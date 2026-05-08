Παρασκευή 8 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Μαχητική κινητοποίηση για την επαναπρόσληψη της μονογονέα από τα KFC

Μαχητική κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε χθες στην Επιθεώρηση Εργασίας της Ν. Ιωνίας από το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού Αττικής και από φορείς της περιοχής, όπου συζητήθηκε η άδικη και εκδικητική απόλυση μητέρας μονογονέα από την εργοδοσία των KFC, που είχε στόχο τη συνδικαλιστική της δράση.

Τα μέλη των σωματείων και των μαζικών φορέων από νωρίς μοίραζαν στους περαστικούς ανακοινώσεις καταγγελίας της απόλυσης και καλούσαν όλους σε συμπαράσταση, κάνοντας καθαρό στην εργοδοσία ότι δεν κάνουν βήμα πίσω μέχρι την επαναπρόσληψη της εργαζόμενης.

«Πάρτε πίσω την απόλυση» και «για τους εργοδότες κέρδη και χλιδή και για τους εργάτες μίζερη ζωή», είναι ορισμένα από τα συνθήματα που κυριάρχησαν στην κινητοποίηση, στιγματίζοντας το περιεχόμενο της πάλης.

Στην κινητοποίηση παρευρέθηκε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, Γ. Στεφανάκης, ο οποίος συμμετείχε και στην τριμερή συνάντηση στο πλευρό της απολυμένης.

Υπενθυμίζεται ότι η εργαζόμενη απολύθηκε πριν από λίγο καιρό εκδικητικά γιατί στάθηκε, ως όφειλε, στο πλευρό συναδέλφου της, που είχε ήδη απολυθεί μια εβδομάδα νωρίτερα από εκείνη, δηλαδή εκδιώχθηκε, επειδή τελικά υπερασπίστηκε το δικαίωμα στην εργασία και στάθηκε απέναντι στο άδικο. Το Κλαδικό Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρισμού από την πρώτη στιγμή οργάνωσε τις κινητοποιήσεις έξω από καταστήματα της εταιρείας, η οποία έχει πάρει επιπλέον αποφασιστική απάντηση από τους εργαζόμενους των KFC, καθώς έχουν πλέον το δικό τους Σωματείο. Η συζήτηση της υπόθεσης θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στην Επιθεώρηση Εργασίας Ν. Ιωνίας. «Να πάρουν πίσω την απαράδεκτη συνδικαλιστική απόλυση! Οργανωνόμαστε - Διεκδικούμε - Παλεύουμε μέσα από τις γραμμές του Συνδικάτου μας», τονίζει το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
