε έκτακτα μέτρα, που αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης, διαμονής και εργασίας των χιλιάδων μεταναστών εργατών», επεσήμανε και πρόσφατα το Σωματείο προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί.