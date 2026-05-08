Παρασκευή 8 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ «ΜΙΝΕΡΒΑ»
Σε αγωνιστική επαγρύπνηση ενόψει συνάντησης με την εργοδοσία

Με την απόφαση να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, στην περίπτωση που η εργοδοσία δεν καταθέσει μια ικανοποιητική πρόταση, ολοκλήρωσαν χτες τις στάσεις εργασίας τους σε όλες τις βάρδιες, που οργάνωσαν για τέσσερις συνεχόμενες μέρες, οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο «ΜΙΝΕΡΒΑ» στο Σχηματάρι, στο πλαίσιο του αγώνα που δίνουν μαζί με το κλαδικό Συνδικάτο Χημικής Βιομηχανίας για την υπογραφή επιχειρησιακής ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις.

Και αυτή η απόφαση λήφθηκε σε Γενική Συνέλευσή τους ενόψει της νέας συνάντησης του κλαδικού Συνδικάτου Χημικής Βιομηχανίας Αττικής με την εργοδοσία, η οποία έχει οριστεί για τη Δευτέρα 11 Μάη. Μετά τη συνάντηση θα γίνει νέα Γενική Συνέλευση για να καθορίσουν οι εργαζόμενοι τα περαιτέρω βήματά τους.

Στη συνέλευση τοποθετήσεις έκαναν και ο πρόεδρος του κλαδικού συνδικάτου Δ. Εφιετζής και ο αντιπρόεδρός του και εργαζόμενος στη «Flora» Λ. Καρπαθάκης, αναδεικνύοντας ότι οι αυξήσεις που προτείνει η εργοδοσία είναι ψίχουλα μπροστά στο κόστος ζωής που έχει εκτιναχθεί. Ακόμα οι εργαζόμενοι προειδοποίησαν πως οι στάσεις εργασίας είναι μόνο η αρχή και αν η εργοδοσία δεν κάνει μια σοβαρή πρόταση, οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία συνάντηση πριν ξεκινήσουν οι στάσεις εργασίας, η εργοδοσία διατήρησε την αδιάλλακτη στάση της, απορρίπτοντας το αίτημα των εργαζομένων για αυξήσεις 8% και αντιπρότεινε αυξήσεις που μόλις άγγιζαν το 3%, δηλαδή κάτω και από τον πληθωρισμό, που σημαίνει μείωση μισθών.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Να δοθεί αποφασιστική απάντηση στις απειλές και την εργοδοτική αυθαιρεσία
Ξεσηκωμός! Ολοι στην απεργία και στις συγκεντρώσεις στις 13 Μάη!
Ενας ακόμα εργαζόμενος ξεψύχησε «για να γίνει η δουλειά!»
Την Κυριακή 10 Μάη η ημερίδα για το νοσηλευτικό προσωπικό
 Μαχητική κινητοποίηση για την επαναπρόσληψη της μονογονέα από τα KFC
Την Κυριακή ο ιστορικός περίπατος στη Θεσσαλονίκη
 Νεκρός, πιθανά από λεπτοσπείρωση, μετανάστης εργάτης γης
 Διοίκηση και εργοδοτικός συνδικαλισμός συνυπέγραψαν την απεμπόληση εργασιακών δικαιωμάτων
 Μεγάλοι οι κίνδυνοι από την ανυπαρξία μέτρων υγείας και ασφάλειας
Στις 26 Μάη η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές του νέου σωματείου
 Δυόμισι μήνες απλήρωτο και χωρίς τροφοδοσία το πλήρωμα
 Επιθεώρηση Εργασίας ακόμα πιο βολική για τη μεγαλοεργοδοσία
 Εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την κατάληψη των τυφλών
 Να δοθεί επιτέλους το επίδομα σε τραυματισμένο ξυλουργό
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ