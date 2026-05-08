Παρασκευή 8 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
Να δοθεί επιτέλους το επίδομα σε τραυματισμένο ξυλουργό

Κινητοποίηση στο υπουργείο Εργασίας τη Δευτέρα

Σε κινητοποίηση τη Δευτέρα 11 Μάη στις 9 π.μ. στο υπουργείο Εργασίας προχωρά η Συντεχνία Επιπλοποιών και Ξυλουργών Καταστηματαρχών Αθηνών και Προαστίων, απαιτώντας επίδομα ασθενείας για ξυλουργό που τραυματίστηκε σοβαρά στα τρία δάχτυλα του χεριού του. Στην κινητοποίηση καλεί και η ΟΒΣΑ.

Πρόκειται μάλιστα για αυτοαπασχολούμενο που 11 μήνες από όταν τραυματίστηκε σοβαρά στα τρία δάχτυλα του χεριού του το ταμείο ακόμα δεν έχει αναπληρώσει το εισόδημά του, παρά τη δίμηνη άδεια που του έγραψε ο γιατρός. Την ίδια στιγμή, βέβαια, το Ταμείο κάνει απαιτητές τις εισφορές του βιοτέχνη... Με τον χρόνο δε που έμεινε μακριά από την εργασία του να είναι μεγαλύτερος από την άδεια που του έγραψε ο γιατρός, η απάντηση που πήρε από το Ταμείο ήταν ότι «η άδειά του ούτε εγκρίθηκε ούτε απορρίφθηκε».

«Παρά της δεσμεύσεις του υπουργείου για τη θέσπιση επιδόματος ασθενείας για τους αυτοαπασχολούμενους, παραμένουμε εκτεθειμένοι», τονίζει το σωματείο, αφού δεν προβλέπεται καμία παροχή σε περίπτωση ατυχήματος, αν π.χ. ο ασφαλισμένος δεν κριθεί ανίκανος εργασίας για πάνω από έναν μήνα. «Την ίδια στιγμή που μπαίνουν κόφτες σε παροχές και επιδόματα για εμάς, δίνονται πακέτα ενισχύσεων και φοροαπαλλαγών δισεκατομμυρίων σε μεγάλες βιομηχανίες και επιχειρήσεις. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε άλλο αυτήν την κατάσταση», προσθέτει, απαιτώντας αποζημίωση από την πρώτη μέρα και όχι μετά από 30 μέρες, και άλλες διεκδικήσεις.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
