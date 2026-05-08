ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ «ΜΙΝΕΡΒΑ»

Σε αγωνιστική επαγρύπνηση ενόψει συνάντησης με την εργοδοσία

Με την απόφαση να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, στην περίπτωση που η εργοδοσία δεν καταθέσει μια ικανοποιητική πρόταση, ολοκλήρωσαν χτες τις στάσεις εργασίας τους σε όλες τις βάρδιες, που οργάνωσαν για τέσσερις συνεχόμενες μέρες, οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο «ΜΙΝΕΡΒΑ» στο Σχηματάρι, στο πλαίσιο του αγώνα που δίνουν μαζί με το κλαδικό Συνδικάτο Χημικής Βιομηχανίας για την υπογραφή επιχειρησιακής ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις.

Και αυτή η απόφαση λήφθηκε σε Γενική Συνέλευσή τους ενόψει της νέας συνάντησης του κλαδικού Συνδικάτου Χημικής Βιομηχανίας Αττικής με την εργοδοσία, η οποία έχει οριστεί για τη Δευτέρα 11 Μάη. Μετά τη συνάντηση θα γίνει νέα Γενική Συνέλευση για να καθορίσουν οι εργαζόμενοι τα περαιτέρω βήματά τους.

Στη συνέλευση τοποθετήσεις έκαναν και ο πρόεδρος του κλαδικού συνδικάτου Δ. Εφιετζής και ο αντιπρόεδρός του και εργαζόμενος στη «Flora» Λ. Καρπαθάκης, αναδεικνύοντας ότι οι αυξήσεις που προτείνει η εργοδοσία είναι ψίχουλα μπροστά στο κόστος ζωής που έχει εκτιναχθεί. Ακόμα οι εργαζόμενοι προειδοποίησαν πως οι στάσεις εργασίας είναι μόνο η αρχή και αν η εργοδοσία δεν κάνει μια σοβαρή πρόταση, οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία συνάντηση πριν ξεκινήσουν οι στάσεις εργασίας, η εργοδοσία διατήρησε την αδιάλλακτη στάση της, απορρίπτοντας το αίτημα των εργαζομένων για αυξήσεις 8% και αντιπρότεινε αυξήσεις που μόλις άγγιζαν το 3%, δηλαδή κάτω και από τον πληθωρισμό, που σημαίνει μείωση μισθών.