ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΑΣ

Μεγάλοι οι κίνδυνοι από την ανυπαρξία μέτρων υγείας και ασφάλειας

Επικίνδυνες είναι οι καταστάσεις που επικρατούν για τους χιλιάδες εργαζόμενους στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, κάτι που επιβεβαιώθηκε και με την πυρκαγιά που ξέσπασε προχθές στην εταιρεία ανακύκλωσης «Tyres Herco S.A.», όπως επίσης και από τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά στον ίδιο χώρο.

Τα γεγονότα είναι απανωτά, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι στον συγκεκριμένο χώρο τα τελευταία 17 χρόνια οι εργαζόμενοι μετρούν δύο νεκρούς και πολλαπλά «ατυχήματα», με το Εργατικό Κέντρο να τονίζει ότι πρόκειται για προδιαγεγραμμένα εργοδοτικά εγκλήματα.

Συγκεκριμένα, στην ίδια επιχείρηση: Το 2009 έπιασε φωτιά. Το 2010 σκοτώθηκε μετανάστης όταν υπέρβαρος σάκος πλαστικού έπεσε από μεγάλο ύψος, αποτέλεσμα ασυντήρητων και επικίνδυνων υποδομών. Το 2011 ξέσπασε ξανά πυρκαγιά, με την επιχείρηση να αποζημιώνεται με 3.163.171 ευρώ. Το 2018 κι άλλος εργάτης έχασε τη ζωή του όταν του δόθηκε εντολή να επισκευάσει υπερθερμασμένο ηλεκτρομειωτήρα σε ύψος, χωρίς μέτρα ασφαλείας και χωρίς εκπαίδευση.

Με αφορμή την κατάσταση αυτή, το Εργατικό Κέντρο καταγγέλλει τις «πολιτικές της «αυτορρύθμισης» των επιχειρήσεων και της αδειοδότησης με απλή γνωστοποίηση, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, που νομιμοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις.

Λέγοντας πως «η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο», το ΕΚ Πάτρας στέκεται και στην παρέμβασή του στο εργοστάσιο ανακύκλωσης ελαστικών μετά την πυρκαγιά. Εκεί, η αντιπροσωπεία του διαπίστωσε ότι οι τρεις εργαζόμενοι παρέμεναν στον χώρο, ενώ με ευθύνη τόσο της εργοδοσίας όσο και της Πυροσβεστικής έπρεπε να είχαν απομακρυνθεί, και γι' αυτό απαίτησε την εκκένωσή του, τη διεξαγωγή όλων των αναγκαίων ελέγχων ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς, καθώς και να του δοθεί άμεσα το πόρισμα της Πυροσβεστικής, κάτι που αρνήθηκε η Υπηρεσία.

Σχολιάζοντας τη στάση της Πυροσβεστικής σημειώνει ότι δεν προχώρησε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ως όφειλε, αφού π.χ. δεν κινήθηκαν οι διαδικασίες του αυτοφώρου.

Στέκεται και στην απαράδεκτη στάση του διευθυντή της εταιρείας, που ανέφερε ότι «αυτά συμβαίνουν σε επιχειρήσεις που διαχειρίζονται ελαστικά», αλλά και στις ευθύνες συνολικότερα της ΕΤΒΑ και του ΣΕΒΙΠΑ για τη ΒΙΠΕ και το γεγονός ότι είναι ένας και μοναδικός ο δρόμος - έξοδος διαφυγής σε περίπτωση μεγάλης πυρκαγιάς ή βιομηχανικού ατυχήματος.

Το ΕΚΠ απαιτεί, μεταξύ άλλων, να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια της πυρκαγιάς, να αποδοθούν οι ευθύνες σε εργοδοσία και υπηρεσίες, να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, να σταματήσει η λειτουργία του εργοστασίου μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των εργαζομένων.