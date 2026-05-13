Τετάρτη 13 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Σοβαρός τραυματισμός εργάτη σε εργοτάξιο ξενοδοχείου

Σοβαρό εργατικό «ατύχημα» στο εργοτάξιο κατασκευής ξενοδοχείου στο Μπαρμπάτι Κέρκυρας καταγγέλλει ο Σύνδεσμος Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Κέρκυρας, αναδεικνύοντας την επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί για τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα για τους Κινέζους συναδέλφους τους που δουλεύουν στο έργο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, στις 4 Μάη ένας εργάτης, εκτελώντας εργασίες έξω και πέρα από την ειδικότητά του, τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι με δισκοπρίονο, το οποίο ήταν χαλασμένο και χωρίς καλύπτρα προστασίας. Το «ατύχημα» συνέβη μετά από εξαντλητικές ώρες δουλειάς.

Ακόμα πιο προκλητική ήταν η στάση της εργοδοσίας μετά τον τραυματισμό. Ο Σύνδεσμος καταγγέλλει ότι μία βδομάδα μετά το ατύχημα η εταιρεία δεν το έχει αναγγείλει στην Επιθεώρηση Εργασίας, ως όφειλε. Παράλληλα δεν δίνει τη δυνατότητα ούτε στον ίδιο τον εργαζόμενο να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, αρνούμενη να του δώσει τους προσωπικούς του κωδικούς taxisnet, ενώ δεν του παραδίδει ούτε τα έγγραφα του νοσοκομείου.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την καταγγελία, η μετακίνηση του τραυματισμένου εργαζόμενου περιορίζεται μόνο προς την ιδιωτική κλινική επιλογής της εταιρείας. «Και μετά μας λένε ότι όλα αυτά δεν θυμίζουν συνθήκες σκλαβιάς...», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Σύνδεσμος, βάζοντας στο στόχαστρο το συνολικό καθεστώς μέσα στο οποίο δουλεύουν οι εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο εργοτάξιο.

Ο Σύνδεσμος Οικοδόμων, που από την πρώτη στιγμή βρίσκεται στο πλευρό του τραυματισμένου εργάτη, απαιτεί η εταιρεία να αναλάβει άμεσα την ευθύνη, να αποδώσει ό,τι ορίζει ο νόμος και να πάρει όλα τα μέτρα για την αποκατάσταση της υγείας του. Να εξασφαλιστούν μετακινήσεις και διερμηνέας για όλους τους εργαζόμενους, να παρέμβει άμεσα η Επιθεώρηση Εργασίας ώστε να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του «ατυχήματος» και να αποδοθούν οι ευθύνες.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
