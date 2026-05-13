ΠΕΜΕΝ - «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»

Να πληρωθούν οι εργαζόμενοι στο «Κάλυμνος» και να αποκατασταθεί η τροφοδοσία τους

Σε επίσχεση εργασίας προχώρησαν χθες τα μέλη του πληρώματος του επιβατηγού - οχηματαγωγού πλοίου «Κάλυμνος», της Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρείας Καλύμνου, καθώς η εταιρεία, παραβιάζοντας τη ΣΣΕ της ακτοπλοΐας, τους έχει αφήσει απλήρωτους τουλάχιστον 3 μήνες, δεν τους έχει καταβάλει τα αναδρομικά του 2025, ούτε έχει μεριμνήσει για την τροφοδοσία τους.

Το πρόβλημα είχαν καταγγείλει τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» από τις 7 Μάη, όταν κλιμάκιο του «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» πραγματοποίησε περιοδεία στον Νέο Μόλο Δραπετσώνας και διαπίστωσε την κατάσταση.

Είναι μάλιστα προκλητικό το γεγονός ότι η πλοιοκτήτρια εταιρεία δημοσιοποίησε μια κατάπτυστη επιστολή, με την οποία έχει το θράσος να υποστηρίζει ότι όσοι εργάζονται στο πλοίο δηλώνουν ...σύμφωνοι να δουλεύουν χωρίς να πληρώνονται! Τα σωματεία καταγγέλλουν τις ευθύνες της κυβέρνησης και για το γεγονός ότι η εταιρία αποποιείται κάθε ευθύνη της για τη μη καταβολή των δεδουλευμένων και την άθλια κατάσταση που επικρατεί στο «Κάλυμνος».

Με την επίσχεση εργασίας οι εργαζόμενοι απαιτούν να εξοφληθούν άμεσα όλα τα δεδουλευμένα τους, να διασφαλιστεί η τροφοδοσία και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης του πληρώματος. Ακόμα, τα δύο σωματεία απαιτούν από το υπουργείο Ναυτιλίας να αναλάβει τις ευθύνες του για να σταματήσουν η εργοδοτική αυθαιρεσία και η παραβίαση της ΣΣΕ, και να λυθεί το ζωτικό πρόβλημα της τροφοδοσίας του πληρώματος.