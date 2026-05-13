ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

«Ανθρακας» οι πολυδιαφημισμένες εξαγγελίες της κυβέρνησης

«Ανθρακας» αποδεικνύονται οι πολυδιαφημισμένες κυβερνητικές εξαγγελίες για τους νοσηλευτές, προκαλώντας την οργή ακόμα και εκείνων των χιλιάδων που ήταν υποψιασμένοι και δεν περίμεναν τίποτα από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, παρά τις προσδοκίες που προσπαθούσε να καλλιεργήσει η κυβέρνηση.

«Πριν αλέκτορα φωνήσαι» ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης αναμάσησε σε ανάρτησή του τα γνωστά ψέματα, όπως ότι «έχουμε αυξήσει τον αριθμό των νοσηλευτών», «κάνουμε τα πάντα για να βελτιώσουμε και τις αποδοχές τους». Γι' αυτό παραμένουν οι χιλιάδες ελλείψεις, οι διπλοβάρδιες, η αύξηση του εργάσιμου βίου, η απαράδεκτη σχέση του αριθμού ασθενών ανά νοσηλευτή, οι μισθοί που εξαντλούνται το πρώτο εικοσαήμερο, προβλήματα που δεν πρόκειται να λυθούν από τις θολές και απροσδιόριστες μελλοντικές «θεσμικές αλλαγές» που υποσχέθηκε.

Χαρακτηριστικά είναι όσα αποτυπώνονται σε πρόσφατη έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ (2026), με την αναλογία νοσηλευτών ανά κλίνη να είναι μικρότερη ακόμα και από τον μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα αντιστοιχούν ...0,88 νοσηλευτές ανά κλίνη (2,03 στις χώρες του ΟΟΣΑ). Στο δημόσιο σύστημα, για 33.722 κλίνες εργάζονταν 33.961 νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτές, και στον ιδιωτικό τομέα για 14.612 κλίνες εργάζονταν 8.787 νοσηλευτές. Συνολικά 42.748 νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτές για 48.334 κλίνες.

Μόνο σε μία τριετία, από το 2021 μέχρι το 2024, υπήρξε μείωση νοσηλευτικού προσωπικού κατά 8,2% και στα ελάχιστα Κέντρα Υγείας της χώρας.

Η κυβέρνηση μίλησε και για «χρέος να κάνουμε το επάγγελμα του νοσηλευτή πιο ελκυστικό για τα νέα παιδιά» ενώ διατηρούνται διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης, δημιουργώντας νοσηλευτές πολλών ταχυτήτων, που πρέπει να εκπαιδεύονται στις λογικές «κόστους - οφέλους», να σκέφτονται ως μάνατζερ και να νοσηλεύουν με βάση τα DRG's. Να είναι το τζάμπα εργατικό δυναμικό που κάνει πρακτική μόνο σε 3 δημόσια νοσοκομεία («Αττικόν», Ιπποκράτειο, Αλεξάνδρας) από το πρώτο κιόλας έτος, για να μπαλώσουν όπως - όπως τα κενά, με μηδέν αμοιβή για τους φοιτητές του ΠΑΔΑ και 350 ευρώ για τους φοιτητές του ΕΚΠΑ, με 350 ευρώ αμοιβή και στις κλινικές του ιδιωτικού τομέα, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις γενικές εξελίξεις της Νοσηλευτικής.

«Εκκρεμότητες» τα χιλιάδες κενά, η εξάντληση και η υπερεντατικοποίηση

Τα προβλήματα του κλάδου τα «θυμήθηκαν» χθες και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, αποσιωπώντας τις ευθύνες τους για τα απανωτά νυχτέρια, την άρνησή τους για μονιμοποίηση των συμβασιούχων, τα χιλιάδες οργανικά κενά, τις 10.000 δημόσιες κλίνες που καταργήθηκαν και παραμένουν κλειστές εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Στον αντίποδα της παραπάνω αθλιότητας, τη χθεσινή μέρα τίμησαν αγωνιστικά τα σωματεία εργαζομένων σε μια σειρά δημόσια νοσοκομεία όλης της χώρας, παρεμβαίνοντας και σε κυβερνητικές φιέστες (όπως έγινε στον «Ευαγγελισμό») ή οργανώνοντας παραστάσεις διαμαρτυρίας στη διοίκηση (στο ΚΑΤ) κ.λπ. Στο στόχαστρο βρέθηκαν η εντατικοποίηση, που πλέον είναι κανονικότητα, τα χρωστούμενα ρεπό και άδειες 3 και 4 ετών, τα οποία «είναι μέρος της δουλειάς», όλα όσα δηλαδή η κυβέρνηση χαρακτήρισε ...«εκκρεμότητες» και, σε μια προσπάθεια να ροκανίσει χρόνο, παρέπεμψε σε «παρεμβάσεις εντός των επόμενων μηνών».

Στο πλαίσιο αυτό, δυναμική παρέμβαση στη φιέστα με τη συμμετοχή του υφυπουργού Υγείας Μ. Θεμιστοκλέους που στήθηκε στον «Ευαγγελισμό» έκανε το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου, με τον πρόεδρό του, Γιώργο Φερεντίνο, να στέλνει αγωνιστικά «χρόνια πολλά στους συναδέλφους που είναι στα όρια της σωματικής και ψυχικής αντοχής». Μόνο στον «Ευαγγελισμό» «τα κενά των νοσηλευτών ξεπερνούν τα 400, χρωστούν τις άδειες του 2024, δεν βγαίνει το πρόγραμμα. Πώς γίνεται ένας νοσηλευτής να δουλεύει για 4 και 5 ανθρώπους στη βάρδια;», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά. Είχαν προηγηθεί οι διαδοχικές συσκέψεις του Σωματείου στο προσωπικό κάθε ειδικότητας για τα ιδιαίτερα προβλήματα των κλάδων και των Τμημάτων, και για την προετοιμασία της σημερινής πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας (βλ. σελ. 19).

Σε μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση του νοσοκομείου προχώρησε χθες και το Σωματείο Εργαζομένων στο ΚΑΤ, καταγγέλλοντας την εγκληματική έλλειψη προσωπικού, το καθεστώς των παράνομων βαρδιών και των εξοντωτικών διπλοβαρδιών, που έχουν μετατρέψει το προσωπικό σε «λάστιχο», θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων. Μετά από την πίεση του Σωματείου αποσπάστηκαν δεσμεύσεις για την κανονική πληρωμή των υπερωριών, αφού πρώτα το Σωματείο κατέστησε σαφές ότι «η δουλειά μας δεν είναι εθελοντισμός και δεν δεχόμαστε το άθροισμα των ωρών μας να μετατρέπεται αυθαίρετα σε οφειλόμενα ρεπό (χρωστούμενα) που δεν δίνονται ποτέ». Το Σωματείο καλεί τους προϊστάμενους κάθε Τμήματος να καταθέτουν τις ώρες που εργάζονται οι νοσηλευτές υπερωριακά στη νοσηλευτική υπηρεσία. «Αποσπάσαμε δέσμευση για άμεση διεκδίκηση, από τη διοίκηση, επιπλέον προσωπικού από την Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ), ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες άμεσα, ενόψει μάλιστα και των καλοκαιρινών αδειών», σημειώνει το Σωματείο, ενώ διαμηνύει ότι «ο όποιος προγραμματισμός γίνεται κινδυνεύει να ναυαγήσει με μια ασθένεια ή μια αποχώρηση», με τη διοίκηση να δεσμεύεται για τον προγραμματισμό στα χειρουργεία και για τη χορήγηση αδειών σε Τμήματα.

Στην Κρήτη, με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μουσική εκδήλωση που οργάνωσε το ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείο Ηρακλείου, τιμώντας το νοσηλευτικό προσωπικό. «Για εμάς αυτή η μέρα δεν είναι γιορτή και δεν θα γίνει», σημειώνει το Σωματείο και αναδεικνύει ότι είναι μέρα αγώνα απέναντι στην πολιτική της εμπορευματοποίησης, που τους τσακίζει, ενώ ανανέωσε το αγωνιστικό ραντεβού για τη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση του Δημοσίου.

«Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών»: Τζίφος και κοροϊδία οι δηλώσεις Μητσοτάκη

«Τζίφος και κοροϊδία!» είναι το σχόλιο της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης Υγειονομικών» στην ΠΟΕΔΗΝ για τις χθεσινές δηλώσεις Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι η συζήτηση που γινόταν τόσες μέρες από τα ΜΜΕ και κυβερνητικούς συνδικαλιστές ήταν «μια τρύπα στο νερό»!

Η «Αγωνιστική Συσπείρωση» αναδεικνύει ότι ο πρωθυπουργός ουσιαστικά επέλεξε να μη δεσμευτεί για τίποτα, να μην εξαγγείλει ούτε το ελάχιστο, «αποδεικνύοντας ότι δεν είναι διατεθειμένος να κάνει το παραμικρό ενάντια στην επικίνδυνη υποστελέχωση, στην εντατικοποίηση, στους χαμηλούς μισθούς και στην πολυδιάσπαση του νοσηλευτικού προσωπικού. Αλλωστε η πολιτική της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης, η πολιτική που αντιμετωπίζει εργαζόμενους και ασθενείς σαν κόστος που υπηρετεί αυτός και οι προηγούμενοι τα δημιούργησαν! Αντίθετα είπε ψέματα μέχρι και για το ότι οι νοσηλευτές είναι περισσότεροι από ποτέ, ενώ γνωρίζει ότι πλέον παραιτούνται μέχρι και δεκάδες μόνιμοι συνάδελφοι».

Προσθέτει ότι «μοναδική λύση στα προβλήματα των νοσηλευτών είναι ο αγώνας μέσα από τα σωματεία, παραμερίζοντας την ξεπουλημένη συνδικαλιστική ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ αλλά και στις διοικήσεις της ΕΝΕ.

Συνεχίζουμε πιο δυναμικά τον αγώνα για μισθολογική αξιοπρέπεια και αυξήσεις στους μισθούς κατά 20%, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, ένταξη στα ΒΑΕ, αύξηση της αποζημίωσης των νυχτερινών, της Κυριακής και των εξαιρέσιμων ημερών.

Συνεχίζουμε τον αγώνα για εργασιακή αξιοπρέπεια και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο και μία νυχτερινή βάρδια την εβδομάδα».