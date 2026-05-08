EΟΠΑΕ

Διοίκηση και εργοδοτικός συνδικαλισμός συνυπέγραψαν την απεμπόληση εργασιακών δικαιωμάτων

Ωμό εμπαιγμό και μνημείο εκμετάλλευσης σε βάρος των εργαζομένων του Οργανισμού αποτελεί το κείμενο που παρουσιάστηκε ως «Συλλογική Σύμβαση Εργασίας» στον ΕΟΠΑΕ, και φέρει την υπογραφή και του εργοδοτικού συνδικαλισμού (Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων - ΠΣΕ).

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τον Οργανισμό που συστάθηκε με το αντιδραστικό νομοσχέδιο της «ψυχιατρικής μεταρρύθμισης» και στον οποίο εντάχθηκαν όλοι οι φορείς της Απεξάρτησης. Και, όπως φαίνεται, τα πρώτα θύματα είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι των φορέων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ καταγγέλλει πως δεν είναι ούτε συλλογική ούτε σύμβαση εργασίας αυτό που υπογράφηκε, καθώς προέκυψε μέσα από μια εν κρυπτώ διαδικασία, χωρίς καμία απολύτως συμμετοχή των εργαζομένων. «Δεν πρόκειται για Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αλλά για ένα πακέτο οικειοθελών παροχών που τελεί υπό την έγκριση του υπουργείου Οικονομικών. Μια Συλλογική Σύμβαση όφειλε να ρυθμίζει μια σειρά πτυχές της εργασιακής σχέσης (αμοιβές, επιδόματα, ωράρια, υπερεργασία, άδειες, συνθήκες εργασίας, διαδικασίες, συλλογικά δικαιώματα κ.λπ.). Τίποτα από αυτά δεν ρυθμίζεται με το συγκεκριμένο κείμενο, που περισσότερο προσομοιάζει με μια εγκύκλιο της διοίκησης για ορισμένες επιδοματικές παροχές».

Οσο για τις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που ισχύουν βάσει προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων (σχετική απόφαση ΟΜΕΔ) για τους εργαζόμενους που προέρχονται από το ΚΕΘΕΑ, σχετικά με σοβαρά θέματα (άδειες μητρότητας, εκπαιδευτικές άδειες, μειωμένα ωράρια, μακροχρόνια απουσία λόγω ασθενειών κ.λπ.), και οι οποίες θα έπρεπε να κατοχυρωθούν για όλο το προσωπικό του ΕΟΠΑΕ, «φυσικά δεν τέθηκαν από κανέναν και απουσιάζουν από τη "σύμβαση"». Επίσης ο Σύλλογος καταγγέλλει ότι δεν κατοχυρώνονται ούτε καν οι άδειες που προβλέπει η εγκύκλιος του Οργανισμού, με αποτέλεσμα αυτές να παραμένουν στην ευχέρεια της εκάστοτε διοίκησης. Ακόμα, δεν υπάρχει αναφορά στο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, που παραμένει αρρύθμιστο μετά από 14 μήνες, ούτε για την εκπαίδευση και εποπτεία του προσωπικού.

«Αγωνιστική Συσπείρωση»: Να πραγματοποιηθεί άμεσα συνέλευση στον ΠΣΕ

Η παραπάνω εξέλιξη προκάλεσε την άμεση αντίδραση και της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης» Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Σαν τους κλέφτες, στα μουλωχτά, παραμονή Εργατικής Πρωτομαγιάς, εκτέλεσαν τις εντολές των εργοδοτών και περήφανοι παρουσίασαν την "επιτυχία" τους... Ο λόγος για την πλειοψηφία του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ (...) έκαναν μια προσχηματική "έκτακτη" συνεδρίαση του ΔΣ στις 30/4, όπου αναφέρθηκαν περί ανέμων και υδάτων σε παροχές της διοίκησης, γιατί δεν είχαν την τσίπα να αποκαλύψουν ότι έχουν έτοιμους τους δικηγόρους στα κεντρικά για να υπογράψουν όσα είχαν ήδη συμφωνήσει...».

Σχετικά με το κείμενο που υπογράφηκε από την εργοδοτική πλειοψηφία του ΠΣΕ, η «Αγωνιστική Συσπείρωση» επισημαίνει ότι «δεν έχει καμία σχέση με τις ανάγκες των εργαζομένων, που βρίσκονται στο έλεος της ακρίβειας, της εμπορευματοποίησης κάθε κοινωνικής ανάγκης, σε έναν τομέα δουλειάς υψηλής εξειδίκευσης αλλά και επικινδυνότητας (...)

Πώς να μην καμαρώνει για το "έργο" της η διοίκηση, όταν ξέρει ότι από αυτήν τη Σύμβαση εξαιρείται ήδη το 1/4 των εργαζομένων του Οργανισμού που δουλεύει με ΔΠΥ, ποσοστό που θα αυξηθεί κι άλλο, αφού οι νέες προσλήψεις θα γίνουν με το ίδιο άθλιο καθεστώς, που στερεί κάθε δικαίωμα από τους εργαζόμενους; Πώς να μη γελάνε και τα μουστάκια τους όταν το ίδιο το Σωματείο υπογράφοντας κάτι τέτοιο αποδέχεται όχι μόνο τα "μπλοκάκια" αλλά και τις ελαστικές σχέσεις εργασίας (ΙΔΟΧ), τις εργολαβίες σε φύλαξη και καθαριότητα, αντί να ζητά να απορροφηθούν ως μόνιμο προσωπικό του Οργανισμού, με πλήρη δικαιώματα;

Πώς να μην πανηγυρίζει η εργοδοσία όταν το ίδιο το Σωματείο αποποιείται τη διεκδίκηση της επιστροφής των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, των επιδομάτων αδείας και σπουδών, των 3ετιών, τρώγοντας αμάσητη την καραμέλα των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που μας έφερε τις χειρότερες διατάξεις που ισχύουν στο Δημόσιο, μαζί με όλες τις χειρότερες διατάξεις που ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα; (...).

Η διοίκηση ξέρει καλά ότι όσα επιδόματα και άδειες burn-out και να δοθούν, αν οι εργαζόμενοι δεν έχουν συγκροτημένα δικαιώματα και αν δεν αναμορφωθεί το πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού στην κατεύθυνση της θεραπείας, αντί για τη συνεχή ματαίωση με την οποία ερχόμαστε πλέον καθημερινά αντιμέτωποι, οι συνθήκες εργασίας μας θα είναι μόνιμα επισφαλείς υλικά, σωματικά και ψυχικά. Γι' αυτό υπέγραψε πρόθυμα τη συγκεκριμένη Σύμβαση. Γιατί πίσω από το καρότο υπάρχει το μαστίγιο...».

Η «Αγωνιστική Συσπείρωση» Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ καλεί τους εργαζόμενους να δράσουν με κριτήριο το σύνολο των αναγκών τους, απαιτώντας την πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης των μελών του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ ώστε να αποφασίσει για τη δημιουργία ενός ενιαίου σωματείου στον Οργανισμό, την απόρριψη της Σύμβασης του ΠΣΕ και την έναρξη ουσιαστικής συλλογικής διεκδίκησης για την υπογραφή ΣΣΕ.