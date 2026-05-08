ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Επιθεώρηση Εργασίας ακόμα πιο βολική για τη μεγαλοεργοδοσία

Την εμπορευματοποιημένη, ακόμα πιο «φιλική» στη μεγαλοεργοδοσία και την ασυδοσία της Επιθεώρηση Εργασίας, που προωθούν κυβέρνηση και ΕΕ με τον πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε, αναδεικνύει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με Ερώτηση που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του Κόμματος, Κώστας Παπαδάκης.

Είναι ενδεικτικό ότι οι όποιοι επιτόπιοι έλεγχοι επιτρέπει στην Επιθεώρηση Εργασίας το τραγικά λιγοστό προσωπικό της, πλέον μπορούν να διενεργούνται με ...εκ των προτέρων ενημέρωση της εργοδοσίας, δηλαδή καταργείται ο αιφνιδιαστικός χαρακτήρας του ελέγχου. Οι εργοδότες θα έχουν πολύ περισσότερα εργαλεία για να παρεμποδίζουν τον έλεγχο, ακόμα και να καταγγέλλουν εκείνοι τους επιθεωρητές ζητώντας την εξαίρεσή τους!

Επίσης, οι έλεγχοι αυτοί μετατοπίζονται από την επιβολή κυρώσεων προς τη «συμβουλευτική συμμόρφωση», ενώ περιορίζεται η όποια ανεξαρτησία των επιθεωρητών και ενισχύεται ο διοικητικός έλεγχος πάνω στη δράση τους.

Παράλληλα προβλέπεται η ανάθεση ελέγχων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σε ιδιωτικές εταιρείες, μετατρέποντας τον έλεγχο σε υπόθεση των ίδιων των επιχειρηματικών συμφερόντων, με αποτέλεσμα την πλήρη απαξίωση της όποιας αξιοπιστίας των ελέγχων και την ενίσχυση της εργοδοτικής ασυδοσίας. Αλλωστε, η ίδια η υπαγωγή της Επιθεώρησης Εργασίας στο υπουργείο Ανάπτυξης μέσω της «Ομάδας Διαχείρισης Εργου», με βασικό προσανατολισμό τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις, είναι αποκαλυπτική για τις αντεργατικές στοχεύσεις του ν.4512/2018 που ενεργοποίησε πρόσφατα η κυβέρνηση.

Με κριτήριο λοιπόν το κυνήγι του επιχειρηματικού κέρδους, θα είναι αδύνατο να επιτελέσει την ευθύνη της για την προστασία της ζωής και της ασφάλειας των εργαζομένων, να δράσει κυρίως προληπτικά για την αποτροπή των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών αλλά και για τη διερεύνησή τους και τον καταλογισμό των εργοδοτικών ευθυνών κάθε φορά που συμβαίνουν.

Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα θυμίζει τα εκατοντάδες «ατυχήματα» στους χώρους δουλειάς, σημειώνοντας ότι η εργοδοσία, αποθρασυμένη από το πέρασμα σειράς νόμων κυβέρνησης και ΕΕ που ευνοούν ακόμα περισσότερο την κερδοφορία της, αυτήν την περίοδο εντείνει την τρομοκράτηση συνδικαλιστών και εργαζομένων με στόχο να εμποδίσει την πάλη τους για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

Με βάση τα παραπάνω, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ υπέβαλε τα εξής ερωτήματα:

«Πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο γεγονός ότι:

Οι κατευθύνσεις για την "απλούστευση" στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και της μείωσης του λεγόμενου "διοικητικού βάρους" οδηγούν σε εκ των προτέρων ενημερώσεις της εργοδοσίας για ελέγχους, σε πρόσθετα εμπόδια στους Επιθεωρητές να ασκήσουν το έργο τους, σε εμπλοκή ιδιωτών ενάντια ακόμα και στην 81η Διεθνή Σύμβαση Εργασίας, στο ξήλωμα των απαιτούμενων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, όπως αποδεικνύεται βάζοντας σε κίνδυνο - θάνατο τους εργαζόμενους;

Η λεγόμενη "αυτοσυμμόρφωση" των εργοδοτών και η αποψίλωση προσωπικού των ελεγκτικών μηχανισμών με βάση τη στρατηγική των "ανεξάρτητων" αρχών και μηχανισμών τύπου Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, που εφαρμόζονται από τις κυβερνήσεις των κρατών - μελών, συντείνουν στην εκτίναξη των εργατικών ατυχημάτων - εργοδοτικών εγκλημάτων;

Στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και της "ευελιξίας" των 13 ωρών και των μόλις 11 ωρών μεσολάβησης ξεκούρασης από τη μια στην επόμενη βάρδια για τον εργαζόμενο που επιβάλλουν οι ευρωενωσιακές Οδηγίες, κλιμακώνεται η εντατικοποίηση, αυξάνονται τα όρια συνταξιοδότησης, συνταξιούχοι επιστρέφουν στη δουλειά, αυξάνεται διαρκώς η εργασία ανηλίκων και διαμορφώνονται εκρηκτικές συνθήκες που οδηγούν σε συστηματική υποβάθμιση της προστασίας της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, με αποτέλεσμα την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και των θανατηφόρων περιστατικών στους χώρους δουλειάς;».