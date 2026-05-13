ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ ΒΑΖΟΥΝ «ΛΟΥΚΕΤΟ» - ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Κλείνει η «NOTOS» το κατάστημα στην Αθήνα, σε αγωνία τριακόσιοι εργαζόμενοι

Το οριστικό κλείσιμο του καταστήματός του στην οδό Αιόλου στην Αθήνα στις 31 Αυγούστου ανακοίνωσε ο όμιλος «ΝΟΤΟS Com», έπειτα από συνάντηση με το επιχειρησιακό Σωματείο των εργαζομένων, αφήνοντας στον «αέρα» τους 300 περίπου εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, οι οποίοι από Σεπτέμβρη θα μείνουν στον δρόμο.

Με το βλέμμα στραμμένο στη θωράκιση των επενδύσεών του ο συγκεκριμένος όμιλος, όπως γίνεται και στη Θεσσαλονίκη με την επικείμενη απόσυρση της «Ryanair» από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», δεν αναλαμβάνει καμιά δέσμευση για τους εκατοντάδες εργαζόμενους, παρά τα κροκοδείλια δάκρυα, πως τάχα η διοίκηση ...κατανοεί τη θέση των εργαζομένων.

Αλλωστε στην ανακοίνωσή της η εργοδοσία κάνει λόγο για «δυσάρεστη εξέλιξη» που τάχα φέρνει «συνέπειες για όλους». Η εργοδοσία που επικαλείται ως «αιτία» του κλεισίματος τη μη ανανέωση της μίσθωσης του ακινήτου, που έληξε τον Δεκέμβρη του 2024, αρκείται να ...μοιράζεται την «ανησυχία και την απογοήτευση» με το προσωπικό όπως λέει. Ενώ η μόνη «δέσμευση» που αναλαμβάνει είναι να «παρέχει πληροφορίες, καθοδήγηση και υποστήριξη στη μεταβατική περίοδο», με «προτεραιότητα» όπως γράφει στην ανακοίνωσή της να είναι η ...«σαφής επικοινωνία»!

«Κανένας συνάδελφος να μην υπογράψει τίποτα - Καμία απόλυση - Να διασφαλιστούν όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων στο κατάστημα της Σταδίου και Αιόλου», είναι η μαχητική απάντηση που δίνει ο, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μία εξοργιστική εξέλιξη, καθώς εκατοντάδες εργαζόμενοι που έχουν παράξει την κερδοφορία της συγκεκριμένης επιχείρησης, θα βρεθούν απολυμένοι.

Ενδεικτικό των μεγεθών, όπως αναφέρει ο ΣΕΑ, είναι ότι το 2024, τα «NOTOS» παρουσίασαν κέρδη 468 χιλιάδες ευρώ, αυξημένα κατά 105% σε σχέση με το 2023, ενώ με έναν τζίρο που φτάνει τα 129 εκατομμύρια ευρώ, πραγματοποίησαν και νέες επενδύσεις σε άλλους τομείς, χώρια από την ανακαίνιση του καταστήματος της Σταδίου.

Οσο για τους εργαζόμενους; Οι περισσότεροι δούλευαν για 20 - 25 χρόνια με μισθούς καθηλωμένους σε επίπεδα προηγούμενων δεκαετιών, με την πλειοψηφία τους σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, με συνεχείς αλλαγές ωραρίων, βγάζοντας τη δουλειά για 2 και 3 ανθρώπους, για να αυξάνει ο όμιλος τα κέρδη του! «Είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι που καθημερινά έβαζαν πλάτη για να βγαίνει η δουλειά. Που στήριξαν τα πολυκαταστήματα με την εμπειρία, τη γνώση και την προσωπική τους προσπάθεια. Θυσιάζοντας προσωπικό χρόνο, οικογενειακή ζωή και πολλές φορές την ίδια τους την υγεία», σημειώνει ο Σύλλογος.

Και σήμερα «όλος αυτός ο κόπος ανταμείβεται με μια ελεεινή ανακοίνωση, που ουσιαστικά λέει στους εργαζόμενους: "Καλή τύχη - από τις 15 Σεπτεμβρίου και μετά δεν σας χρειαζόμαστε άλλο". Αφού πρώτα τους ξεζούμισαν, τώρα τους πετούν στον δρόμο, μαζί με τις οικογένειές τους, χωρίς καμία ουσιαστική διασφάλιση για το μέλλον τους», σημειώνει ο ΣΕΑ στην ανακοίνωσή του. Συνεχίζοντας επισημαίνει πως η εξέλιξη αυτή αφορά όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου και αποδεικνύει ότι τα κέρδη χτίζονται πάνω στη δουλειά τους. Τέλος, καλεί όλους τους εργαζόμενους να δώσουν μαχητική απάντηση, συσπειρωμένοι και οργανωμένοι στο Επιχειρησιακό και το Κλαδικό τους Συνδικάτο.

Απαράδεκτες απολύσεις και σε άλλους χώρους

Στο μεταξύ, απαράδεκτες απολύσεις είναι σε εξέλιξη σε μια σειρά χώρους, με τα σωματεία να είναι σε θέσεις μάχης.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, με κινητοποίηση αύριο Πέμπτη, στις 3 μ.μ. στο «Food Village» στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», το Σωματείο Εργαζομένων στη «Σελέκτ Σέρβις» απαιτεί την επαναπρόσληψη απολυμένης εργαζόμενης, η οποία πετάχτηκε στον δρόμο λίγο καιρό αφότου γύρισε από αναρρωτική άδεια.

Το Σωματείο προχωρά στη δεύτερη κινητοποίηση και καταγγέλλει πως η εργαζόμενη απολύθηκε, ενώ είχε προσκομίσει ιατρική βεβαίωση ώστε να αποφεύγει βαριές εργασίες που θα επιβάρυναν την υγεία της μετά την αναρρωτική. Μάλιστα όπως καταγγέλλει, «δεν δίστασαν να της αρπάξουν την κάρτα εργασίας από τον λαιμό», ενώ λίγο πριν στέλεχος της εργοδοσίας «της φώναζε "η δουλειά τέλος"».

Η εργοδοσία δεν έμεινε εκεί, αλλά επιτέθηκε και στα μέλη του ΔΣ του Σωματείου, που ενώ είχαν ζητήσει συνάντηση και βρίσκονταν στον χώρο, αυτοί που τελικά συνάντησαν ήταν η αστυνομία!

«Κάτω τα χέρια από τους εργαζόμενους» τονίζει το Σωματείο και σημειώνει πως «αποδεικνύεται ότι στόχευσή τους είναι να χτυπήσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, τη συλλογική μορφή οργάνωσής μας και τα δίκαια αιτήματά μας για αυξήσεις στους μισθούς, δωρεάν μετακίνηση και Συλλογική Σύμβαση Εργασίας».

Σε έναν ακόμα μεγάλο χώρο δουλειάς, την εργοδοσία του «METRO - My Market» καταγγέλλει το Συνδικάτο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Δ. Αττικής, επειδή απέλυσε εργαζόμενη μητέρα από τις αποθήκες της Μάνδρας, όταν αρνήθηκε να δουλέψει νυχτερινή βάρδια. Μάλιστα, όπως αναφέρει η συνδικαλιστική οργάνωση, όταν η ίδια ρώτησε τον λόγο της απόλυσής της η απάντηση της εργοδοσίας ήταν ότι απλά «η εταιρεία δεν θέλει καμία σχέση μαζί σου».

Το Συνδικάτο τονίζει πως «την ίδια μέρα η εργοδοσία προωθούσε ένα email προς όλους τους εργαζομένους με τίτλο "Με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας, συνεχίζουμε να στηρίζουμε την οικογένεια", όμως μάλλον το ξέχασαν στη συγκεκριμένη περίπτωση», αφού πρόκειται για εργαζόμενη μητέρα.

Καταγγέλλοντας την προσπάθεια τρομοκράτησης, το Σωματείο σημειώνει ότι οι εργαζόμενοι «για πρώτη φορά έκαναν συνέλευση μέσα στην αποθήκη, προσπερνώντας τις απειλές και την παρουσία των διευθυντών που προσπάθησαν να εκφοβίσουν! Ετσι παρά την προσπάθεια τρομοκρατίας, οι συνάδελφοι στην αποθήκη έδωσαν τη δική τους απάντηση, κάνοντας συνέλευση, συζητώντας συλλογικά τα προβλήματα που έχουμε, πώς θα οργανώσουμε τον αγώνα μας, κάνοντας το βήμα να οργανωθούν στο σωματείο τους».