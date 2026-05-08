ΧΩΡΟΙ ΔΟΥΛΕΙΑΣ - ΠΑΓΙΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ενας ακόμα εργαζόμενος ξεψύχησε «για να γίνει η δουλειά!»

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη στην περιοχή του Ηραίου στη Σάμο, όταν μπετονιέρα που εκτελούσε εργασίες, σε σαθρό έδαφος όπως καταγγέλλουν το Εργατικό Κέντρο και τα σωματεία, ανατράπηκε και καταπλάκωσε τον 52χρονο Θοδωρή Α., εργαζόμενο στην εταιρεία ΓΕΝΚΑ ΑΤΕ, σε έργο του δήμου Ανατολικής Σάμου.

Μάλιστα, χρειάστηκε να γίνει παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου για να πάνε στο νησί χθες, δηλαδή μία μέρα μετά, επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας. Οι επιθεωρητές μετέβησαν δε στη Σάμο από τη Χίο, όπου έχει την έδρα της η Επιθεώρηση, με τρεις εργαζόμενους για όλο το Βορειανατολικό Αιγαίο (!), και μεταξύ άλλων έδωσαν εντολή παύσης εργασιών μέχρι να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος.

Το εργοδοτικό έγκλημα καταγγέλλεται από το Εργατικό Κέντρο Σάμου, που βρέθηκε άμεσα στον χώρο και επισημαίνει ότι για μια ακόμα φορά «δεν τηρήθηκαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, γιατί ακόμη μια φορά εμείς οι εργαζόμενοι είμαστε αναλώσιμοι για το κράτος αυτό! Γιατί ακόμη μια φορά τα κέρδη τους είναι πάνω από τις ζωές μας!».

Τονίζει ότι το έδαφος στο οποίο γίνονταν οι εργασίες είναι σαθρό και «είναι εγκληματική κίνηση» η παρουσία μιας μπετονιέρας, που ζυγίζει περίπου 30 τόνους. Παράλληλα, τουλάχιστον μέχρι χθες το μεσημέρι δεν είχε διαπιστωθεί αν υπήρχε τεχνική μελέτη για τον βαθμό επικινδυνότητας των εργασιών, αν υπήρχε επίβλεψη και πού ήταν οι σημάνσεις κυκλοφορίας εργοταξίου.

Υπογραμμίζει ότι τεράστιες ευθύνες για τους θανάτους εργαζομένων έχουν όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά και το κράτος, που έχουν ξεχαρβαλώσει τις Επιθεωρήσεις Εργασίας και έχουν έχουν αφήσει την εργοδοσία να λειτουργεί καταπώς θέλει, «όπως φυσικά και ο δήμος Ανατολικής Σάμου και η δημοτική αρχή, που αφήνουν ακάλυπτες ως προς τα μέτρα ασφαλείας τις δικές του εργολαβίες και τα έργα!». Ακόμα, θυμίζει το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα το 2024, «πάλι με φορέα υλοποίησης τον δήμο Ανατολικής Σάμου», όταν οικοδόμος έχασε τη ζωή του πέφτοντας «χωρίς τήρηση μέτρων ασφαλείας».

Καταλήγοντας, απαιτεί να στηριχθεί με κάθε τρόπο η οικογένεια του αδικοχαμένου εργάτη, να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να διερευνηθούν τα αίτια, αλλά και την άμεση στελέχωση Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης στη Σάμο και την ενίσχυση της Χίου και με άλλους επόπτες. Επίσης, να διενεργούνται τακτικοί και ουσιαστικοί έλεγχοι στους χώρους δουλειάς, παρουσία του Εργατικού Κέντρου.

Ηταν προδιαγεγραμμένο

Χρόνια καταγγέλλουν ότι στον κλάδο επικρατεί η λογική «να γίνει η δουλειά», με τη ζωή των εργαζομένων να θυσιάζεται για τα κέρδη των ομίλων, σημειώνουν με κοινή τους ανακοίνωση και τα Σωματεία Χειριστών - Βοηθών Μηχανημάτων Εργων Σάμου, Οικοδόμων Καρλοβάσου και Νήσου Σάμου.

«Η οργή μας ξεχειλίζει, γιατί ο συνάδελφός μας πήγε για ένα μεροκάματο και δεν γύρισε ποτέ σπίτι. Γιατί πολύ απλά δεν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να τον πλακώσει η μπετονιέρα που βούλιαξε στο έδαφος. Στη θέση του θα μπορούσε να είναι ο οποιοσδήποτε από εμάς, αφού όλοι με τους ίδιους επικίνδυνους όρους εργασίας εργαζόμαστε στον κλάδο των Κατασκευών», αναφέρουν, και ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται για «ατυχή» γεγονότα.

Μάλιστα σχολιάζουν και την απάντηση που δόθηκε από αιρετούς του νησιού ότι «αν ήταν 10 εκατοστά πιο πέρα» δεν θα σκοτωνόταν ο εργάτης. «Ηταν προδιαγεγραμμένο ότι με τέτοιο βάρος σε ένα σαθρό έδαφος θα γινόταν αυτό που έγινε», επισημαίνουν, και θέτουν τα εξής ερωτήματα: «Ποια ήταν η μελέτη; Ποιος νόμος επιτρέπει στον δήμο και στην εταιρεία να γίνει αυτό το έγκλημα; Και μάλιστα στο Ηραίο, όπου σε όλο το μήκος της παραλιακής το έδαφος έχει τέτοια σαθρότητα, λόγω της χρόνιας διάβρωσης από τη θάλασσα;».